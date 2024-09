Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Oscar Piastri en el GP de Azerbaiyán

Escuchar

Oscar Piastri (McLaren) lideró este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, que correspondió a la 17ª fecha de la Fórmula 1, y le agregó dramatismo a un campeonato cuyo líder de pilotos sigue siendo Max Verstappen (Red Bull) pero que tiene nuevo mandamás en la clasificación de constructores porque McLaren relegó a Red Bull.

El australiano logró su segunda victoria en el año seguido de Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes). Estos dos se favorecieron de que en la penúltima vuelta Sergio Pérez (Red Bull) y Carlos Sainz Jr. (Ferrari) chocaron y no pudieron seguir de la carrera. Así, Piastri sumó 25 unidades y se ubica cuarto con 222, lejos del neerlandés que está en la cima con 313. Lando Norris (McLaren) concluyó cuarto y le descontó tantos al tricampeón de la categoría porque llegó a los 254. El monegasco sigue tercero con 235.

Franco Colapinto brilló en el circuito de Bakú y se ubicó octavo, favorecido también por el incidente entre Pérez y Sainz Jr. El argentino, que había largado noveno, sumó cuatro puntos y cortó una racha de 42 años sin que un piloto albiceleste consiga unidades en la F1 -el último había sido Carlos Reutemann en 1982-. El deportista de Pilar no ocultó su alegría por lo hecho en apenas su segunda carrera en la elite: “Estoy feliz, es una felicidad, en especial por el equipo. Sé del trabajo que hicieron y en mi segunda carrera, poder meterme en los puntos a los dos autos, es algo que no esperábamos, pero es algo muy pero muy positivo para el equipo. Poder demostrar que puedo tener buenos resultados y que puedo andar igual de rápido que Alex (Albon) es algo muy bueno. Esto ilusiona mucho al equipo, ilusiona para el futuro y me pone muy feliz”.

En la tabla de constructores hubo cambios porque luego de 17 fechas el líder ya no es Red Bull a raíz de que lo superó McLaren con el triunfo de Piastri. McLaren acumula 476 puntos por las labores del oceánico y Norris contra 456 de Red Bull gracias a Verstappen y Pérez.

Clasificación final del GP de Azerbaiyán

La clasificación final del GP de Azerbaiyán, con Franco Colapinto en el octavo lugar Opta

Posiciones de la Fórmula 1 2024

Los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2024 Fórmula 1

Ganadores y calendario de la Fórmula 1 2024

GP de Bahréin en Sakhir - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Arabia Saudita en Jeddah - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Australia en Melbourne - Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de China en Shanghái - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Miami - Lando Norris (McLaren)

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Canadá en Montreal - Max Verstappen (Red Bull).

GP de España en Montmeló - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Austria en Spielberg - George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lewis Hamilton (Mercedes).

GP de Hungría en Budapest - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Lewis Hamilton (Mercedes).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Lando Norris (McLaren).

GP de Italia en Monza - Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Oscar Piastri (McLaren).

22 de septiembre: GP de Singapur.

20 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin.

27 octubre: GP de México en Ciudad de México.

3 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos.

24 de noviembre (sábado): GP de Las Vegas.

1° diciembre: GP de Qatar en Losail.

8 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

Franco Colapinto fue octavo en el GP de Azerbaiyán y sumó sus dos primeros puntos en la Fórmula 1 ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Así se desarrolla la temporada 2024 de la Fórmula 1

Del Mundial participan 20 pilotos divididos en 10 escuderías, dos por cada una de ellas. El tricampeón vigente, el neerlandés Max Verstappen, es la bandera de Red Bull, acompañado del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. Juntos buscan darle a su equipo el campeonato de constructores por tercer año consecutivo. El monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz Jr., en tanto, son los conductores de Ferrari; y los británicos George Russel y Lewis Hamilton, los representantes de Mercedes.

Por otro lado, los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly manejan para Alpine; el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris para Mc Laren; y el finlandés Valtteri Bottas y el chino Zhou Guanyu para Kick Sauber. El canadiense Lance Stroll y el español Fernando Alonso hacen lo propio para la escudería Aston Martin; el danés Kevin Magnussen y el alemán Nico Hulkenberg para Haas; el tailandés Alexander Albon y el argentino Franco Colapinto -reemplazó desde el GP de Monza al estadounidense Logan Sargeant- para Williams; y el australiano Daniel Ricciardo y el japonés Yuki Tsunoda para Racing Bulls.

