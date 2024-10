Franco Colapinto, antes del Gran Premio de Interlagos: “Si Williams no puede darme un asiento, lo normal sería que me dejaran ir a otro lado”

En la antesala del Gran Premio de Brasil crece la expectativa y la Fórmula 1 se prepara para una carrera muy especial. Es posible que esta cita tenga a Franco Colapinto en el centro de la escena, porque se esperan miles de fanáticos acompañando al piloto de Williams. Y lógicamente la atención también se centra en el futuro del argentino en la categoría, ya que los rumores acerca de alguna posibilidad para 2025 son muchos, pero no hay certezas de que sea posible su continuidad en el Gran Circo. En la conferencia de prensa organizada por la FIA, Colapinto fue muy claro: “Si Williams no puede darme un asiento, lo normal sería que me dejaran ir a otro lado”.

La espontaneidad de Colapinto es uno de los máximos atractivos desde que desembarcó en la Fórmula 1, por eso cada una de sus palabras suelen tener contenido y están lejos de ser políticamente correctas respecto de su futuro: “Creo que no debería ser yo a la persona que se le pregunte sobre esto. Por supuesto, no sé la respuesta. Estoy aquí con Williams este fin de semana, voy a tratar de hacer lo mejor posible aquí en Brasil. Es una carrera muy emocionante″.

Las declaraciones del piloto argentino se dan en medio de las versiones que indican que Red Bull habría presentado una oferta por 20 millones de dólares para que ocupe la butaca de Checo Pérez, que tiene contrato con la escudería de Milton Keynes, pero no seguiría. Incluso, Cristian Horner, jefe del equipo de la bebida energizante, antes del Gran Premio de México lo destacó: “Es muy talentoso. Obviamente merece estar en la Fórmula 1″.

Por lo tanto, en la charla de la FIA profundizó en su deseo de seguir en la Fórmula 1: “Si no es en 2025, espero que suceda en 2026 o 2027. No tengo presión ni nada parecido. Pienso que no voy a correr en Fórmula 1 el año que viene, y esa sigue siendo mi primera opinión. Realmente no me emociono por lo que sea que estén hablando”.

Además, Colapinto fue claro cuando le consultaron cómo se veía en 2025: “Me gustaría estar en la Fórmula 1. Me dieron una oportunidad increíble en Williams, gracias a James (Vowles). Todo el equipo me dio mucha confianza. Tuve una oportunidad increíble que yo no esperaba conseguir este año y trato de hacer lo mejor posible, tener los mejores resultados para demostrar que merezco estar aquí″.

Por otro lado, durante la charla el piloto de Williams tuvo tiempo de repasar sus comienzos en la disciplina y reveló los momentos más duros que tuvo que atravesar. “Tenía 14 años, vivía solo y después de un fin de semana complicado necesitaba un abrazo”. Incluso, marcó la diferencia que puede haber entre un sudamericano, quien tiene que mudarse y aprender a vivir solo, lejos de sus seres queridos, con quienes están acompañados por encontrarse en su lugar de nacimiento: “Cuando sos europeo, terminás la carrera, tomás un avión de una hora y estás con tu familia esa noche”.

El elogio de Hamilton

En la conferencia de prensa de la FIA, no sólo participó Colapinto, sino que también estuvo Lewis Hamilton, en la conferencia estuvo presente el siete veces campeón de la Fórmula 1 y actual piloto de Mercedes, cuando fue consultado acerca de la continuidad del argentino en la categoría fue contundente: “Ha hecho un trabajo increíble, creo que se merece estar aquí”.

Más tarde, el británico que el año próximo será compañero de Charles Leclerc en Ferrari explicó: “Hay un asiento disponible (Sauber). Mi consejo es que empuje y se centre en hacer su trabajo”.

La conferencia de Franco Colapinto, junto con Lance Stroll (Aston Martin) y Lewis Hamilton (Mercedes) Andre Penner - AP

