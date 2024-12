El título de Julián Santero en el Turismo Carretera, opacado por un sabotaje a Mariano Werner

Una definición que se presumía encendida, con tensión en la pista, se convirtió en una vergüenza y en un desenlace que perjudica al automovilismo. El mano a mano que protagonizarían Julián Santero y Mariano Werner, ambos con Ford Mustang, por el título de Turismo Carretera en la carrera final, en la 15ta y última fecha del calendario, quedó empañado por personajes siniestros que se visten con el ropaje de hinchas o fanáticos y sabotearon el auto del paranaense, que buscaba el tetracampeonato. Un final de temporada que suma suspicacias y desconfianza a un calendario que desde antes del arranque tuvo episodios oscuros, con bajas de último momento de pilotos de renombre y que tenían el presupuesto y el auto para ser parte de la categoría. Un remate que opaca y desluce el magnífico desempeño de Santero y el LCA Racing, actores que animaron desde el vamos el 2024.

El mendocino, de 31 años, en su octavo intento en el TC logró su primera corona y con la rúbrica en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, se convirtió en el primer piloto en llenarse de gloria con el modelo Mustang, de Ford. Para Werner, el sinsabor de no poder defender en la pista la diferencia de puntos que cosechó hasta lo que fue la última salida rumbo a la grilla, donde un puñado de marginales lanzaron papeles con el objetivo de perjudicar el rendimiento del auto.

Julián Santero marca el camino a Mariano Werner en la tercera serie clasificatoria; la pulseada no se repitió en la carrera final por el sabotaje que sufrió el auto del paranaense Prensa ACTC

“Me quedo con lo que hice en la pista en cada momento. Fue algo programado, porque fue a un lugar crítico del auto. Los comisarios deportivos habían pedido que circuláramos despacio por la cantidad de gente que había en el lugar y el auto empezó a fallar, se tapó, no es que fue un papelito: lo taparon adrede. Aceleré en la grilla para buscar una solución, pero sabía que el problema no era una bujía ni un cable de bujía. El auto me daba indicios de que había quedada tapada la toma de aire y los chicos desde el box me dijeron que estaba lleno de papeles”, explicó Werner, frente a los medios.

“Quejarme, no. Hay una justicia divina que se encarga de eso. Hubo un justo ganador, que ganó el título en la pista. No me quisiera detener en estas situaciones que opacan el trabajo de toda la categoría. Esto es ajeno, fueron una o dos personas que lo hicieron adrede. Sin dudas que se mancha una definición de campeonato, porque me cortaron los brazos: me dejaron sin posibilidades de hacer nada. A Julián, felicitarlo y que lo disfrute: lo más lindo de este deporte es ser campeón y lo tiene merecido porque trabajaron bien. Nosotros redoblamos esfuerzos, pudimos llegar adelante y esto que paso no tiene que opacar el desempeño de cada uno”, puntualizó el entrerriano, ganador de tres de los últimos cinco títulos y el piloto que rivalizó quien se ciñó la corona.

La desolación en el box del campeón defensor, donde los mecánicos se consolaban con el preparador del motor, Rody Agut, con saludos de ocasión y abrazos, contrastaba con la euforia que invadía a la autobomba que trasladaba a Santero y a los restantes integrantes del podio: el ganador Diego Ciantini y el uruguayo Mauricio Lambiris, que finalizó tercero en la carrera, segundo en el campeonato y tercero en la Copa de Oro, el mini torneo de cinco carreras que consagra al campeón. La segunda ubicación le había regalado al mendocino el máximo logro en el automovilismo argentino: en 2021 fue monarca en la Clase 3 del Turismo Nacional. El autódromo Roberto Mouras, de La Plata, arroja recuerdos a Santero: ahí debutó y fue campeón en el TC Mouras, iniciando la escalera para llegar al TC, hace nueve años.

Los fanáticos de Julián Santero, con las banderas sobre el box del equipo LCA Racing; en 2019, el mendocino solo corrió una fecha por falta de presupuesto, cinco años después tuvo el desahogo con el título Prensa ACTC

“Es un sueño cumplido. Agradecer a la gente que trabaja conmigo. Una locura la cantidad de gente que hay en el autódromo: agradezco a los que vinieron, que se mojaron y aguantaron para poder festejar. Durante el día estuve concentrado, estuve muy encima del auto, estudiando cuál era la mejor puesta a punto”, relató Santero, el primer piloto mendocino que logra la corona de TC. “El cambio del Ford Falcon al Ford Mustang fue la clava para seguir sumando bien y estar competitivos”, disparó sobre cuál resultó la clave para alzarse con el título. En 2024, en la categoría participaron los autos de la nueva generación –Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Toyota Camry NG y Torino NG- con los de la vieja escuela: Ford Falcon, Chevrolet –coupé Chevy-, Dodge GTX, Torino, Toyota Camry.

El sábado, en la prueba de clasificación, Santero logró un mejor resultado que Werner. El mendocino ocupó el tercer puesto –el poleman fue Agustín Canapino (Camaro) y el paranaense, 12do. Los dos candidatos se medirían en la tercera serie clasificatoria: ganó Santero y Werner escaló hasta el segundo puesto, manteniendo 11,75 puntos de ventaja en la Copa de Oro. La prueba final del año la largarían Santero en el 2°cajón de la grilla, con Werner dos puestos más atrás. Pero la pulseada nunca se produjo por el inconveniente que sufrió el entrerriano rumbo a la grilla, que determinó el regreso al box. “Quedaron en el medio del filtro y los carburadores. Eran papeles que tiró el público, creo que lo hicieron a propósito. Perder el campeonato así te da bronca”, aseguró Agut, tras los trabajos sobre el Ford Mustang.

El campeón Julián Santero festejará y luego tendrá que buscar un equipo para 2025: Laureano Campanera, titular del LCA Racing comunicó que se marcha de la categoría Prensa ACTC

La comunicación de la posición de Werner fue lo que llevó tranquilidad a Santero. “Cuando pregunté su posición, desde el equipo me dijeron que estaba abajo del puesto 20 y a mí me alcanzaba con ser quinto o sexto. Cuando me enteré de lo que pasó, me pareció algo injusto para Mariano y para su grupo: se merecían definir en la pista el campeonato”, señaló el cuyano, al que no le pareció correcta la presencia del público junto a los autos en su paso a la grilla. “Es en el único deporte en el que permitimos esto: en el fútbol no hay invasión de cancha, en el tenis no hay y en el rugby tampoco. Somos el único deporte y el más peligroso, podemos pisar a un nene, porque había nenes de cinco o seis años al lado de la pista y eso no debería pasar más. Y menos si el público no respeta a los pilotos y hacen estas cosas, como la que pasó con Mariano”, apuntó.

El repudiable hecho que empañó la definición no esmerila la tarea de Santero, que ganó la Etapa Regular y quedó como escolta de Werner en la Copa de Oro en la fecha anterior, en Toay, después de que el paranaense sumara su segundo éxito consecutivo, el tercero del año. “Voy a caer dentro de unos días, estoy cumpliendo el sueño por el que vengo trabajando hace muchos años”, selló el oriundo de Guaymallén, el piloto que en 2019 apenas corrió apenas una fecha, porque no tenía el presupuesto y prefería estar tranquilo y no desesperarse para cumplir con juntar una suma de dinero que no le era inalcanzable. En La Plata, se hizo millonario y campeón.

Alberto Cantore Por