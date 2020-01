Diego Simeone y Zinedine Zidane poseen nueve títulos como entrenadores y este domingo se cruzarán nuevamente en una final

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de enero de 2020 • 00:22

El clásico de la capital española sumará un nuevo capítulo cuando este domingo se enfrenten a las 15 de la Argentina Real Madrid y Atlético de Madrid por la final de la Supercopa de España que se disputa en Jeddah, Arabia Saudita.

Pero la rivalidad de los equipos madrileños no será la única presente en el estadio King Abdullah, sino que habrá un nuevo cruce de técnicos entre Diego Simeone y Zinedine Zidane. Entre ambos suman 18 títulos y se han cruzado las caras en varias definiciones importantes en los últimos años, como la recordada final de Champions League en 2016.

Entre sí, como entrenadores, disputaron nueve partidos, de los cuales el equipo del Cholo ganó dos, empataron cuatro y los de Zizou prevalecieron en tres encuentros. La última vez que se enfrentaron fue por la fecha 7 de La Liga el 28 de septiembre de 2019 y el resultado terminó en un empate sin goles. La final de la Supercopa les servirá a ambos para calentar motores antes de que se vuelvan a cruzar por el campeonato doméstico en tres semanas, el 1 de febrero, por la fecha 22.

Para Simeone, es la novena temporada al frente del Atlético de Madrid que cuando llegó en 2011 era un equipo que peleaba el descenso. Hoy, el Aleti se asentó entre los mejores equipos de Europa y se acostumbró a estar en la discusión por los títulos cada temporada. Sus estadísticas lo avalan: en 455 partidos ganó 276, empató 104 y perdió solamente 75.

Diego Simeone festeja con copa en mano la obtención de la Europa League en 2018

Además, consiguió 7 títulos con el colchonero y 2 más en su paso por el fútbol argentino que se reparten entre Torneo Apertura en 2006 con Estudiantes, Torneo Clausura en 2008 con River, UEFA Europa League y Supercopa de Europa en 2012, Copa del Rey en 2013, La Liga y Supercopa de España en 2014 y nuevamente UEFA Europa League y Supercopa de Europa en 2018. La única sombra que tiene su vitrina de trofeos es la silueta de la Champions League, que por ahora le resulta esquiva.

En la conferencia de prensa previo a la final de la Supercopa, el técnico rojiblanco aseguró que enfrentarse al Real Madrid le ayuda a su equipo a mejorar. "Obviamente, somos mejores con los años. Todas las experiencias acumuladas con los años, si las desarrollamos en la vida, somos mejores. Me considero haber crecido tanto en lo deportivo como en la vida, y no creo que haya una relación separada de la vida y el fútbol", completó.

Por su parte, Zidane encara esta temporada su segunda etapa como mandamás de Real Madrid. No tuvo un inicio fácil cuando se tuvo que hacer cargo de un vestuario dividido en 2016, en reemplazo de Rafa Benítez. El francés logró una buena armonía en el grupo y de esa forma encaminó a su equipo a coronarse en la Champions League durante los siguientes tres años de manera consecutiva y volviéndose el dominador absoluto de Europa.

Zinedine Zidane posa junto al trofeo de la Champions League en 2016 que quedará inmortalizado por el histórico triunfo en la final frente al Atlético de Madrid de Simeone

Respecto a su anterior ciclo y respondiendo a la pregunta de si creía ser ahora un mejor técnico, Zidane comentó en la previa: "La verdad es que sí, me veo mejor, me veo bien, me veo progresando. Aprendemos de las situaciones, de la gente y yo escucho mucho porque hay gente muy válida conmigo. Eso hace que progrese como entrenador, como persona y ese es siempre mi objetivo".

Pero eso no es lo único que ganó. Encabezado por el ex Juventus, Real Madrid se consagró en 9 de 13 competiciones que disputó. Además de las tres Champions, obtuvo un trofeo de La Liga, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa en la temporada 16/17, mientras que en 17/18 se consagró en una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Es el segundo entrenador con más trofeos en la historia del club por detrás de Miguel Muñóz que consiguió 14 pero le costó 15 temporadas para lograrlo.

Su récord personal en la Casa Blanca es de 143 victorias, 51 empates y 34 derrotas en 228 partidos con una efectividad del 62.72%.

Los títulos de Diego Simeone

Torneo Apertura 2006 - Estudiantes de La Plata

Torneo Clausura 2008 - River Plate

UEFA Europa League 2012 - Atlético de Madrid

Supercopa de Europa 2012 - Atlético de Madrid

Copa del Rey 2013 - Atlético de Madrid

La Liga 2014 - Atlético de Madrid

Supercopa de España 2014 - Atlético de Madrid

UEFA Europa League 2018 - Atlético de Madrid

Supercopa de Europa 2018 - Atlético de Madrid

Los títulos de Zinedine Zidane

Champions League 2016 - Real Madrid

La Liga 2017 - Real Madrid

Champions League 2017 - Real Madrid

Supercopa de Europa 2017 - Real Madrid

Mundial de Clubes 2017 - Real Madrid

Supercopa de España 2018 - Real Madrid

Champions League 2018 - Real Madrid

Supercopa de Europa 2018 - Real Madrid

Mundial de Clubes 2018 - Real Madrid