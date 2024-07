Fernando Alonso rechazó una propuesta de Mercedes antes de elegir continuar en Aston Martin

Escuchar

Fernando Alonso se coronó en Fórmula 1 a los 24 y los 25 años. Con Renault, cortó la seguidilla de cinco cetros de Michael Schumacher con Ferrari y se proyectaba como un posible multicampeón a largo plazo. Pero a partir de entonces su trayectoria fue una sucesión de inoportunismos: estar en el lugar equivocado, o estar en el correcto pero en el momento inadecuado. Un paso fugaz por McLaren, una vuelta a Renault cuando ya el auto francés no dominaba, un quinquenio en Ferrari cuando a la Scuderia siempre le faltaban cinco para el peso, un trienio de pesadilla en McLaren-Honda y una temporada no mucho mejor en McLaren-Renault, dos años sabáticos, dos en Alpine y uno y medio de mayor a menor en Aston Martin. A poco de cumplir 43 años (el lunes 29 de este mes), el español sigue siendo competitivo y codiciado, pero van agotándosele las posibilidades de conseguir ese tercer título de campeón que parecía tan factible hace 15 años.

Hasta se le hace eterna la espera por la victoria 33, después de la de España 2013, su última. Pues Alonso tuvo la oportunidad de pasar a un equipo grande, muy grande, en 2025. Y la rechazó.

Alonso llegó a Aston Martin en 2023, año en el que merodeó la vuelta a la victoria; el equipo fue involucionando, pero el español volvió a apostar por él para los próximos dos años. Hiro Komae - AP

Finalmente, continuará en Aston Martin, y por otras dos temporadas. La escuadra inglesa, que a principios de 2023 estuvo cerca de lograr un triunfo, decayó mucho en la segunda mitad del año y ahora, en 2024, está quinta sobre diez, sin chances reales de ganar una carrera si no se produce una situación totalmente anormal. Pero el asturiano decidió permanecer, declinando una invitación de nada menos que Mercedes.

Ocurrió a inicios de esta campaña, cuando ciertamente la escuadra alemana no estaba tan fuerte como en este momento –acaba de imponerse en Silverstone–. No lo reveló él, sino Toto Wolff, el director –y copropietario– de Mercedes. “Por supuesto, a principios de año estábamos interesados en la opción de traer a Fernando Alonso al equipo, pero en ese momento él no estaba interesado en correr para Mercedes. Se le había ofrecido un contrato a largo plazo en Aston Martin. Ésa era exactamente la situación en ese momento”, reveló el austríaco a Motorsportweek.

Ex compañeros, grandes rivales; la transferencia de Lewis Hamilton de Mercedes a Ferrari abrió el juego de pases en la Fórmula 1; el conjunto alemán tiene uno de los seis asientos libres para 2025. CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mercedes perderá el próximo año a Lewis Hamilton, que después de 12 temporadas se mudará a Ferrari. De la Scuderia será eyectado Carlos Sainz, que se habría ofrecido al equipo germano. De ser así, por algún motivo desconocido, no hubo acuerdo, a pesar del buen presente del español en la categoría (se rumorea que tiene un convenio con el ingresante Audi para 2026 en adelante). Sin enroque entre Hamilton y Sainz, Mercedes sigue a la búsqueda de un segundo piloto para 2025. Y por alguna causa, Alonso no tomó esa chance, la de mayor potencial en muchos años en su carrera deportiva.

Puede que la explicación esté en ese “contrato a largo plazo” que le propuso Aston Martin. Es un secreto a voces que Mercedes quiere a Andrea Kimi Antonelli, para 2026. Entonces, el ofrecimiento a otro piloto sería por una sola temporada, mientras el chico italiano continuara ganando experiencia en Fórmula 2 o en un salto a Williams. La cuestión es que Alonso terminó firmando con la estructura en la que corre desde el año pasado. El papel los une hasta 2026 inclusive, y el ovetense tendrá a fin de esa temporada 45 años. Existe una cláusula que habilita a rupturas unilaterales del contrato, del cual se desconoce dos factores: si será 1 + 1 (de renovación obligatoria al final de la primera campaña) y si los 20.000.000 de euros para el piloto serán por el total del plazo o por cada año.

El vínculo entre Alonso y Aston Martin todavía no cruza la línea de llegada; la escudería inglesa habría ofrecido a su piloto 20.000.000 de euros, aunque no está claro si por todo el contrato bianual o por cada temporada. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

En todo caso, Alonso anticipó que Aston Martin es su última escudería en su larga participación en Fórmula 1 (terminarán siendo 24 temporadas en 26 años). “Hablé con otros equipos, pero no me hacían llegar a conclusiones o se necesitaba más tiempo”, se limitó a comentar sobre sus negociaciones el bicampeón. Que en 2026 vivirá un reencuentro, tal vez no deseado: Honda pasará a motorizar a Aston Martin.

El español y la automotriz japonesa mantuvieron una pésima relación entre 2015 y 2017, cuando la fábrica asiática equipó a los McLaren y, tras una gran expectativa inicial (juntos habían dominado a fines de los ochentas y principios de los noventas con Alain Prost y Ayrton Senna), los resultados fueron malísimos, por rendimiento y por falta de confiabilidad. Tan traumático fue el vínculo Alonso-Honda que en 2017, cuando Fernando tenía amplias perspectivas de triunfo en su debut en la mítica 500 Millas de Indianápolis, también con un McLaren, abandonó a 21 vueltas (10,5% de la carrera) del final porque se rompió el impulsor japonés. El piloto había dejado de lado nada menos que el Gran Premio de Mónaco de F. 1 para cumplir su anhelo de participar, y eventualmente conquistar, la máxima competencia del automovilismo americano.

Mercedes quiso al español Alonso pero no a su compatriota Carlos Sainz, que se habría ofrecido una vez desplazado de Ferrari por Hamilton para 2025. EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

“Cuando trabajé con él, de 2015 a 2017, era una situación muy difícil tanto para Honda como para el equipo. Fue un período especialmente frustrante en nuestra historia, y hubo momentos en los que nuestra relación fue tensa, pero creo que nos hemos hecho más fuertes porque superamos esa frustración”, admitió en su momento Koji Watanabe, el presidente de Honda, ante Motorsport.com. Pues dentro de un año y medio estarán nuevamente juntos. “Me alegro de que podamos superar juntos esa dolorosa experiencia y luchar por la victoria una vez más. Espero que aspiremos juntos al campeonato y ganemos juntos”, agregó el directivo nipón, aludiendo a Alonso.

Tiene una buena razón el español para continuar en Aston Martin. Por un lado, la estructura inglesa viene incorporando a técnicos importantes. Y por otro, existe la posibilidad de que llegue el más trascendente de todos: Adrian Newey. El ingeniero descartó pasar a Ferrari, uno de los tres destinos que parecían factibles para 2025, y ahora las chances se reducen a dos organizaciones británicas: la propia Aston Martin y McLaren. El genio quiere quedarse en Reino Unido. Un posible indicio favorable a la factoría de los coches verdes: recientemente dejó el puesto de director general de Aston Martin Martin Whitmarsh, a quien Newey no mira con su simpatía tras su ríspida salida de McLaren, sucedida en 2005. Un obstáculo menos para que el ingeniero acepte trabajar en la fábrica de Silverstone, haciendo más atractiva a la escudería del multimillonario canadiense Lawrence Stroll.

Eventualmente con una incorporación del ingeniero Adrian Newey y con el cambio de reglas de 2026, Alonso y Aston Martin tendrían chances de superar en el futuro a Mercedes, que hoy le provee motores. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Entre los candidatos a contar con el crack del diseño, entonces, no figura Mercedes, que tampoco contará con Alonso. Es el único equipo grande que no tiene asegurados ambos pilotos para la próxima temporada (sí está confirmado George Russell). Pero no lleva apuro por definir al segundo: cree que, dado su poderío, es quien va a jugar las cartas, y que otros esperarán a sus movimientos. Cualquiera querría su asiento libre. Salvo cierto bicampeón mundial...

Los protagonistas confirmados para 2025

Por el momento están definidos 14 de los 20 pilotos para el próximo Mundial. Quedan disponibles seis butacas, de Mercedes, Racing Bulls, Haas, Alpine, Williams y Sauber.

Red Bull: Max Verstappen (Países Bajos) y Sergio Pérez (México)

Ferrari: Lewis Hamilton (Inglaterra) y Charles Leclerc (Mónaco)

McLaren: Lando Norris (Inglaterra) y Oscar Piatri (Australia)

Mercedes: George Russell (Inglaterra)

Aston Martin: Fernando Alonso (España) y Lance Stroll (Canadá)

Racing Bulls: Yuki Tsunoda (Japón)

Haas: Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine: Pierre Gasly (Francia)

Williams: Alex Albon (Tailandia)

Sauber: Nico Hülkenberg (Alemania)

Las carreras sprint del próximo calendario

La Fórmula 1 definió cuáles fechas de la temporada venidera incluirán carreras sprint. El Mundial mantendrá el número de 24 estaciones y el de seis competencias cortas, que serán las siguientes:

Shanghái, China (en el gran premio del 21 al 23 de marzo)

Miami, Estados Unidos (2 al 4 de mayo)

Spa-Francorchamps, Bélgica (25 al 27 de julio)

Austin, Estados Unidos (17 al 19 de octubre)

Interlagos, Brasil (7 al 9 de noviembre)

Losail, Qatar (28 al 30 de noviembre)

