Rodada masiva, enojo y alta tensión: un infrecuente desenlace en las series clasificatorias de los 5000 metros masculinos de París 2024

Escuchar

Una masiva y sorprendente caída de varios atletas en la última curva de una de las series clasificatorias de los 5000 metros masculinos de París 2024, provocó la reacción del público apostado en el Stade de France en Saint-Denis. Fueron cinco los corredores que terminaron rodando sobre la pista, a pocos metros de la línea de llegada y luego de casi 14 minutos de carrera. El primero en caerse fue el canadiense Mohammed Ahmed, que se excedió de energía al iniciar el sprint final.

Luego se rozaron el francés Hugo Hay y el británico George Mills, quien se llevó la peor parte. En su caída perjudicó también al español Thierry Ndikumwenayo y al refugiado Dominic Lobalu. El último atleta en tropezar fue el neerlandés Mike Poffen, que no pudo evitar quedarse enredado con sus malogrados colegas.

El español Thierry Ndikumwenayo y el británico George Mills (i) reaccionan después de una caída en la prueba masculina de 5000 m de atletismo en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Stade de France en Saint-Denis MARTIN BERNETTI - AFP

Una vez que finalizó la carrera y todos los golpeados pudieron recuperarse, Mills fue a pedirle explicaciones a Hay, con quien tuvo un acalorado intercambio, según consigna el diario británico The Guardian.

A diferencia de los otros atletas que se chocaron y cayeron, Hay se mantuvo en pie y siguió la carrera. Aunque, claramente movilizado por lo ocurrido, detuvo su marcha y más tarde la reanudó.

La situación fue tensa, ya que Mills y Hay discutieron a la vista de todos y hasta hubo contacto físico. El británico acusó con el dedo índice al francés. Según Mills, Hay fue el responsable del incidente ya que en la imagen se lo ve braceando y los oficiales estuvieron de acuerdo en que el británico había estado en desventaja, por lo que le dieron el pase a la final del sábado luego de una revisión del árbitro de video.

¡TREMENDA COLISIÓN! 🤯



Una serie de caídas se vivió en el hit de 5000 metros en #Paris2024#ParísEsTuyo pic.twitter.com/qqJgFmgadj — Claro Sports (@ClaroSports) August 7, 2024

Mills, de 25 años, es hijo del exfutbolista del Leeds, Manchester City y de la selección Inglaterra Danny Mills. En declaraciones a la BBC, el atleta británico afirmó: “Creo que está bastante claro. Me pisaron cuando estaba a punto de encarar la recta final y ¡boom!, el chico francés me derribó”. Cuando se le preguntó qué dijo cuando se enfrentó a Hay: “Probablemente no me permitan decirlo”.

Mills añadió, antes de conocer su reincorporación: “Desde mi perspectiva, esa fue la clasificación perfecta para mí, recorrer los primeros dos kilómetros en seis minutos. Pensé: ‘Nadie en este campo puede escaparse de mí a este ritmo’, así que me quedé tranquilo, esperando, esperando el momento oportuno, para encarar la recta final y luego, ¡bang!, caer al suelo. ¿Qué se puede hacer?”.

El exmedallista de plata olímpico Steve Cram, que comentó la carrera para la BBC, dijo que Mills se había metido en una “mala posición”. “George estaba en una mala posición desde muy lejos, debería haberse retirado mucho antes”, agregó.

Mills increpa a Hay tras la colisión masiva en la definición de una de las series de los 5000 metros masculinos

“Por lo que puedo ver, George hizo un gran esfuerzo en la recta final. Hay muchos hombres experimentados allí y sí, todos piensan que pueden sprintar, pero cuando llegás a esa situación [ritmo muy lento] las posibilidades de que la gente se caiga aumentan increíblemente”, aportó Cram.

Dominic Lokinyomo Lobalu (Equipo Olímpico de Refugiados), Mike Foppen (Países Bajos) y Thierry Ndikumwenayo (España) son los otros caídos que volverán a correr.

La final de los 5.000 metros de París 2024 se disputará este sábado 10 de agosto.

LA NACION