En un calendario sin sobresaltos, el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires sería en esta época del año el escenario de los 200 Kilómetros de Buenos Aires. En tiempos de pandemia, con el coronavirus desolando al mundo con muertes y contagios, la Catedral del automovilismo argentino se presenta como el lugar donde el Súper TC2000 lanzará su temporada. Transcurrieron 277 días entre el Gran Premio Coronación 2019, en Neuquén, y la apertura de un ciclo que ofrecerá retoques en el reglamento técnico, la presencia estelar de Rubens Barrichello y competencias en enero y febrero de 2021 para consagrar al campeón.

El estreno tiene estrictos protocolos sanitarios y de seguridad, como los que el Turismo Carretera logró imponer en su regreso el fin de semana pasado en San Nicolás: equipos con personal limitado y ausencia de público son parte de una modalidad a la que el automovilismo, la primera disciplina deportiva que se activó en el país, debió adaptarse para reconfigurar su presente y acelerar en las pistas.

El parque de 23 pilotos de STC 2000 desanduvo las pruebas comunitarias, en las que Matías Rossi marcó el tiempo de referencia. El piloto de Toyota asoma como la primera espada del equipo Toyota Gazoo Racing para destronar a Renault Sport Team, dueño de los tres últimos campeonatos, con Facundo Ardusso en 2017 y 2018 y Leonel Pernía el año pasado. Rossi será la guía de una estructura que sumó a Barrichello y sostiene al ascendente Julián Santero, el mendocino que en 2019 mostró que no se conforma con acompañar a las estrellas.

Rubinho es el noveno piloto con pasado en la Fórmula 1 en participar en el Súper TC2000, pero el primero en afrontar una temporada completa. Nicola Larini, Christian Fittipaldi, Eliseo Salazar, Stefan Johansson, Enrique Bernoldi, Tarso Marques, Ricardo Zonta y Luciano Burti -el único que logró una victoria, en los 200 Kilómetros de 2005, en binomio con Diego Aventín (Ford)- fueron invitados a las carreras especiales. El paulista de 48 años tiene el récord de asistencias en grandes premios de F. 1, con 323 actuaciones en 19 temporadas.

Agustín Canapino es quien llevará las riendas en Chevrolet, una estructura que tendrá a su padre, Alberto, como director técnico. La reaparición de Juan Manuel Silva en el equipo Honda Racing; la continuidad de Marcelo Ciarrocchi en FDC Motor Sports (Citroën) y la de Matías Muñoz Marchesi en Fiat Racing Team; la presencia de José Manuel Urcera en el Monti Motorsport -Luciano Monti armó un equipo privado tras su salida de Chevrolet-, y el estreno de Valentín Aguirre en el Midas Carreras Racing -una escuadra satélite de Toyota- intentarán ganar protagonismo en autos que tendrán mayor carga aerodinámica y una velocidad en curva que alimenta la ilusión de sobrepasos y espectáculos más atractivos.

El Chevrolet del mendocino Bernardo Llaver, durante los ensayos

Los protocolos y sus distintas aplicaciones territoriales -cada provincia maneja las suyas- promovieron que Buenos Aires tomara el espacio que intentó asumir Alta Gracia. Para ingresar a Córdoba los equipos debían cumplir una cuarentena, y la medida desarticulaba toda proyección; Rossi y Barrichello, por ejemplo, arribaron anteayer desde Brasil, donde compiten en el campeonato de Stock Car. La Catedral será el escenario de la apertura y de la segunda fecha, que será el próximo fin de semana. Los equipos deberán disponer hasta cinco personas por auto, incluido el piloto, aunque ellas podrán retirarse una vez finalizada la jornada, ya que no hay una burbuja. El sistema de gomería tendrá el formato take away.

El Súper TC2000, la categoría que más apoyo de las terminales automotrices tiene, inicia su campeonato y espía el futuro. La complejidad económica del país no desalienta la actual campaña, para la que los presupuestos fueron definidos en 2019. El problema por resolver aparecerá después del derrumbe del mercado automotor: de dónde saldrá el dinero para sostener las estructuras.

