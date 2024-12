Escándalo en el Turismo Nacional: el intenso encontronazo entre Leonel Pernía y Andrés Jakos por una maniobra

Una situación escandalosa sucedió luego de la definición por el campeonato de la tercera serie del Turismo Nacional, este domingo, en Trelew. Los pilotos Leonel Pernía y Andrés Jakos protagonizaron una maniobra que derivó en un choque mientras disputaban la primera colocación. Esto provocó que Pernía perdiera posiciones y que fuera a buscar a Jakos, con quien tuvo un intenso cruce luego de la carrera.

El piloto de MG-C Pergamino caminó enojado hacia donde estaba Jakos, lo tomó del cuello del traje y le dijo: “Así no se corre, pendejo, porque así me arruinás el campeonato. Lo que peleé en el año me lo arruinás con una maniobra mala leche, porque sos un mala leche”, explotó Pernía ante los micrófonos de varias radios y de la televisión.

December 8, 2024

Tras la competencia, Pernía habló con la transmisión oficial y contó: “Me pega de atrás, me recupera la posición y no contento con eso, me vuelve a pegar en la tres. Nos arruinó grandes chances de ganar la serie y de ganar el campeonato”, expresó al principio.

Luego, continuó apuntándole con todo a su rival: “Lo que hizo Jakos toda la serie fue malo. Ya arrancó con (Jonatan) Castellanos y después me pega a mí de atrás. A la serie la corrió muy mal, entiendo que confunde un poco el hecho de ser agresivo y juega con mala intención y no está bueno en una pelea por el campeonato. Tiene los parámetros errados de cómo tiene que defenderse”. Por último, volvió a contar qué le dijo cuando lo fue a buscar: “Le dije que era un mala leche que me arruinó el campeonato.

Sin embargo, Jakos, que se consagró campeón del TC 2000 hace pocas semanas, no se quedó callado y tras el incidente, expresó: “Cuando vea las cámaras bien y se dé cuenta el por qué, pero no sé ni porque está enojado. Se va a dar cuenta de que no fue mala leche, estamos corriendo por lo mismos, los dos tenemos que ganar para ser campeones”, respondió.

Por este intenso encontronazo, Leonel Pernía recibió el castigo más severo, debido a que fue excluido por “conducta inapropiada”, luego de increpar a Andrés Jakos una vez se bajaron del auto. Este último recibió un puesto de penalización por toque a Pernía. Finalmente Jonatan Castellano ganó esa serie.

"TODO LO QUE HIZO JAKOS EN LA SERIE FUE MALO"



December 8, 2024

Pero para Pernía, no es la primera vez que queda envuelto en una situación polémica. El año pasado, el piloto de 49 años había denunciado que el el Ford Focus con el que se consagró campeón de la Clase 3 en 2023 apareció con dos impactos de bala, en una noticia que generó una enorme preocupación en el ambiente del automovilismo argentino. “Después de la carrera de Viedma, en el auto se encontró en la revisión técnica lo que parecía un disparo de bala, a lo cual se hizo la denuncia apenas el equipo llegó a Pergamino”, recreó Pernía. “Se constató mediante un perito que no sólo había un disparo, sino dos. Uno tiene la bala todavía incrustada, si no vi mal en una parte del radiador”, había dicho.

Este fin de semana, el Turismo Nacional APAT se llevó a cabo en Trelew, en lo que fue la última fecha de la temporada y Alfonso Domenech, al mando del VW Virtus, se obtuvo la final del Premio Coronación del 42º Campeonato Argentino de la Clase 3 del Turismo Nacional. De este modo, se coronó campeón 2024. A los 31 años, el piloto de Pergamino, que estaba obligado a ganar, se convirtió en el 34º monarca de la historia de la división mayor del TN y le devolvió la gloria a VW, que vuelve a ser campeón después de 25 años. Además, por si fuera poco, Domenech logró el pase al Turismo Carretera.

