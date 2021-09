Ante Uruguay la Argentina iniciará el camino decisivo hacia Atlanta

MAR DEL PLATA.- La hora de la verdad. Tal vez algo extremista la afirmación pero sujeta a la más estricta veracidad. La real etapa de definiciones comienza ahora con la rueda final y la disputa directa por la clasificación hacia los Juegos Olímpicos. Y en ese camino breve pero que se supone espinoso a la Argentina se le presenta esta noche desde las 22 el primer desafío ante Uruguay en una renovada versión del mítico clásico rioplatense.

El conjunto argentino que ayer por la tarde hizo la puesta a punto final con un breve encuentro de fútbol no fue confirmado pero Daniel Passarella resultó claro en su concepto. "La idea inicial es no innovar sobre la base que todos conocen." Con estas palabras estaba queriendo decir que su idea es incluir a los mismos once que comenzaron el Preolímpico con tanta contundencia frente a Ecuador.

Sin lesiones de gravedad y con el convencimiento de que es mejor y más útil para el equipo contar con Hernán Crespo como variante en el banco de suplentes el único interrogante que se le planteó al técnico fue la presencia de Christian Bassedas por una acumulación de cansancio que el mismo volante de Vélez aceptó. Pero se trata de un jugador considerado por Passarella de vital importancia en su esquema de juego.

El técnico negó que su dilación para confirmar el equipo esté relacionada con el planteo que presentará Uruguay un adversario ya conocido porque igualaron 1 a 1 en Maldonado en la final de la Copa Mercosur que finalmente obtuvieron los locales a través de los remates desde el punto del penal.

Un nutrido medio campo

El seleccionado uruguayo está absolutamente confiado después de su actuación contra los brasileños en el cierre del grupo A que arrojó un pálido empate en cero. Muy poco como para animarse pero en función de actuaciones anteriores parece que les sirve.

El equipo conducido por el muchas veces irónico Héctor Núñ ez se entrenó ayer por la mañana en un country cercano al hotel Mirador en Mar Chiquita donde está alojado y por la noche realizó un reconocimiento del estadio Ciudad de Mar del Plata.

En todo momento el entrenador se negó a adelantar la formación. "Hasta que no la dé Passarella yo tampoco la pienso decir" sostuvo en el incomprensible juego de las incógnitas y los secretos. Por primera vez el técnico se prestó a esas artimañas porque hasta ahora siempre lo había confirmado en la jornada precedente al encuentro.

Sí adelantó que el planteo no cambiará mucho con relación al desplegado ante Brasil y eso hace suponer que mantendrá a un sólo futbolista de punta (Magallanes) y alistará un nutrido y combativo medio campo de cinco volantes donde sólo Marcelo Tejera tendrá la responsabilidad de intentar abastecer de juego al único delantero.

Con los regresos a la titularidad del arquero Flores el lateral derecho Rotundo de interesantes proyecciones y los aguerridos Adinolfi y Abeijón Uruguay presentará lo mejor que está a su disposición. Pero también intentará jugar con la impredecible historia que siempre rodea a un superclásico rioplatense. Un nuevo capítulo queda abierto.

Cristián Grosso (Enviado especial)

