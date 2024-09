El chiste de Fernando Alonso a Franco Colapinto en su debut y un importante consejo de cara al GP de Singapur

Escuchar

Luego de que Franco Colapinto lograse este domingo el 12° puesto en Monza, Italia, durante su primera carrera en la Fórmula 1 con Williams, el experimentado corredor español que representa a Aston Martin, Fernando Alonso, lo congratuló en su debut, se atrevió a hacer un chiste sobre la posición del argentino en la tabla y le dejó un importante consejo de cara al GP de Singapur, que se celebrará el próximo 22 de septiembre -previo a ello, Colapinto correrá en Azerbaiyán-.

Tras terminar undécimo, un lugar por encima de Colapinto, el doble campeón mundial fue consultado por la prensa sobre el resultado que obtuvo el joven de 21 años. “Sí, la verdad es que no sabía que había quedado el 12... Si no lo dejaba pasar para que quedara delante. Total, sin puntos me da igual” , soltó Alonso entre risas. Luego de aquel comentario en tono lúdico, el piloto fue contundente al referirse a la primera carrera del nacido en Pilar: “Muy buena carrera. Sin errores”.

Más adelante, reveló haber conversado con Colapinto al finalizar el certamen. “Me manifestó un dolor en la espalda por el asiento”, resaltó, algo que el propio Colapinto también mencionó en su primera interacción en X tras participar del GP de Italia. “Es la primera vez que se sube a un coche por dos horas, a un ritmo fuerte”, remarcó el piloto español. Por último, Alonso hizo especial énfasis en el GP de Singapur y le dejó una recomendación al integrante de la escudería Williams.

“Que se prepare bien las próximas semanas. Tiene que dedicarle un poco más de tiempo a todo y ajuste el asiento. Singapur no es tan fácil como Monza, en los que hay tiempos para descansar. Tiene estas tres semanas hasta Singapur poner todo en su sitio” , concluyó Alonso.

Las primeras impresiones de Franco Colapinto tras su debut en F1: “Contento y feliz”

Al igual que el piloto español, Colapinto también enfrentó los micrófonos tras su participación en Monza. “Estoy contento y feliz. Fue una buena carrera. Es un momento que voy a recordar siempre. La frustración de la qualy de ayer se fue con la carrera de hoy. Voy a ir aprendiendo los próximos circuitos que quedan”, expresó.

Y agregó: “Es todo muy positivo, el equipo está contento. Lo resolví muy bien, hice una muy buena largada. Hay que seguir trabajando para cortar la brecha con Alex [Albon]. Se vienen carreras que las puedo preparar mucho mejor. Tengo muchos dolores en la espalda, en los hombros. Parece que las butacas de carbono son muy diferentes... Tuve muy bien ritmo. Me dieron una mano muy grande, para ayudarme a entender como exprimir al máximo un Fórmula 1″.

Con mucha calma y con la sonrisa de siempre, el argentino demostró que es todo confianza para las ocho carreras que le quedarán disputar de la temporada con Williams: “Gracias al equipo. No había hecho mas de ocho vueltas seguidas. Solo conozco un circuito de los que quedan”.

La alegría de la escudería por el rendimiento de Colapinto fue total. Incluso, tras la bandera a cuadros, se pudo escuchar el diálogo del argentino con su ingeniero y con James Vowles, el director del equipo Williams, que quedaron maravillados que este primer paso en la Fórmula 1 del piloto de la escudería Williams.

“Franco es una primera carrera fantástica. No te has equivocado ni un ápice. Terminaste unos segundos por detrás de Alex [Albon]. Tuviste ritmo en la calificación. Si lo mantenemos así, estarás ahí y podrás luchar. Bien hecho, esta es tu primera carrera y no puedo esperar a ver cómo avanzamos juntos”, le dijo Vowles por radio. La respuesta de Colapinto fue clara: “Gracias, James. Gracias por esta oportunidad. Realmente lo disfruté. Realmente, disfruté este fin de semana”.

Horas después de finalizada la competencia, Colapinto escribió en redes sociales: “Que día inolvidable. Lo que disfrute mi primer carrera en F1, no se los puedo explicar. Mucho ritmo. Trabajamos muy bien con el equipo. Hay que seguir trabajando. No se dan una idea lo que me duele el cuerpo. Vamos por la próxima”.

