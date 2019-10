Daniel Angelici y todos los temas antes del fin de su mandato Fuente: Archivo

El VAR, el brujo de la buena suerte, el aterrizaje de Zlatan Ibrahimovic al club, Juan Román Riquelme y las elecciones... Daniel Angelici habló sobre un abanico de temas en una entrevista en Fox Sports. El dirigente de Boca apuntó en tono de queja al aspecto más polémico de la serie semifinal de la Copa Libertadores ante River: "A Boca no le dieron muchos penales. Si buscás en varias cámaras, en alguna quizá lo ves", comentó, acerca del primer gol de River.

Sobre el penal anotado por Borré, destacó: "Tuvieron que ver un montón de imágenes para encontrarlo y aún así hay quienes piensan que no fue falta. El VAR no se está utilizando como a mí me gustaría". Además, agregó: "El árbitro entendía que no era y después de dos o tres minutos fue para atrás. Así no ayuda".

En cuanto a la instrumentación de la tecnología, Angelici levantó el pulgar en señal de aprobación, pero con los cuidados del caso: "Tiene que ser claro y rápido. Si no suma, genera más dudas. Se debe usar cuando el juez comete un error que te hace hacer un gol ilícito o te anula uno que fue lícito. No se está utilizando como me gustaría", manifestó.

El hincha de Boca está enojado con el VAR por los partidos que ha participado en la Copa, en ésta y en la anterior. Hay equipos más beneficiados que otros Daniel Angelici, presidente de Boca

El mandamás boquense reconoció que entiende el enojo de los hinchas de Boca y explicó: "Lo que hace ruido son jugadas como la de la patada en el partido contra Independiente", en relación a la jugada de Pinola a Benítez de la Copa Libertadores 2018. En tanto, sobre el penal de Emmanuel Mas, añadió: "En la cancha no me pareció. De esos tenemos muchos, como en cada córner".

En relación al anterior cruce en el Monumental, el máximo dirigente xeneize criticó la expulsión de Nicolás Capaldo. "El partido estaba terminado, no tiene que volver a intervenir para definir esa roja porque colabora a la bronca de los simpatizantes. Hay equipos que parecen que son beneficiados", cerró.

Cómo ve al Riquelme-dirigente

"Es una decisión de él no estar en Boca. Sabe lo que pienso de él. Es el ídolo máximo de Boca, no hace falta hacer una encuesta. Yo digo que hay dos grandes ídolos, para los mayores de 50 como Angel Clemente Rojas; y de 50 años para abajo, sin ninguna duda es Román. Son decisiones de él, vi partidos con él en el palco tomando mate y ve muy bien el fútbol. Las veces que hablamos tenía dudas sobre qué hacer", dijo Angelici.

Y agregó sobre el ex N° 10: "Me decía 'al fútbol lo veo tan fácil que no sé si lo voy a poder transmitir', tampoco sabía si quería ser manager o dirigente. Siempre fui muy frontal siempre y le digo lo que pienso. Se especula con las elecciones, yo no lo subestimo, es muy inteligente, como no subestimo a los socios. No salgo a contestar a los demás candidatos, pero cuando critican la gestión, me gustaría que estén y debatir sobre la gestión, conozco bien a los dos, a Ameal y Beraldi: me gustaría que vengamos y debatir, es lo que se merece el socio".

El principal error de su gestión

Son ocho años de mandato al frente de Boca. Y Angelici reconoció su principal error: "Seguramente no hubiera comprado varios jugadores que me hicieron traer", afirmó. También destacó a Fox Sports. "En su momento uno sentía que el técnico era el que sabía o el que más espalda tenía para estas cuestiones. "Hoy no lo haría. Solo puedo contratar a préstamo, si es que el precio es razonable, pero no incorporo si no estoy convencido".

En cuanto al aprendizaje que le dejó como directivo, Angelici fue contundente. "Es muy difícil ser el presidente de Boca. Aprendés todo el tiempo y eso que antes ya había administrado muchas empresas, pero esto es tan complicado que me tuve que dedicar de lleno al club", manifestó.

¿Iba a venir Zlatan Ibrahimovic?

Tras la partida de Cristian Pavón a Los Angeles Galaxy, Angelici pensó en Zlatan Ibrahimovic y aseguró que quiso hacer un trueque: "Hemos hablado con muchísimos jugadores. Con Icardi con todos, con los que te imaginás y con los que no te imaginás. Hablamos con muchos. Con todos. Le pregunté al club de Pavón por Zlatan. Quise hacer un cambio cruzado, a veces se da y otras no. No deciden los clubes, sino los jugadores".

Un brujo por ahí

En la portada de Olé de este último martes se aseguró que Boca se había interesado por un brujo para pedir una ayuda pensando en la semifinal ante River. Angelici no desmintió esa información: "Creo en el trabajo, en los entrenamientos, en el cuerpo técnico y los jugadores. Yo atiendo a distintas colectividades. Si hoy los hinchas creen en la astrología, bienvenido sea. Son creencias. Contra eso, no voy a ir. Acepto todo".

Los técnicos buscados

Tras el adiós de Guillermo Barros Schelotto después de perder la final contra River en Madrid por 3-1, Angelici reconoció que quiso contratar a a Gerardo Martino y a Ricardo Gareca para reemplazar al Mellizo. "Los dos me agradecieron porque saben lo que es Boca. Pero ya tenían compromisos asumidos y por eso no vinieron. Yo hablé solamente con ellos dos porque entendía que, con la experiencia que tienen, podrían ser dos personas para estar al frente del plantel".

Después de barajarse varios nombres, apareció el de Gustavo Alfaro: "Me dijeron Alfaro. Me parece un gran profesional, una gran persona. Si se ven los resultados, tiene estadísticas muy buenas. El DT puede intervenir en el trabajo, la estrategia o los cambios, pero el 70/80% son los jugadores".