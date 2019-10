El momento en que el piloto monegasco Charles Leclerc confía en una sola mano al volante - Fuente: F1 00:08

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2019 • 08:30

Con la irreverencia de su juventud, Charles Leclerc está haciendo su propia revolución en la Fórmula 1. El monegasco de 22 años encendió el debate por una delicada maniobra que realizó en el circuito japonés de Suzuka, el domingo pasado: transitó por la curva 130R con una sola mano, debido a que con la otra estaba sosteniendo el espejo izquierdo que estaba flojo. Esta secuencia a toda velocidad provocó la opinión de algunos pilotos.

La cuenta de Twitter de Fórmula 1 compartió un video de ese episodio de la carrera, con un comentario: "Sí, atravesar la curva 130R está bueno, pero ¿qué tal con una sola mano? Bien hecho, Charles Leclerc".

El piloto explicó por qué transitó de esa manera aquel fragmento del circuito: "La única pieza que veía dentro del coche era el espejo, por eso trataba de sujetarlo en las rectas, para evitar que se soltara y golpeara a alguien. No podía ver ninguna parte del coche más. Sabía que tenía daños en el alerón delantero porque lo sentía, pero no pensé que fuera a perder piezas. Gracias a Dios nadie salió herido".

Martin Brundle, El ex piloto de F1 y actual comentarista, comentó sobre lo sucedido con un doble sentimiento: "Aunque admiro la precisión y la confianza en conducir con una sola mano mientras intenta hacer bricolaje al mismo tiempo, que la legendaria curva 130R se haya convertido en una recta me entristece".

Una imagen de Leclerc antes de la carrera en Suzuka Fuente: Reuters

Max Chilton, ex protagonista de la Fórmula 1 y actualmente piloto de IndyCar, opinó: "¿Por qué no quitan la dirección asistida si es tan fácil? A esa velocidad con esos neumáticos y esa carga aerodinámica, debería ser un desafío difícil, y claramente no lo es".

Otro ex Fórmula 1 que opinó ante este momento fue Giedo Van der Garde, quien le respondió a Chilton: "Estoy de acuerdo. En mi época necesitaba dos manos en el volante e incluso aun así tenía ropa interior de repuesto para estar seguro. Y yo llevaba un Caterham, imagínense".

La peligrosa maniobra de Leclerc vino inevitablemente atada al error que cometió al principio de la carrera ganada por el finlandés Valtteri Bottas, cuando golpeó y desplazó hacia fuera en una curva al Red Bull de Max Verstappen, que quedó último y debió pasar por los boxes. Al respecto, el monegasco reconoció: "Cometí un error. Fui el responsable".

El choque entre Charles Leclerc y Max Verstappen - Fuente: F1 00:43

Video