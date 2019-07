Mascherano y Biglia, en el último Mundial: dos muy criticados por Fantino

Un duelo como el de Argentina y Brasil se presta para todo tipo de interpretaciones. No importa el momento ni el lugar, e incluso el debate del superclásico sudamericano se enciende mucho más si se trata de un partido oficial, como el que se desarrollará hoy desde las 21.30, en Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa América.

El periodista Alejandro Fantino había sido muy crítico de la gestión de Jorge Sampaoli, pero ahora cifra esperanzas en que la selección de Lionel Scaloni -ex asistente de aquel DT en el último Mundial- pueda por fin batir al gigante de América del Sur: "Sé que lo que voy a decir va a sonar a mufa, pero tengo la sensación de que Argentina le gana a Brasil", dijo en su programa radial Fantino 910, por Radio La Red, y agregó: "Tengo algunas observaciones basadas en lo numerológico, otras percepciones absolutamente personales, que son las menos importantes, y otro con un basamento más técnico y científico",

La parte polémica de su comentario tuvo que ver con su opinión acerca de dos mediocampistas que tuvieron protagonismo en Rusia 2018: Javier Mascherano y Lucas Biglia, elementos fundamentales para obtener el subcampeonato en Brasil 2014. Aquí, los comentarios respecto de dos históricos y otros conceptos:

"En relación a lo futbolístico hay una parte que me hace enojar y otra en la que estoy tranquilo. Lo que me enoja es por qué tuve que perderme un Mundial con Messi en su mejor momento teniendo a Mascherano de 5, si este mediocampo actual con Paredes, que tiene mucha menos marca, es diferente y juega bien al fútbol. Este chico pudo haber sido el 5 titular en vez de la tortuga ninja de Biglia, que ahora está comiendo salame cortado fino en Mercedes y tirado en la habitación de su casa. La tortuga mercedina de ser titular a vender pan y comer tirado en la cama. Junto con la locomotora de leña verde de Mascherano, la máquina industrial del humo".

"Ojo, porque si Argentina sale campeón de esta Copa podríamos revisar alguna cuestión de energía también (tildando a Mascherano de un jugador que trae mala suerte). ¿Por qué me tuve que perder un Mundial con el pibe (Messi) rompiéndola, y todavía la rompe, con esos dos lentos, esas dos locomotoras oxidadas?. Me perdí de jugar el último Mundial con Paredes, Lo Celso, De Paul, ¿por qué? ¿Para que juegue Di María? Mañana (por hoy) puede ser que Di María tenga un buen partido, hay que ver si juega o no. En algún momento Di María tiene que aparecer".

"Me enoja y me hace mal esto. ¿Por qué me tuve que perder en el Mundial de Rusia a Lautaro Martínez para que fueran a jugar los amigos de Messi? ¿Por qué lo cortaron al final de lista? ¿Para que juegue Di María? Lautaro pateó, insultó y jugó, es una máquina ese pibe, un toro. Desde la aparición de Batistuta que no veo un tipo con tamaña necesidad de gol. Se arrastra todo lo que tenga por delante. Es un jugador bárbaro y va al frente como un caballo. Cabecea, le pega bien a la pelota. ¿Por qué no pude disfrutar a Lautaro en Rusia? ¿Por qué me lo tuve que fumar al 5?. ¿Por qué nos perdimos a este Agüero? ¿Por qué no llegó así al Mundial? Porque no está jugando nada mal".

Dos que siguen y dos que ya no están: Biglia, Messi, Macherano y Scaloni en el último Mundial

"¿Qué me deja tranquilo? Que hacía mucho tiempo que no veía que un equipo sosteniendo la no aparición, todavía en su más extraordinario momento, de Lionel Messi. Porque él mismo lo dice que no está jugando como tiene que jugar. La pelota le pica raro, en unas canchas que son un desastre, pero tiene un equipo. Foyth va al frente, el arquero (Armani) es bueno y tiene culo, tapa la que tiene que tapar, Paredes sale jugando siempre bien, Acuña no se cansa y Lautaro está en su mejor momento. Y Messi bueno, si querés ganar la Copa hacé como Del Potro con la Copa Davis que ganó un partido imposible en Gran Bretaña y se le dio. Repito, alguna vez hay que ganarle a Brasil".

"Este equipo se empezó a pelar el culo y a matarse desde el segundo tiempo contra Qatar. Es diferente esta Selección a la del Mundial pasado, son otros pibes. No juega la carreta vendedora de humo de Mascherano. No juega de titular Di María, es otro equipo. En el segundo tiempo el equipo empezó a pelarse el culo para recuperar la pelota y también lo hizo contra Venezuela".

"Le vamos a ganar a Brasil y le daremos la vuelta en la cara. Dejame darme un gusto y entrar en la historia y gastar a los brasileños. ¿A quienes se comieron estos brasileños?. Le empató Venezuela y Paraguay a Brasil. Casemiro (jugador del Real Madrid) cada vez que juega contra Messi (Barcelona) pierde, lo tiene de hijo".

Alejandro Fantino había sido muy crítico con la gestión de Sampaoli en Rusia 2018