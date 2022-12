Argentina-Polonia: la cara de felicidad de una nena que saludó a Lionel Messi

escuchar

Minutos antes de que ayer la Selección Argentina saliera al campo de juego para enfrentar y derrotar a Polonia en el último partido del grupo C del Mundial Qatar 2022, la cara de sorpresa y felicidad de una niña que saludó a Lionel Messi se hizo viral en las redes sociales.

Desde la red Tik Tok se subieron las imágenes en las que previo al partido en el Estadio 974 de la ciudad de Doha, el capitán argentino saluda a un grupo de niños que con una gran sonrisa le extienden la mano.

Entre ellos, se destaca el rostro de una niña con trenzas que lo mira con sorpresa y admiración al ser saludada por Messi. Esa expresión contagió al arquero polaco, que a un costado se sonríe al ver la reacción de los pequeños.

La expresión de alegría de una niña que saluda a Messi

Ayer, con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, la selección argentina venció a Polonia y consiguió el pasaje a octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Luego de un primer tiempo con mayoría de situaciones donde el equipo nacional tuvo ventaja, con dos tiros desviados de Lionel Messi y dos de Marcos “Huevo” Acuña. A través de un penal cobrado por VAR, Messi tuvo la chance de hacer un primer gol, pero el arquero polaco lo atajó. Ya en el segundo tiempo se dieron los dos goles, el primero de Alexis Mac Allister y el segundo de Julián Álvarez. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se llevó un triunfo clave, que lo lleva a jugar con Australia por octavos de final, el sábado a las 16.

Messi y el cruce con el delantero polaco

Pero no todo fueron sonrisas para Messi ayer en el partido con Polonia ya que volvió a encontrarse con Robert Lewandowski, actual delantero del Barcelona, con quien en el pasado tuvo un entredicho.

El polaco se ofendió alguna vez con el 10 argentino porque el año pasado no lo votó para el premio The Best que otorga la FIFA (votó a Neymar, Mbappé y Benzema), que de todos modos Lewandowski ganó.

Para designar el premio The Best, entre otros actores del fútbol, votan todos los capitanes de los seleccionados nacionales. Lewandowski votó por Polonia y eligió a Jorginho, a Messi y a Cristiano Ronaldo. Messi lo hizo por la Argentina y se inclinó por Neymar, Kylian Mbappé y Karm Benzemá.

El delantero polaco había dicho después de aquel episodio: “Voté por él porque aprecio lo que ha hecho. Messi dijo que me votaría para el Balón de Oro, pero no me votó por The Best. Es su decisión, pero de todos modos, yo gané el premio, así que me resultó más fácil aceptarlo”.

Ayer, en el partido, tuvieron un encontronazo cuerpo a cuerpo cuando el polaco defendía su área, tras el cual le pidió disculpas a Messi según se pudo ver en la transmición. Pero al finalizar el partido, ambos intercambiaron unas palabras tapándose la boca, para luego depedirse con un abrazo. Más tarde, consultados por la prensa, ninguno quiso contar de qué hablaron.

“¿Mi conversación con Messi? Tuve que defender mucho hoy, especialmente contra Leo. Fue un pequeño duelo divertido, pero todo está bien. Argentina tiene un gran equipo y es uno de los favoritos”, se limitó a comentar Lewy, con la prensa polaca.

En tanto, Messi dijo: “A mí me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo que nos digamos en la intimidad”.

