Argentina-Chile: la selección abre una agenda de 37 días para acercarse a Qatar y cortar 29 años de racha

Una aclaración indispensable: las eliminatorias sudamericanas se reanudan esta tarde porque los clubes europeos no necesitan a sus jugadores. De otro modo, la Conmebol las hubiera tenido que volver a postergar porque los futbolistas no hubiesen cruzado el Atlántico. Como ocurrió en marzo pasado, cuando las ligas del Viejo Continente se apoyaron en los altos registros de Covid-19 en la región para no liberarlos y las fecha 5 y 6 rumbo a Qatar 2022 fueron reprogramadas para más adelante. Ahora las cifras de la pandemia empeoraron, pero los campeonatos concluyeron en mayo. Ya no los necesitan.

Después de más de medio año de inactividad, ya que el último partido de la selección luce muy lejano –2 a 0 ante Perú, en Lima, en noviembre de 2020–, esta noche, desde las 21, se dará contra Chile el primer paso de una carrera que le planteará mucha acción al seleccionado. En los próximos 37 días podría jugar hasta nueve partidos entre las eliminatorias y la polémica Copa América en Brasil que tanto malestar ha sembrado en la intimidad del plantel. Luego de Chile, al equipo de Lionel Scaloni lo espera Colombia, el martes 8, en Barraquilla. Y enseguida, los potenciales siete cotejos del torneo sudamericano, con la final prevista para el 10 de julio. Tras la parálisis por la pandemia, de repente aparece una inusitada aceleración, aunque la situación sanitaria sigue siendo muy grave en el continente.

A las 21 de este jueves, en el estadio más nuevo del país, la Argentina se medirá con Chile por la quinta fecha de la clasificación para disputar la Copa del Mundo. FB Estadio único Madre de Ciudades

Se tratará de una noche de estrenos y también de continuidad. Por primera vez, la Argentina jugará por los puntos, camino a una Copa del Mundo, en Santiago del Estero, en el estadio ‘Madre de Ciudades’. Por primera vez, también, atajará Emiliano Martínez y tendrá su bautismo el zaguero Cristian Romero, ex futbolista de Belgrano, jugador de Juventus, a préstamo en Atalanta, donde completó una excelente temporada. El caso del arquero es especial: seguirá flotando la duda de si el entrenador lo hubiera elegido de todos modos si Armani hubiese estado a disposición. El defensor, muy elogiado por Scaloni en los últimos días, acostumbra a liderar en su equipo una línea de tres defensores. Será interesante ver su adaptación al cambio en semejante escenario. Suspendido Otamendi, hará dupla con Martínez Quarta, uno que también llegó hace poco y parece dispuesto a quedarse un tiempo largo.

Donde no habrá sorpresas es en el resto de las piezas de Scaloni, la base que gira alrededor del capitán Lionel Messi; el goleador del ciclo, Lautaro Martínez; incondicionales como Paredes, De Paul y Tagliafico, y elementos que se afirman como Foyth, Martínez Quarta y Ocampos. Y el retorno a la titularidad de un histórico: Ángel Di María. Todos, anuncia la AFA, llevarán una camiseta especial en la previa: será el primer partido de la selección mayor argentina desde la muerte de Diego Maradona, uno de los que mejor la defendió en la historia. No casualmente, en las afueras del estadio se inaugurará una estatua de bronce de 15 metros de altura dedicada a Diego, que los santiagueños se apuran a catalogar como “una de las más grandes del mundo”.

Lionel Messi llega a Santiago del Estero, donde la Argentina reanudará este jueves su camino hacia el Mundial. Afa

La propuesta será más vertical que la última expresión de la selección, porque las ausencias de Lo Celso –con molestias– y Exequiel Palacios –que necesita tomar ritmo competitivo luego de un par de lesiones–, le quitarán pausa y les darán lugar a pistones como Ocampos y Di María. Scaloni acepta por lo bajo que hubiera preferido otros intérpretes para mantener la idea original. La contingencia, está visto, no lo permitió. Una victoria ante la Roja, del debutante entrenador Martín Lasarte, con Alexis Sánchez pero sin el contagiado Arturo Vidal, dejarían momentáneamente al equipo nacional al frente de las posiciones. Argentina abrió su ruta hacia Qatar con gran impulso: después de tres victorias y un empate, con sus 10 unidades es el escolta de Brasil, que lidera con puntaje ideal el lote sudamericano. El ‘Scratch’ jugará mañana ante Ecuador.

Los mejores pasajes del ciclo están relacionados con la intensidad, el carácter y el compromiso colectivo. Muchas menos veces con el juego. Y justo cuando alcanzaba su producción más atractiva, la citada victoria en Lima con goles de Lautaro Martínez y Nicolás González, llegó otro largo paréntesis. Porque la Argentina apenas disputó cuatro encuentros en 2020, y en 2021, esta noche será el primero. Si encuentra la manera de familiarizarse con ese triunfo ante Perú, si recuerda aquellas teclas que supo tocar, la selección habrá dado en Santiago del Estero una prueba de madurez. El piso desde el cual construir un estilo que exceda la vigorosa personalidad. Para darle rodaje ya sabe que en las próximas semanas tendrá acción en continuado.