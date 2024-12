Así fue el accidente de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar, que lo obligó a abandonar en la primera vuelta

A Franco Colapinto se le astilló la ilusión demasiado rápido. En la primera vuelta del Gran Premio de Qatar fue víctima de un accidente que lo dejó fuera de carrera, en su penúltima participación en la temporada 2024 de Fórmula 1. Nico Hulkenberg cerró a Esteban Ocon desde el lado derecho de la pista y, a su vez, el francés terminó tocando al piloto argentino de Williams, que intentó evitar el impacto pero terminó abandonando. Sin culpa esta vez, pero con la bronca lógica de una deserción tan prematura, en un examen que se disponía a rendir en la máxima categoría del automovilismo.

Colapinto no se vio venir que Hulkenberg bloqueara y se pasara del radio de giro en la primera curva, lo que forzó al piloto de Alpine, que venía metros atrás, a pegar un volantazo hacia la izquierda para no chocar. Pero todo se desarrolló en milésimas de segundo, y con su rueda delantera derecha golpeó al lateral del piloto alemán de Haas y, como consecuencia, dio con la máquina de Franco Colapinto, que se montó sobre la rueda del Alpine y destrozó su suspensión.

Esteban Ocon y Franco Colapinto, durante el choque ne el que se vieron involucrados en Qatar GIUSEPPE CACACE - AFP

Tras el accidente llegó el auto de seguridad, que obligó a dar algunas vueltas sin superarse, como indica el reglamento. Pero ante todo, prevaleció la desilusión para el pilarense, que debía seguir demostrando con la ilusión de mantener una butaca en 2025.

De esta manera, Colapinto sufrió su segunda frustración en su corta trayectoria en la Fórmula 1, después de lo vivido en el Gran Premio de Brasil. Allí en la 34° vuelta de Interlagos, con el Safety Car al frente, se salía inesperadamente de pista en la muy rápida curva de la subida hacia los boxes, a veces identificada como “curva del café”, para dar contra un muro. Cuando bajó del auto, que tenía el pontón izquierdo, las suspensiones delanteras y la rueda trasera izquierda destrozados, se quedó mirando incrédulo, como en trance por un instante. A metros de él, tras la alambrada, los fans que tanto lo alentaron durante el fin de semana enmudecieron algunos segundos.

El accidente desde le cockpit de Colapinto

Para Colapinto Qatar era su octavo GP en la Fórmula 1 luego de las excelentes participaciones en Monza, Bakú, Singapur, Austin y Ciudad de México. Además, como se mencionó, abandonó bajo la lluvia en San Pablo tras colisionar su auto contra un muro y en Las Vegas terminó 14°, su peor ubicación en el año aunque aprobó el examen porque debió largar desde los boxes tras accidentarse en la clasificación. En la tabla de posiciones de pilotos se ubica 19° con cinco puntos, cuatro conseguidos en Azerbaiyán (fue octavo) y uno en Austin (terminó décimo). En su debut en Italia, en tanto, llegó 12°; en Marina Bay finalizó undécimo; y en México duodécimo.

Se trata de su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional, en la que ingresó como reemplazante del estadounidense Logan Sargeant. Con sus buenas actuaciones superó ampliamente las expectativas que había sobre él, principalmente porque corre con una escudería que integra el lote de las de menor nivel (marcha penúltima en la tabla de posiciones general de constructores con 17 unidades). Ahora, solo le queda enfocarse en su última carrera en Abu Dhabi, el próximo fin de semana.

La escena del impacto entre los tres autos

Franco Colapinto y Williams en general, sufrieron las pruebas en Qatar. Luego de una mala clasificación para la sprint del viernes, el piloto argentino terminó 18° en la carrera rápida del primer turno del sábado y se ubicó 19° en la qualy para la carrera principal. “Estoy enfocado en mí y no me sentí cómodo con el auto. Eso es lo que más me da bronca”, decía, a la búsqueda de sensaciones.

El accidente del argentino se da en medio de un contexto de arduas negociaciones para su futuro. Si bien todavía no hay definiciones sobre lo que le deparrá a Colapinto para 2025, los medios especializados que este fin de semana en el Gran Premio de Qatar resultaría definitorio y que un posible desembarco en Red Bull podría anunciarse tras a última carrera de la temporada en Abu Dhabi. Es más, en el hospitality de Williams esperaban unas visitas estratégicas de patrocinadores de Franco Colapinto que podrían terminar de definir la situación.

La cámara a bordo de Hulkenberg y Ocon

Desde las cámaras de Nico Hulkenberg y Esteban Ocon: el choque en la primera curva que perjudicó a Franco Colapinto. El argentino intentó esquivar el caos, pero nada pudo hacer.



