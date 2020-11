Andy Murray: "No vería un partido a cinco sets"

Murray se suma a la polémica por el formato de los Grand Slams y el Masters

El tenista británico Andy Murray, ex número 1 del mundo, confesó que "no vería un partido a cinco sets" porque "el nivel no siempre es tan bueno durante las cuatro horas de juego".

El medallista olímpico en Londres 2012 le confesó, a su par francés Gael Monfils que, como jugador, prefería el formato a cinco parciales, pero como aficionado "nunca más" se sentaría y vería un partido al mejor de cinco sets de principio a fin.

"A menudo hay partidos de tres sets de un nivel brillante, porque los jugadores saben que puedes darlo todo por cada punto a tres sets. Por otro lado, si los Grand Slam fueran al mejor de 3, muchos de los mejores jugadores probablemente también jugarían dobles. En el circuito femenino se ve que muchas de las mejores juegan individuales, dobles y mixtos", siguió.

Durante el Masters de Londres, Novak Djokovic y Daniil Medvedev se manifestaron a favor de los partidos a tres sets, Rafael Nadal en contra, mientras que Dominic Thiem prefiere las cosas como están, manteniendo la relevancia que ya tienen los torneos del Grand Slam.