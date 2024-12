El posteo de la Fórmula 1 para Franco Colapinto y el recuerdo de su primera experiencia en Abu Dhabi

Se acerca el cierre de la temporada de la Fórmula 1 y la expectativa crece respecto del futuro de Franco Colapinto en la categoría. Se espera una definición tras el Gran Premio de Abu Dhabi, la última función del Gran Circo en 2024, aunque el panorama es de absoluta incertidumbre. Lo que es una certeza es que el argentino sigue captando la atención de los fanáticos y también de la organización, porque la cuenta oficial de la F1 en Instagram le dedicó un posteo muy especial en el que recordó que hace un año, también en el Circuito Yas Marina, se montó por primera vez en un Williams como piloto de prueba.

En el posteo, la Fórmula 1 escribió: “Franco Colapinto se subió por primera vez a un F1 en Abu Dhabi. Un año después, vuelve al circuito donde todo comenzó” y lo acompañó con una foto del piloto argentino y unos fragmentos de una entrevista que se le realizó en 2023. El recuerdo generó una ola de reacciones entre los fanáticos, en especial a los argentinos.

En ese momento Colapinto sorprendió al paddock tras subirse por primera vez a un auto de F1 en los test de pretemporada en Abu Dhabi. Logró un tiempo de 1:26.832 que lo ubicó por delante de pilotos experimentados como Daniel Ricciardo, George Russell, Lance Stroll, Guanyu Zhou y Alex Albon.

En aquella entrevista con el canal de la Fórmula 1, Colapinto comentó: “Fue un momento y una experiencia increíble. Creo que si me decías esto hace algunos años, no te lo creía. Estoy tan agradecido con Williams y con todos los que me han apoyado tanto durante estos años. Eso ayudó mucho a que esto pasara. Es un momento increíble, único, para cualquier piloto”.

Y agregó: “Cuando te subes a un auto de F1 por primera vez en tu vida, sólo hay una primera vez, y la verdad, poder hacerlo en una sesión oficial de F1, en un auto actual de Williams, es muy especial. Me siento en la luna ahora mismo”.

Aquel 28 de noviembre, además de comenzar a ganar experiencia arriba de un auto de F1, el objetivo para Colapinto fue completar los 300 kilómetros necesarios para poder obtener la superlicencia. Williams no le exigió tiempos, pero en su primera vuelta con neumáticos medios se ubicó en el 11° lugar con un registro 1:28.475 a poco más de dos segundos de Sergio Checo Pérez con el Red Bull. Luego mejoró su tiempo y marcó 1m27s853. Después de ingresar a boxes por una bandera roja, se bajó del auto por unos minutos en los que habló con uno de los ingenieros. Se lo vio muy concentrado y sereno, en un día en el que pudo plasmar tantas horas de ensayos en el simulador de F1 de Williams. Completó 65 vueltas en total y demostró una rápida adaptación a las exigencias.

Tras aquel momento, la historia es conocida: Williams sacó a Logan Sargeant, el director de la escudería británica James Vowles anunció que Colapinto reemplazaría al estadounidense por las últimas nueve carreras de la temporada y, tras buenas actuaciones, su nombre comenzó a estar en el centro de las miradas, tanto que Red Bull y Alpine pensaron en incorporarlo para 2025.

La última prueba en Abu Dhabi será determinante para el argentino, ya que las especulaciones acerca de su continuidad en la Fórmula 1 para 2025 son muchos. Por el momento, el horizonte luce complicado, porque algunos medios internacionales aseguran que se le cerraron las chances de subirse en un Red Bull, pero que quedaría una posibilidad y sería en Alpine que acaba de desprenderse del francés Esteban Ocon.

