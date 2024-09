Juegos Paralímpicos París 2024: Brian Impellizzeri ganó la medalla dorada y alcanzó un récord histórico para la Argentina

Escuchar

La delegación argentina sigue festejando en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Esta vez fue el turno de Brian Impellizzeri, que se quedó con la medalla dorada en la prueba de salto en largo, categoría T37. De este modo, el atleta le dio al país la segunda medalla de oro en el certamen, con lo que se repitió la historia tras 32 años.

Impellizzeri marcó una distancia de 6,42 metros. A pesar del nulo en el salto final, el argentino se quedó con el lugar más alto del podio, ganándole a Samson Opiyo, de Kenia, que logró la medalla plateada por su salto de 6,20 metros, y el brasileño Mateus Evangelista Cardoso, que logró la misma marca que el keniata, pero se quedó con la de bronce.

Vale destacar que la categoría T37 es para los atletas que tienen el movimiento y la coordinación moderadamente limitados en un lado del cuerpo. Deben compensar la asimetría del cuerpo al principio de la carrera, la zancada y la distribución general de la potencia.

¡CON ESTE SALTO GANÓ BRIAN IMPELLIZZERI LA MEDALLA DORADA! 🥇🇦🇷



Brian Impellizzeri saltó 6.42 metros en la final de Salto en largo (T37) y se quedó con el ORO en los Juegos Paralímpicos.#LosParaEnParadeportes #JuegosParalimpicos2024 #Paris2024 #Argentina pic.twitter.com/TVPlgYB7Mb — ParaDeportes (@ParaDeportesOK) September 3, 2024

Con la conquista de Impellizzeri, la Argentina alcanzó la séptima medalla en estos Juegos Paralímpicos. Es la segunda de oro, junto a la de Iñaki Basiloff en natación, en los 200 metros libres estilos individual SM7. Además, el país no ganaba dos medallas doradas desde Atlanta 1996, por lo que en París 2024, vuelve a repetirse la historia.

Las cinco restantes son de bronce: Antonella Ruiz Díaz, en lanzamiento de peso F41, Juan Samorano en Taekwondo K44, -70 kg, Fernando Vázquez en salto de longitud T12, otra para Iñaki Basiloff en 400m estilo libre S7 y Alexis Sebastián Chávez en 400m T36.

Luego de quedarse con la prueba, el argentino habló con TyC Sports sobre el histórico triunfo: “Estoy muy emocionado porque vine a buscar esto, trabajé muchos años, venimos trabajando mucho con mi entrenador Martín Arroyo, sabemos que podemos más, este título nuevo que tenemos del salto a nivel mundial al menos por cuatro años es un orgullo para todos nosotros”, mencionó el santafesino.

Además, Impellizzeri, llegaba como favorito a París 2024 porque en Tokio 2020, ganó la medalla de plata en la misma prueba. También, consiguió el título del Mundial de París 2023. Con respecto a este último lauro, expresó: “Mi cabeza juega bien, lo manejo muy bien, no sé cómo lo hago, es la experiencia de trabajar para que no afecte la magnitud de la gente que había en este estadio. No esperaba que haya habido fácil 50.000 personas, lo supimos manejar muy bien y nos queda disfrutar del logro, seguir trabajando, que salimos de un torneo y nos ponemos a pensar en otro”.

IMPELLIZZERI: "ESTOY MUY EMOCIONADO, VINE A BUSCAR ESTO"



Tras consagrarse campeón paralímpico, en la prueba de Salto de longitud T37, el atleta argentino aseguró que se venía preparando para el primer puesto y profundizó: "nunca pensé que iba a estar en un Juego Paralímpico". pic.twitter.com/qXVU7z5kX8 — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2024

El atleta rosarino, que también ganó tres medallas en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 con un oro en salto en longitud, plata en 100 metros llanos y bronce en 200 metros llanos, se sintió sorprendido por sus logros: “Nunca pensé que iba a lograr tanto, es un recorrido muy largo que tuvimos con mi entrenador, no solo es nuestro trabajo, al ser un deporte amateur se necesita de la gente que nos apoya, los sponsors y demás, con lo poco que tenemos y trabajamos como equipo logramos mucho como equipo en estos últimos años.

Por último, recordó a todos los que lo apoyaron para que lograra la medalla de oro en la prueba: Se las dedico a todos los argentinos, al equipo de trabajo, a la provincia de Santa Fe, al ENARD, a Deportes de nación quw ayudan a todos los atletas a prepararnos para llegar a estos eventos con el máximo rendimiento y poder lograr lo que venimos a buscar”.

La ceremonia de las medallas

¡LA BANDERA ARGENTINA, EN LO MÁS ALTO DEL PODIO GRACIAS A BRIAN IMPELLIZZERI!



El atleta argentino conquistó la prueba de salto de longitud T37 y recibió la medalla dorada en #París2024. pic.twitter.com/2f2voktsFb — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2024

