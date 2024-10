El encuentro de Franco Colapinto con Martin Brundle, el periodista británico al que evitó antes del Gran Premio de los Estados Unidos

Las acciones de Franco Colapinto nunca pasan inadvertidas. Y cada uno de sus movimientos generan reacciones. En los últimos días quedó en el centro de la escena por evitar a un periodista británico y seguir con su camino sin responder a sus preguntas, antes del Gran Premio de Austin. Sin embargo, en la previa a la prueba en México, el piloto argentino se encontró nuevamente con Martin Brundle, de Sky Sports, y aclararon, en el medio de la entrevista, lo que sucedió en los Estados Unidos.

Con un gran manejo de cada situación, Colapinto aprovechó la antesala al GP de México para charlar con el ex piloto inglés y la reflexión del ex piloto y comentarista inglés, dejó en claro que ninguno tenía deseos de alimentar la controversia: “Franco, encantado de conocerte, discúlpame por lo que pasó en Austin, fue culpa mía, debí acercarme antes para conocerte y presentarme”. Y la respuesta de Colapinto, fue igual de política: “No, Martin, es un placer hablar contigo. Lamento mucho lo que pasó, por supuesto. Estábamos justo antes del inicio de la carrera; nunca acostumbro hablar”.

Franco Colapinto junto a Martin Brundle tras el incidente:



🗣️ “Es un placer hablar contigo, Martín. Lamento mucho lo que pasó. Estábamos justo antes del inicio de la carrera, nunca acostumbro hablar. De hecho, antes de comenzar una carrera en F2 todavía estamos sentados en el… https://t.co/hl9IdRV41o pic.twitter.com/bSMUwV5JWx — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) October 27, 2024

El argentino de 21 años se encargó de explicarle cuál es su rutina antes de cada carrera para justificar su silencio cuando Brundle se le acercó antes del GP de Austin: “Antes de comenzar una carrera en F2 todavía estamos sentados en el auto y de repente, aquí, en Fórmula 1, tenemos 30 minutos, saltamos del auto, todos quieren entrevistarte y yo todavía estoy un poco en una burbuja, y es sólo mi cuarta carrera. Es un poco complicado, lo lamento por eso”.

El periodista de Sky Sports, se mostró comprensivo y eludió cualquier conflicto: “Cuando estés preparado para la carrera, simplemente levanta la mano y no te molestaré, no hay problema, nadie está obligado a hablar conmigo”.

El comienzo de la polémica

Se especuló mucho acerca de lo que sucedió en los Estados Unidos, ya que Colapinto y Brundle habían sido captados por las cámaras, en el momento en el que el periodista le dijo: “Hola, me llamo Martin Brundle, de Sky, no nos conocemos, ¿podemos charlar?”. El piloto argentino no se detuvo, dejando sorprendido al experimentado comentarista. “Bueno, creo que esa es la respuesta a eso”, sentenció Brundle que estaba en vivo.

Cuando le consultaron a Colapinto por este situación, no tuvo problemas en explica qué sucedió en ese incómodo momento. “Martin fue un piloto enorme, un gran piloto, y dejó un legado en el deporte también. Nunca me hizo ninguna entrevista, y, al menos para mí, no era un gran momento para hablar en cámara, iba al himno nacional, llegaba muy tarde y estaba concentrado en la carrera”.

💥 Colapinto, sobre el momento en el que pasó de Brundle en Austin:



"No era un buen momento para hablar frente a la cámara"



"Estaba a punto de escuchar el himno, llegaba muy tarde y estaba concentrado en la carrera"



👇 Este fue el momento de Austin.pic.twitter.com/RhN7hLx2ix — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) October 24, 2024

Y agregó: “Me encanta hablar ahora y cuando salgo del coche, pero cuando estoy en modo carrera, intento estar un poco más metido en mi burbuja”, agregó.

Brundle, que había sido crítico con Colapinto, según explicaron los medios británicos, había manifestado tras el desplante en Austin: “Me miró como si estuviera tratando de asaltarlo”. Además, se especuló que Colapinto había evitado hablar con el expiloto inglés por sus comentarios ácidos contra Checo Pérez, amigo del argentino, y porque antes del debut de Colapinto en Monza, había dicho que no era nada especial la designación de Williams y que “la Fórmula 1 no es una escuela de perfeccionamiento”.

