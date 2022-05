Fernando Alonso descubrió una ventaja del GP de Miami que le sirvió para ganar cuatro posiciones

Diferentes estrategias y mucho ingenio. Incluso, hasta una pizca de picardía. Fernando Alonso confesó que durante el Drivers Parade advirtió una particularidad en la pista que le podía permitir ganar algunas posiciones desde la partida y, por eso el piloto español, con Alpine, logró escalar cuatro puestos, tras su largada desde la plaza número 11 en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, el último domingo.

En todos los Grandes Premios, antes del inicio del procedimiento de preparación para la salida de la carrera, los pilotos realizan un desfile para los aficionados . Generalmente, se hace con todos subidos al tráiler de un camión. Pero en ocasiones se utilizan otras fórmulas, como fue el caso de Miami. Concretamente, cada piloto completó la vuelta de exhibición a bordo de un coche deportivo conducido por otras personas. Y, esta vez, ese cambio produjo que el evento se alargara en exceso.

“Me fui por fuera en la Curva 1. Lo vi en el Drivers Parade. Fue el desfile más lento de la historia. Nos detuvimos en el exterior de la Curva 1, así que estuve mirando las condiciones de esa zona durante unos 20 segundos más o menos, y vi que tenía mucho agarre, que no había piedras ni nada. Estaba muy limpio ”, declaró el asturiano en palabras recogidas por el sitio web Motorsport.

Y agregó : “En ese momento decidí que iría por fuera en la Curva 1. Todos estaban frenando con mucho cuidado por dentro y gané un par de posiciones ahí”. Alonso, que partió 11º, en 200 metros y la Curva 1 ya había superado a Tsunoda, Norris y Hamilton, además de un Stroll que partía desde el pit lane tras los problemas de Aston Martin.

Fernando Alonso no fue el único piloto que aprovechó el agarre adicional del exterior de la curva 1. Max Verstappen también usufructuó esa zona para superar a Carlos Sainz, que con Charles Leclerc delante no pudo defenderse adecuadamente. Aunque en el caso del campeón de la Fórmula 1, no se trató de una acción premeditada.

Fernando Alonso tuvo una partida espectacular en el GP de Miami LLUIS GENE - AFP

“ No sabía qué esperar en el comienzo, pero tuvimos una buena salida. Y vi la oportunidad de ir por fuera en la curva 1, así que lo intenté . Y por suerte, funcionó”, explicó el neerlandés, que se quedó con el Gran Premio de Miami. “Me sorprendió el agarre que encontré en la curva 1. Pero se volvió peor a medida que avanzaba la carrera”, finalizó.

Más allá de esta situación que le permitió acceder al séptimo lugar en el arranque, Fernando Alonso finalizó octavo en la pista del GP de Miami, pero arrastraba cinco segundos de penalización por tocar a Gasly en uno de los lances de la carrera. Pero la FIA anunció una sanción extra de otros cinco segundos por exceder los límites de la pista que lo dejó undécimo en la clasificación oficial del gran premio.