Esteban Ocon, el enemigo de varios pilotos que no tiene asiento en la Fórmula 1 para 2025

Escuchar

La escudería no los había confirmado como compañeros de equipo, pero el corrillo en el paddock se centraba en la escasa y mala relación que existía entre los dos pilotos que compartirían el garaje. Diferencias que no eran nuevas, que aparecieron en Normandía, cuando eran dos niños que se esforzaban por destacarse en karting con el desafío de desandar la escalera y acceder a una butaca en la Fórmula 1. Esteban Ocon y Pierre Gasly son la pareja francesa a la que dos años atrás eligió Alpine, una escudería que sufre por el bajo rendimiento de su modelo A524 y ofrece una nueva saga de disputas internas.

El último episodio tuvo como escenario el reciente Gran Premio de Canadá, el domingo, en Montreal: la comunicación por radio reveló un enojo de Ocon con el muro y con Gasly, a quienes acusó de no haber respetado en la pista lo que se había establecido en el diálogo. Una situación de tirantez más en la trayectoria de Ocon, que en el pasado sostuvo encontronazos con Sergio Checo Pérez y Fernando Alonso y que no continuará en Alpine en 2025, y cuyo futuro en el Gran Circo es una incógnita.

Ocon transita el circuito de Montreal, el último fin de semana; el francés recriminó al equipo Alpine la decisión de que su compañero Pierre Gasly no le devolviera la posición luego de que él lo dejara pasar para atacar al RB de Daniel Ricciardo en el final de la carrera. XPB - Alpine F1 Team

“Debimos ser novenos. Cumplí con mi papel, que era respetar las instrucciones del equipo. Desgraciadamente, vemos la tendencia que va a seguir hasta el final del año. Eso no está bien. Yo hice mi trabajo, pero no el equipo. Es triste que acabara así al final de la carrera. No sé de dónde vino la decisión, pero hice mi tarea y eso es lo más importante. Al resto lo discutiremos internamente”, se despachó, sin preámbulos, Ocon, después de cederle el puesto a Gasly para que éste intentara un ataque a Daniel Ricciardo (RB).

Sin posibilidades de su compañero ejecutara una maniobra de sobrepaso, Ocon esperó la orden de devolución de la posición, pero el mensaje nunca se hizo realidad. “Son pilotos, y cuando le pedimos a uno que ceda el puesto a su compañero, no es fácil. No devolvimos las posiciones porque existía el riesgo de que los pilotos de Haas nos adelantaran”, respondió Bruno Famin, el jefe de Alpine, que intentó disimular el descontento.

Ocon tuvo 15 compañeros en sus nueve temporadas en la Fórmula 1: las experiencias junto a Checo Pérez (41 grandes premios juntos), Fernando Alonso (44) y Pierre Gasly (31) fueron las más extensas, y las de mayores rispideces. XPB - Alpine F1 Team

No resultaron semanas fáciles las que desanduvo la escudería, que después del accidente que protagonizaron sus pilotos en las estrechas calles de Mónaco anunció que Ocon no seguiría en 2025. La maniobra temeraria contra Gasly, en la curva Portier, antes del emblemático túnel, expuso el costado más agresivo y menos amable en la pista: “¿Qué hizo?”, repetía el agredido, sin entender el sobrepaso que había pretendido ejecutar su compañero de boxes en un espacio en el que no pueden transitar dos autos. “¿Intentó atacarme? Dios mío, fue innecesario”, clamaba, mientras en el muro los rostros eran de incredulidad y los ingenieros analizaban los daños para discernir si los dos pilotos estarían en la grilla en la segunda partida, después de que se mostrara la bandera roja. Ocon no tomó parte de la largada posterior y Gasly logró sumar un punto –su primero en el año–, que junto a los dos que cosechó en Montreal lo imponen sobre su compañero, que acumula dos unidades, por los décimos puestos en Miami y Canadá.

Accidente entre Ocon y Gasly en el Gran Premio de Mónaco

More chaos on the first lap of the Monaco Grand Prix 🫣



A close call for Gasly when his team-mate Ocon collided into the right front #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/tlR51nCI6a — Formula 1 (@F1) May 27, 2024

La maniobra en las calles del Principado a punto estuvo de dejar a Ocon fuera de la cita canadiense. Famin consideró reemplazarlo con el probador Jack Doohan, que finalmente tomó el asiento sólo en la primera práctica. Las asperezas entre los pilotos titulares empezaron en los primeros compases de 2023 en Melbourne y se repitieron a mitad de temporada en Hungaroring, en dos accidentes que expusieron el mal genio que los acompañaría. En Suzuka, el corte de manga que Gasly le dedicó al equipo por la controvertida decisión de que devolviera la posición fue una señal de que los límites estaban corridos.

Los antecedentes no favorecen a Ocon, que tuvo a Alonso y a Checo Pérez como otros enemigos bajo un mismo techo. En el comienzo de la relación con el asturiano, el francés era más rápido y consistente, pero la dinámica fue mutando y los entreveros se sucedieron. “Tal vez soy demasiado directo a veces. No voy a dejar pasar nada después de trabajar tan duramente para llegar a donde estoy. No quiero que nadie me coma vivo, ya sea el gerente del equipo, el director o un campeón mundial”, disparó sobre las disputas con Alonso, que tuvieron un momento crítico en la carrera sprint en San Pablo, con el toque que desarticuló el auto del ovetense: “Perdí el alerón delantero... gracias a nuestro amigo. Me empujó en la curva 4, y luego en la recta. Bien hecho”, ironizo el bicampeón del mundo sobre el comportamiento de su compañero en Interlagos.

Ocon y Alonso compartieron dos años y protagonizaron varios episodios de tensión en Alpine; el español retuvo a Hamilton para que el francés ganara en Hungría 2021, pero éste no replicó la gentileza al año siguiente. Archivo - Archivo

Yedá y Hungría fueron otros escenarios de roces y maniobras discutidas. En el circuito europeo, Ocon se aferró con fiereza al puesto en la primera vuelta ante un intento de sobrepaso de Alonso, que manifestó por la radio, también con sorna: “Nunca en la vida vi una defensa como la de Esteban. Nunca”. Más tarde, en una charla con los medios, el asturiano apuntó: “Tuve que ceder en las curvas 1, 2 y 5, así no nos tocábamos. Ya me da risa, es divertido. Siempre pasa lo mismo cuando salimos a la par: él me cierra. Me da pena por el equipo”. El francés apeló a una lacónica frase para explicar la protección de su lugar: “Así son las carreras”. Ocon utilizó la competencia de Montmeló para desarticular los malos pensamientos sobre la relación, ante lo que se replicaba en la pista: “Si hubiera tanta tensión entre nosotros, no habría estado estos días con su familia y en su circuito”.

“Nunca en la vida vi una defensa como la de Esteban”

En 2023, cuando Alonso pasó ser piloto de Aston Martin, existieron nuevos momentos de tirantez. “Siempre que hay un Alpine por medio hay que tener cuidado”, señaló el ovetense en el Gran Premio de Brasil, después de que el francés impactara contra su auto en la prueba de clasificación y calificara de idiota a su ex compañero.

Tampoco Checo Pérez tuvo un vínculo amistoso cuando compartió una escudería con Ocon. Fueron también dos años, y el primero, 2017, resultó el más agitado. Se trató de las últimas temporadas de Force India, que en 2019 pasó a ser Racing Point. Toques, defensas extremas, intentos de sobrepasos imposibles, maniobras arriesgadas captaron la atención de las cámaras, mientras el equipo sufría por cómo desperdiciaba valiosos puntos por abandonos o roturas. Los circuitos de Canadá, Azerbaiyán y Bélgica expusieron esa pulseada caótica.

“No había tocado un compañero así”

“En toda mi etapa en la F. 1 no había tenido un compañero así. Tuve compañeros agresivos, pero así, que arruinasen la carrera del equipo, nunca me había tocado”, criticó el mexicano tras un roce que lo estampó contra un muro en Marina Bay, Singapur. “Lo que ocurrió en Force India no es algo que me gustaría repetir. No había un buen ambiente ni buenas sensaciones”, expresó Ocon.

Quinces estaciones restan para el desenlace de la temporada de Fórmula 1 y un puñado de pilotos pulsea por destacarse con el desafío de revalidar el asiento o reubicarse en una butaca de otro equipo. Esteban Ocon es uno de ellos, aunque sus antecedentes no son amistosos para con sus compañeros.