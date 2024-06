Así quedó Agustín Canapino en la tabla de posiciones del IndyCar, tras el 12° puesto en el GP de Detroit

Escuchar

Agustín Canapino se ubicó 12° en la séptima final de la temporada 2024 del IndyCar que fue este domingo el Gran Prix de Detroit y sumó 26 puntos para la tabla de posiciones, pero no escaló lugares y se mantiene en el 20° puesto con un total de 74. El argentino logró su mejor ubicación en el torneo teniendo en cuenta las carreras que otorgaron unidades porque, si bien en The Thermal Club $1 Million Challenge fue décimo, esa competencia no dio tantos para el certamen.

El ganador de la prueba fue Scott Dixon y es el nuevo líder del campeonato con 216 puntos. El neozelandés fue acompañado en el podio por Marcus Ericsson y Marcus Armstrong y relegó en la general a Alex Palou y Will Power. Ahora, el español es su único escolta con 198 unidades mientras que el australiano tiene 185.

Calendario del IndyCar 2024 y resultados de Canapino

GP de San Petersburgo - 18°

The Thermal Club $1 Million Challenge (No puntuable) - 10°

10° GP de Long Beach - 15°

GP de Alabama - 20°

GP Sonsio (circuito mixto) - 21°

- 21° 500 Millas de Indianápolis - 22°

GP de Detroit - 12°.

9 de junio - GP Road América.

23 de junio - WeatherTech Raceway Laguna Seca.

7 de julio - Mid-Ohio Sports Car Course.

13 de julio - Iowa Speedway (Carrera 1).

14 de julio - Iowa Speedway (Carrera 2).

21 de julio - GP de Toronto.

17 de agosto - World Wide Technology Raceway.

25 de agosto - Portland International Raceway.

31 de agosto - Milwaukee Mile (Carrera 1).

1 de septiembre - Milwaukee Mile (Carrera 2).

15 de septiembre - GP de Nashville.

La tabla de posiciones del IndyCar, con Agustín Canapino en el 20° lugar IndyCar

La próxima fecha del campeonato será el 9 de junio el GP Road América. En total el certamen consta de 18 jornadas y concluirá en septiembre en Nashville, donde se conocerá al campeón. El actual poseedor de la corona es el español Alex Palou. En 2023 el arrecifeño se ubicó 21° en la tabla de posiciones entre 37 pilotos y sus mejores ubicaciones fueron tres 12° puesto. Su regular incursión en el IndyCar es histórica porque fueron pocos los coterráneos que lo hicieron previamente: Carlos Pairetti fue el primero en 1977 y le siguieron Enrique Mansilla, Juan Manuel Fangio II, Norberto Fontana y Gastón Mazzacane, el último en 2004.

