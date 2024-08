Raven Saunders, la persona de género no binario que compite con mujeres y no muestra su rostro en la competencia

Escuchar

Agobiada por sus problemas y la discriminación tomo el volante con fuerza y lo giró hacia la pendiente en una ruta en Mississippi. Imaginó que el auto que desbarrancaba y le ponía fin a sus problemas. Pero lo detuvo para hacer un último intento. Le escribió un mensaje a su terapeuta y ella la calmó, le respondió. Sintió que alguien aún la escuchaba. “Que mi terapeuta me respondiera aquel mensaje cuando iba en coche fue un punto de inflexión que me cambió la vida”, cuenta Raven Saunders acerca del momento más dramático de su vida, en 2018 .

Cuando habla expone sus sentimientos sin complejos: “Era joven, negra y gay. Hay muchos estigmas alrededor de eso y llegué a pensar que no iba a encontrar una salida. El atletismo me distraía, pero los problemas persistían. Estaba manejando y se me pasó por la cabeza”, decía en aquel momento, con 22 años y luego de haber conseguido un quinto puesto en el lanzamiento de bala en Río 2016. Ahora se autopercibe como una persona de género no binario, pero compite entre las mujeres por no tener otra alternativa.

A cara descubierta: en París 2024, Saunders recuperó la alegría para competir BEN STANSALL - AFP

Su presencia es siempre llamativa porque eligió ocultar su rostro en las pruebas. Utiliza máscaras para competir. Empezó de manera obligatoria en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, cuando ganó la medalla de plata durante la pandemia del Covid, pero desde entonces lo adoptó como una modalidad que tiene que ver con lo que intenta mostrar de su identidad. En principio utilizó la de Hulk, el personaje que posee dos personalidades, y ese apodo le quedó por un tiempo . En la actualidad expresó una razón distinta: “Quería llamar la atención”, dijo.

En aquel torneo de Japón, en el podio, hizo una señal: cruzó los brazos en el aire para marcar una X. Le preguntaron qué significaba y explicó: “Es la intersección donde se encuentran todas las personas oprimidas”.

El COI, que suele rechazar cualquier tipo de reclamo social, analizó una sanción por eso, pero finalmente dejaron pasar la reacción. “Lo importante es gritar a toda mi gente negra, a toda mi comunidad LGBTI, a toda mi gente que se ocupa de la salud mental. Eso es más grande que nosotros y que los poderes fácticos”, argumentó Saunders.

La máscara de Hulk fue la que la identificó en Tokio 2020 y de allí surgió uno de sus apodos Sean M. Haffey - Getty Images North America

Uno de los conflictos, al no sentirse mujer ni hombre, fue darle un camino a su profesión como atleta en competencias que sólo observan esas dos posibilidades para participar. “Encontrar la separación entre mi persona y el deporte es lo que me devolvió el equilibrio. Tener ese nivel de equilibrio es lo que me dio tanta paz cuando regresé al deporte. Me trajo mucha más felicidad y realmente me ayudó a enamorarme de él”, dice hoy.

En París eligió usar una máscara negra con anteojos espejados que ocultó completamente su rostro en los lanzamientos. Pero dijo que no lo hizo por alguna razón vinculada con su elección de género. “Quería atraer las miradas, poner el foco en nuestra disciplina. Somos lanzadores de bala pero tenemos nuestro propio estilo. Podemos hacer cosas tan grandiosas como los velocistas y merecemos atención ”, argumentó.

Raven Saunders en París 2024 BEN STANSALL - AFP

En sus redes sociales solicitó que para mencionarla se la trate con pronombres no binarios: they, en inglés; o el equivalente a “elle” en nuestro idioma (la RAE lo incluyó brevemente en el Observatorio de palabras, pero lo retiró en 2020).

Con 18,62 metros en la eliminatoria, consiguió la séptima marca y se metió en la final que se realizará este viernes. No fue sencilla la clasificación, ya que hizo un primer intento nulo, logró 19,73 en la segunda tentativa y alcanzó el registro que la clasificó recién en el tercer lanzamiento.

Raven Saunders en la clasificatoria en los Estados Unidos en junio de este año, cuando logró su marca para competir en París, luego de pasar 18 meses suspendida por ausentarse de tres controles antidoping Patrick Smith - Getty Images North America

Aunque si consigue volver a tener algún registro similar al mejor de esta temporada (19,90), podría meterse otra vez en la zona de medallas.

Saunders volvió a competir este año después de 18 meses de suspensión. En 2022, los médicos intentaron hacerle controles antidoping en tres oportunidades (el 8 de enero, el 26 de mayo y el 15 de agosto) en las direcciones que habías suministrado tal como estipula el reglamento. Pero no se encontraba allí. Eso motivó una suspensión por incumplir con la normativa antidoping.

En una transmisión de la BBC, justo antes de su primer lanzamiento, el relator comentó: “Es bueno que ella esté de regreso”. Y su compañera de transmisión le aclaró: “En realidad se trata de una persona de género no binario” , en lo que pareció ser una corrección respecto del pronombre.

Este viernes, a las 14.30 (hora argentina), volverá a competir en el Stade de France, en lo que el Comité Olímpico Internacional anuncia como la final de lanzamiento de bala de mujeres. Al no existir una alternativa diferente a la del sexo femenino o masculino, allí es donde Raven Sunders buscará su segunda medalla olímpica.

Raven Saunders durante la eliminatoria de lanzamiento de bala BEN STANSALL - AFP

