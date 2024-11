El plan maestro de Franco Colapinto, que se juega a todo o nada en Qatar y Abu Dhabi para permanecer en la Fórmula 1

DOHA (Enviado especial).– Franco Colapinto se la juega a todo o nada en Qatar y Abu Dhabi para permanecer en la Fórmula 1. Sus accidentes en Interlagos y Las Vegas suscitaron dudas que él puede eliminar porque tiene los recursos técnicos y mentales para hacerlo.

En Qatar, además, enfrentará desde este viernes un examen suplementario con una carrera sprint. La progresión de Colapinto era tan meteórica como casi perfecta en cinco carreras, hasta que, en Brasil, en circunstancias muy difíciles incluso para un piloto experimentado, sufrió dos accidentes bajo la lluvia, lo que resultó aún más desafiante para un novato que jamás había conducido un Fórmula 1 en esas condiciones.

Incluso, el incidente de aquel domingo paulista bajo el coche de seguridad, ocurrió porque desde boxes le pidieron que calentara las gomas intermedias recién colocadas. Él obedeció acelerando, pero esto provocó el accidente. Sin embargo, una inesperada situación de aquaplaning terminó en un choque.

La perplejidad de Franco Colapinto luego del accidente, apoyado en su Williams

No contamos el toque contra el muro en Bakú, en su segunda carrera, porque después de eso comenzó a brillar: superó a Alex Albon, su compañero de equipo, en las pruebas de clasificación y logró cuatro valiosos puntos en carrera. En Bakú y en Singapur fue definiendo un estilo: de menos a más, sin dudar al adelantar y siendo firme en la defensa.

Interlagos acabó con el idilio que mantenía con la Fórmula 1. Su salida de pista a 200 km/h en la curva 16, durante la Q2 en Las Vegas, generó críticas de “los de afuera” y, lo que es peor, despertó algunas dudas en el principal “cliente” para adquirir el pase del argentino, Red Bull.

Según el periodista británico Joe Saward, el director de Red Bull Holdings, Oliver Mintzlaff, estuvo presente en el hospitality de Williams durante el Gran Premio de Las Vegas. No se sabe si el accidente de Franco enfrió las negociaciones, pero el hecho de que Mintzlaff se reuniera personalmente con Vowles sugiere que avanzaron en las conversaciones.

Franco Colapinto, simpático, en Qatar; Franco Colapinto encara en Qatar su penúltimo hran premio de Fórmula 1, con objetivos por cumplir. Jayce Illman - Getty Images Europe

Mintzlaff, quien autoriza finalmente la inversión en Colapinto es el jefe de Christian Horner, “team principal” de Red Bull y él fue quien convenció a Mintzlaff para concretar el pase, ya sea al equipo principal de Red Bull o al equipo satélite, RB. Especular sobre cómo el incidente de Las Vegas -cuando Franco intentaba compensar el tiempo perdido tras encontrarse con el Alpine de Pierre Gasly durante su última vuelta de la Q2- afecta su valor es inevitable.

Jamie Campbell-Walter, uno de los managers de Colapinto y ex piloto de alto nivel, declaró a la prensa en Doha antes de comenzar la actividad: “Por ese día (Interlagos) no me preocupo. Jamás había manejado bajo la lluvia y esas cosas pueden pasar; le sucedieron a Alonso y a Sainz. El Williams no era fácil de conducir; ambos pilotos chocaron”. Sobre Las Vegas, Campbell-Walter fue más crítico: “Ese accidente sí fue responsabilidad suya, una tontería. Es la presión de no saber cuál es tu futuro, que a veces es peor que conocerlo”. Añadió que, pese a ello, Franco ha hecho un trabajo fenomenal considerando su limitada experiencia en un Fórmula 1, comparándolo con otros novatos como Kimi Antonelli. El italiano, protegido de Toto Wolff en Mercedes, ya había entrenado sobradamente con coches de F.1 antes de conducir el chasis de este año de George Russell en Monza y destruirlo en la FP1.

Williams no solo analizó el accidente de Las Vegas, sino también las decisiones que llevaron a él: Franco pidió abortar la vuelta, pero le dijeron que continuara. Esto lo llevó a tratar de compensar el tiempo perdido con Gasly, excediéndose. Y por ello, el equipo asumió una parte de la responsabilidad. En Las Vegas, con el coche reparado y largando desde los boxes, Colapinto hizo una excelente carrera, terminando a solo 12 segundos de ‘Checo’ Pérez y eso lo habrán dimensionado en Red Bull.

Los accidentes de los novatos se dan con frecuencia en la Fórmula 1. ¿Dónde estaría Max Verstappen hoy si Red Bull no hubiese tenido paciencia respaldándolo a pesar de sus choques en sus comienzos? Sólo en Mónaco en 2015 y 2016 destruyó innecesariamente dos coches. Y se podría mencionar otros choques que han protagonizado los novatos que serían sus adversarios en los años venideros, por ejemplo, Oliver Bearman, protegido de Ferrari y futuro piloto Haas en Baku.

A todo o nada. Parece demasiado dramático. Si Colapinto quiere terminar su iniciación en la Fórmula 1 con notas muy altas, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe manejar desde el punto de vista técnico, qué planteo mental o estratégico le conviene tener?

Tanto este fin de semana en Losail como el próximo en Abu Dhabi tienen zonas de escape y curvas que favorecen su estilo. No hay muros demasiado “magnéticos” y yendo de menos a más, como hizo en Baku, en Singapur y en su debut en Monza, donde terminó igualando los tiempos de su compañero Albon, construirá dos carreras sólidas, elogiables.

¿Qué carrera imaginamos? Cuidará los neumáticos al principio para evitar el temido “graining” (rollkitos de goma que quitan adherencia). Seguramente elegirá para comenzar neumáticos más duros para unas primeras tandas largas, perdonará algunos metros en las frenadas, intentará moderar sus golpes de volante y, ayudado desde los boxes, buscará los huecos convenientes para a cambiar los neumáticos.

Es fácil decirlo, pero, ¿cómo se logra ejecutar todo esto y ser al mismo tiempo lo suficientemente rápido? Franco habrá trabajado seguramente con su psicólogo deportivo antes de cada compromiso y habrá preparado el escenario mental para lograr el objetivo: terminar las carreras y ser rápido al mismo tiempo. Los entrenadores mentales de diversas disciplinas olímpicas trabajan intensamente con la visualización y la sensibilización a nivel mental profundo.

Es sabido que una mente relajada rinde mucho más, mejorando los reflejos y la toma de decisiones. También favorece la sensibilidad corporal muy necesaria en el automovilismo. La excesiva tensión y la ansiedad (miedo de no conseguir un resultado) son muy malas consejeras: provocan conducción brusca y empeoran los tiempos.

Franco Colapinto afronta sus últimas dos carreras en Fórmula 1 durante este 2024; su participación en la próxima temporada no está asegurada FREDERIC J. BROWN - AFP

Lo lógico es relajarse profundamente y visualizar. En su caso, Franco, ya lo ha dicho alguna vez, “ve” sus carreras o sus vueltas ya sea cuando se lo propone o a veces le vienen como una inspiración. La visualización que practican muchos corredores se enriquece con la concentración y relajación profunda. Sucede, entonces, que el piloto aún no estando en el coche “siente” como si manejara en la realidad. Reconoce los sonidos, las imágenes, todo. Esto que puede parecer extraño ya lo practicaba a comienzo de los años setenta el tres veces campeón mundial Jackie Stewart.

Y Franco ya ha tenido dos magníficas carreras en Fórmula 1. Si las “visualiza” y las vuelve a sentir intensamente, como las de Baku y Singapur o, incluso en Austin, podrá tomar esas sensaciones y llevarlas a una visualización de lo que serán, en unas horas más, las vueltas de clasificación y, después, la carrera en Qatar. El secreto está en recuperar y controlar esas buenas sensaciones poderosas. Y no ponerse a inventar. Sólo sentir. Y eso depende totalmente de él.

