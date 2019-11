De la NBA a la Fórmula 1: el paso de Manu Ginóbili por el circuito de Texas

Manu Ginóbili pasó por la sede del GP de Austin; aquí posa en Renault con Nico Hulkenberg y Daniel Ricciardo

2 de noviembre de 2019 • 11:03

Lejos ya de las canchas de parquet de la NBA, Manu Ginóbili disfruta la vida al margen de la alta exigencia del básquet. Pero no por eso deja de acudir a cuanta cita deportiva que pueda atraerlo, tal como sucedió hace un par de meses, cuando viajó hasta China para alentar al seleccionado argentino que llegó a la final del Mundial con su excompañero Luis Scola como referente.

Esta vez, el exescolta de San Antonio Spurs disfrutó otra experiencia: aprovechó que la Fórmula 1 se corre este fin de semana en Austin, muy cerca de su hogar, y recorrió las instalaciones del trazado sede del Gran Premio de los Estados Unidos, donde Lewis Hamilton puede consagrarse campeón por sexta vez.

"Es la primera vez que estoy cercano a esto, es algo totalmente distinto a lo que fue mi área de conocimiento. Lo mío siempre fue relacionado a la pelota, y acá estoy con los motores, pero siempre curioso y con ganas de aprender algo nuevo y ver cosas distintas. Que sea en Austin, a cien kilómetros de mi casa, es una gran oportunidad", dijo Ginóbili en declaraciones a Fox Sports.

"¿El retiro? Estoy disfrutando muchísimo, tengo tiempo a disposición, y cuando surge una oportunidad trato de aprovecharla, como pasó con los chicos (de la selección de básquet) en China. Estoy en un gran lugar hoy, aún es reciente lo del retiro, estoy disfrutando de muchas cosas que antes tenían que esperar", remarcó el zurdo surgido en Bahía Blanca.

¿Pasión por los motores? En el caso de Manu, no mucha al parecer. "En mi época de soltero me gustaban un poco los autos deportivos, pero ahora estoy con una camioneta grande, una van para llevar la familia, ja. Pero me gustan los autos de la F.1. De chico tenía un tío abuelo que los domingos lo visitaba y era clavarse dos o tres horas escucharlo y aprender de autos, ese fue mi nexo con esto", recordó Ginóbili, que luego se encontró con los pilotos Daniel Ricciardo y Nico Hulkenberg, del team Renault.