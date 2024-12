Faustino Oro volvió a ganar y se afianza en el Campeonato Argentino de Ajedrez

Faustino Oro consiguió su tercer triunfo en el Campeonato Argentino absoluto al derrotar a Ariel Tokman. Pasadas nueve rondas, a dos del final, el desempeño de Faustino viene siendo excelente. Lleva tres ganadas, una perdida, y cinco tablas, ante los rivales más exigentes del ajedrez argentino. Si bien no le va a alcanzar para la norma de maestro, ocupa hasta el momento el tercer lugar en la tabla de posiciones (empatado con Flores).

Llegar a ser campeón es difícil porque Sandro Mareco viene cortado, con un punto de ventaja sobre Peralta, y uno y medio sobre el propio Faustino; sin embargo, se avizora que el duelo de última ronda entre Peralta y Oro, es probable que dirima al subcampeón. Y aunque no lo consiga, lograr el podio, en su debut en el Campeonato Argentino, a los once años, no parece nada mal. Con todo, no se puede relajar, porque este jueves tiene otro compromiso difícil ante el sólido jugador platense Germán Spata.

El juego exhibido hoy por Faustino frente a Tokman fue de notable calidad, de principio a fin. En la apertura, con estilo clásico, refutó el experimento de su rival: (8.Cd5). Primero fue incrementando de a poco su ventaja posicional en el centro, luego hilvanó una serie de jugadas incisivas: (25…Tb8/26…fxe3/27…Tb2), hasta rematar la partida con el golpe táctico 31…Td2! En esta posición, resulta que si las blancas capturan 32.Cxd2, seguiría 32…Df2+ y la posterior captura de la torre de e1 con jaque. De manera que las blancas tuvieron mover la dama a la desafortunada casilla f1, lo que le permitió a Faustino una decisiva conquista de material.

El Campeonato Argentino, que reparte 14 millones de pesos en premios, vive al ritmo del pequeño gigante de anteojos curiosos, mientras Alejandro y Romina, sus padres, suelen disfrutar de unos mates amargos en una mesa alejada en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, corazón de Parque Patricios.

Tokman,Ariel (2374) - Oro,Faustino (2433)

1.Cf3 Cf6 2.g3 b6 3.Ag2 Ab7 4.0–0 g6 5.d4 Ag7 6.c4 0–0 7.Cc3 Ce4 8.Cd5 e6 9.Ce3 d5

10.cxd5 exd5 11.b3 c5 12.Ab2 Cc6 13.Tc1 Te8 14.Aa1 Aa6 15.Cc2 Tc8 16.Te1 Dd7

17.dxc5 bxc5 18.Axg7 Rxg7 19.Ce3 d4 20.Cc4 Df5 21.Dc2 Cb4 22.Db2 Df6 23.a3 Cd5

24.e3 Axc4 25.bxc4 Tb8 26.De2 dxe3 27.fxe3 Tb2 28.Dd3 Cdc3 29.Tc2 Td8 30.Dxd8 Txc2

31.Dd3 Td2! 32.Df1 Tf2 33.Dd3 Txf3 34.Axf3 Dxf3 35.Df1 Cd2 36.Dg2 Cce4 37.Te2 Df6 (0–1)

Pablo Ricardi Por