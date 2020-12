Mariano Werner, el puntero de la Copa de Oro y favorito para quedarse con el título de Turismo Carretera; en caso de obtener 52,5 puntos, el paranaense logrará el objetivo. Fuente: Archivo - Crédito: ACTC

El final de un calendario atípico. El Turismo Carretera desandará, desde hoy, con las tandas de entrenamientos y la prueba de clasificación, el Gran Premio Coronación en el autódromo Villicum, de San Juan. Trece pilotos llegan a la cita con posibilidades matemáticas de consagrarse campeón: Mariano Werner (Ford), encabeza el lote de favoritos, con una 18 puntos sobre Juan Cruz Benvenuti (Torino); Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Jonatan Castellano (Dodge) completan el póquer de marcas entre los candidatos, pero para coronarse no sólo deberán sumar más puntos que el resto: están obligados a ganar la carrera final para cumplimentar el requisito reglamentario.

Por primera vez desde el reinicio del campeonato, tras la pausa por la pandemia de Covid-19, se habilitará la presencia de público, con 4000 entradas, válidas únicamente para el domingo y para residentes sanjuaninos. Su precio: 300 pesos.

Es una temporada acotada, desgastante para los pilotos, los equipos y los autos. No es una rareza que con 35 inscriptos, la 11ª fecha del año se convierta en la de menor presencia para el TC. Hay otros números, determinantes para el desenlace: 70,5 son los puntos en juego en la última carrera y Werner logrará la soñada corona en caso de acreditarse 52,5. De lograrlo, el entrerriano se convertirá por primera vez en monarca de la categoría y será el quinto piloto que arriba a una definición como puntero de la Copa de Oro y festeja el título; los antecedentes son los de Guillermo Ortelli (Chevrolet) en 2008, Diego Aventín (Ford) en 2013, Matías Rossi (Chevroelt) en 2014 y Agustín Canapino (Chevrolet) en 2019. El arrecifeño, tetracampeón -los últimos tres cetros son consecutivos- se quedó al margen de la pelea al romper el motor el domingo pasado, en el mismo escenario sanjuanino que será sede del GP Coronación. Tampoco Valentín Aguirre (Dodge), ganador de dos carreras en la Etapa Regular, tiene posibilidades de consagrarse.

Juan Cruz Benvenuti delante de Werner en la carrera de Neuquén: el piloto de Torino es el primer retador, a 18 puntos de diferencia; de consagrarse, romperá la racha de 49 años sin títulos de Torino. Crédito: German Alt / ACTC

En la novedosa estructura Memo Corse, Werner protagoniza una experiencia al límite, como en 2010, cuando sumó más puntos que ninguno pero no ganó en todo el año y el campeón fue Canapino al lograr la victoria en el autódromo de Buenos Aires, y también con el áspero y el polémico desenlace en el circuito Roberto Mouras, de La Plata, en 2016, cuando en un mano a mano titánico con Rossi -rivalizaban además por el clásico Ford vs. Chevrolet- ensayó una temeraria maniobra en la última curva y provocó un final tan caótico, con choque y semitrompo, que el campeón resultó Ortelli. El paranaense deberá reflejar en el último capítulo que no es sólo el más ganador del año, con tres triunfos, sino también temple para domar el espíritu combativo que lo acompaña desde siempre.

Segundo entre los favoritos y a 18 puntos asoma Benvenuti, que también pretende su primera corona y además puede romper la racha de 49 años de Torino sin festejos de campeonatos. Es la segunda vez que se clasifica para la Copa de Oro y la primera que llega a la cita final con posibilidades; ganó en Neuquén, antes de la interrupción por el coronavirus, y tras la reanudación logró cuatro podios: dos segundos puestos detrás de Werner en La Plata, y dos terceros en San Nicolás.

Gastón Mazzacane, el piloto de Chevrolet que arriba con mayores posibilidades a la definición en el autódromo de Villicum; el ex piloto de Fórmula 1 debe cumplir el requisito reglamentario de la victoria. Fuente: Archivo - Crédito: ACTC

Después aparece la dualidad de si tiene ventaja aquel piloto que sumó victorias o el que logró más unidades pero adeuda ese requisito ineludible para ser campeón. Entre los primeros están Manu Urcera (Chevrolet) -se consagró el sábado pasado en Turismo Nacional, en San Juan-, que si bien prepara un 2021 con taller propio y atención exclusiva de Walter Alifraco en el chasis, desea cerrar la temporada con otra celebración con Las Toscas Racing, que lo cobijó tras la salida del JP Carrera. El rionegrino acumula 65 puntos. También Nicolás Trosset (Dodge; 53,5 puntos) y Julián Santero (Ford; 53) corren sin la presión del triunfo, aunque para recortar diferencias tienen que apuntar a los primeros puestos. El arrecifeño se impuso el 12 de septiembre en San Nicolás, cuando el TC retomó la actividad; el mendocino -el restante piloto del Memo Corse- lo hizo el fin de semana pasado.

Julián Santero, el último ganador en Turismo Carretera; el mendocino, compañero de equipo de Mariano Werner, se ilusiona con la corona. Fuente: Archivo - Crédito: ACTC

De la lista de candidatos, Cristian Ledesma es el único que sabe qué se siente ser campeón. El marplatense se consagró en 2007 de modo aplastante, y al siguiente año la ACTC instauró la Copa de Oro, un minitorneo -este año fue de apenas tres fechas; habitualmente es de cinco- entre los 12 pilotos mejor clasificados de la Etapa Regular, a los que se suman otros tres después de la anteúltima carrera. Ledesma marcha quinto, con 66,5 puntos -Werner suma 101,5-, y al igual que Mazzacane (Chevrolet; 73,5), Castellano (Dodge; 71,5), Mauricio Lambiris (Ford; 55,5 puntos), Juan Pablo Gianini (Ford; 53,5), Juan Bautista De Benedictis (Ford; 46), Santiago Mangoni (Chevrolet; 40) y Esteban Gini (Torino; 35,5) deben la victoria que habilita a ser campeones, más allá de la brecha por recortar, que en algunos casos es demasiado amplia como para encarar el desafío con plena confianza de alcanzar la meta.

