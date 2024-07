Alexis Mac Allister y Nicolás González revelaron qué hacen antes de irse a dormir en la concentración de la selección

Escuchar

En el transcurso de la Copa América, donde la selección argentina enfrentará el próximo martes a Canadá en el marco de las semifinales del certamen, los mediocampistas Nicolás González y Alexis Mac Allister visitaron el canal de streaming de AFA Estudio.

En diálogo con los periodistas Javier Lanza y Sebastián Varela del Río, los dos jugadores de la selección argentina contaron cómo atraviesan los días en la concentración y cuáles son las actividades que realizan fuera del campo de entrenamiento.

Con un ida y vuelta ameno entre los participantes del programa, González se animó a ir un poco más allá y contó cómo es el comportamiento de ambos antes de irse a dormir. “Él se acuesta con la computadora prendida, a todo volumen”, relató el volante de la Fiorentina que le lanzó un dardo a su compañero fanático de los programas de streaming.

Alexis Mac Allister y Nicolás González contaron detalles de su convivencia

Sin sonrojarse, Mac Allister tomó la posta y manifestó que su pasatiempo favorito es observar estos contenidos digitales que tomaron una gran dimensión en el último tiempo. “Miro mucho el canal de streaming Olga, y como no lo agarro en vivo, lo pongo a la noche y queda prendido, pero si no me levanto a la madrugada queda hasta que nos levantamos”, expresó el volante del Liverpool.

Ante la exposición que tomó el tema, el pampeano le pasó la pelota a su compañero y confesó que también necesita de la asistencia virtual para poder conciliar el sueño. “Yo pongo el iPad, me pongo de costadito, miro streaming de videojuegos, le meto mucho Fortnite, Call of Duty, en español o en inglés, que no agarro una”, detalló, entre risas.

Socios adentro de la cancha y amigos fuera de los límites de la misma, Mac Allister confesó: “Yo soy el serio de la relación. Con Nico me cuesta dormir temprano, él es el quilombero. Nos complementamos, me segundea, te hace reír, te acompaña”.

Por otra parte, Alexis explicó que los juegos de mesa son moneda corriente dentro del plantel y que, además del truco, donde Rodrigo De Paul y Lionel Messi son una dupla inseparable, el resto de los jugadores comenzó a jugar al chinchón.

“Nico se sumó hace poco, pero con Gonzalo Montiel y Lucas Martinez Quarta jugamos siempre. El Cache (por Montiel) tiene mucha práctica y el Chino (Martínez Quarta) es malísimo. Hace mucho no jugaba al chinchón y ahora le metemos un incentivo económico como para jugar a algo”, manifestó Mac Allister, quien aseguró que se fue “100 dólares arriba” por una apuesta que le hizo a sus colegas en medio de la partida de naipes.

A falta de horas para el partido contra Canadá, los jugadores de la selección argentina mantienen una firme unión fuera del campo de juego que hace presagiar a los fanáticos en una posible obtención de otro título. Por lo pronto, el director técnico Lionel Scaloni aguarda la evolución de Messi para las semifinales de la Copa América y pondrá el mejor equipo posible para llegar a una nueva final en búsqueda de revalidar el título anterior conquistado en Brasil.

LA NACION