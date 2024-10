El show de Franco Colapinto en Austin: la promesa de un asado, las “altas llantas” y las bromas con el celular de un presentador de Williams

Escuchar

Fiel a su estilo de romper protocolos, instalado en Texas, Estados Unidos, y con el foco puesto en el Gran Premio de Austin de la Fórmula 1, Franco Colapinto se acercó a participar del Fan Zone a 48 horas de salir a pista en el Circuito de las Américas. En este contexto, el piloto argentino fue el gran protagonista del evento que organizó el equipo Williams y mostró su carisma ante decenas de fanáticos, muchos de ellos de nuestro país.

Como está viviendo un sueño, el piloto de 21 años no quiere perder ni un minuto de su tiempo y disfruta de todo. Cada paso suyo resuena con fuerza en el Gran Circo, porque tiene una frescura que quiebra todas las formalidades. Se subió a un escenario y recibió la ovación de los fanáticos, que en su mayoría era argentinos y él respondió con la informalidad que ya se convirtió en su sello registrado: “Imaginate que me caiga… Hola, hola… ¿anda? Estoy muy contento de estar acá, que haya tantos argentinos. No esperaba esto… Dale guacho”.

🔵⚪🔵FRANCO COLAPINTO



"Llegó como un rockstar al fan zone"



📺Fue aclamado por todo el mundo y ya dejo las primeras perlitas de la jornada haciendo volver loco al publico hablando en español #F1 #Colapinto pic.twitter.com/b2rVt5aFRV — Corazondef1 (@Corazondef1) October 16, 2024

Se adueñó de la escena. Siempre que está lo hace y si bien el presentador del evento hacía enormes esfuerzos porque Colapinto hablase casi exclusivamente en inglés, el argentino no pudo evitar comunicarse con los hinchas, pero en español: “¿Quién me sigue desde la Fórmula 4? Ah, gatos eh. Ahí uno, muy bien, muy bien. ¿En serio desde la F3?”, le respondió a un fanático que le mostró unas imágenes del piloto en una de las categorías formativas que tiene la FIA para los pilotos.

El ida y vuelta con el conductor resultó desopilante, porque Colapinto no dejaba de reaccionar ante los gritos de los fanáticos argentinos. “Escuchá, prestame atención cinco minutos”, le dijo el presentador y el piloto de Pilar respondió con una sonrisa: “Perdón, perdón… Me cagan a pedos”. Todo resultó tan informal, que Colapinto hasta se permitió bromas cuando se le cayó el celular al que estaba a cargo del show. “Se lo robamos, que no se le caiga de nuevo porque lo dormimos a éste”, dijo.

La presentación del merchandising de Colapinto provocó una reacción inmediata entre los fanáticos, incluso, el propio piloto advirtió que eran demasiado costosos todos los productos que había sacado a la venta Williams con su nombre. Antes de su aparición, el público aprovechó para adquirir remeras y gorras con el nombre y las iniciales (FC) del argentino. “Ah, ya la tienen… Ah mirá, estamos igual. Para, vos tenés más cosas. Y la gorra de Bizarrap, la rompiste eh… Muy bien. ¡Las zapatillas! Jodeme, altas llantas boludo… Es mi caso ese, con esas estás segura. Ojo eh. Ahora te las firmo, ahora te las firmo… Quiero unas… Tienen plataformas, yo que soy medio enano”, le dijo Colapinto a una fanática que lo sorprendió.

🔵⚪🔵FRANCO COLAPINTO



"Altas llantas 🤣"



👟Franco elogió las zapatillas de una fan y dejó un divertido momento en el Fan zone de Williams pic.twitter.com/BfDcMrokJX — Corazondef1 (@Corazondef1) October 16, 2024

No se quedó ahí, porque también los fanáticos pudieron interactuar con Colapinto y le hicieron algunas preguntas. Uno de los argentinos le consultó acerca de sus cuidados para la competencia, puntualmente por su alimentación. Cuando el piloto de Williams respondió con algunas dudas, el hincha le soltó una pregunta que despertó algunas risas: “Ya que no ha cambiado mucho la dieta, ¿vas a poder juntarte a comer un asadito con la gente argentina que vive acá en Austin?”.

Y la respuesta volvió con la carga habitual de Colapinto: “Vamos a intentarlo. Estoy muy ocupado ahora con la carrera, pero después de la carrera puedo. Estoy un poco más liberado así que vamos a meter un asadito con los de Austin”.

LA NACION