Fórmula 1: El Gran Premio de Bélgica, una prueba perfecta para Mercedes

Escuchar

Un desenlace increíble. Una lucha hasta el final de Mercedes que mantuvo la tensión en el Gran Premio de Bélgica. Un mano a mano de George Russell y Lewis Hamilton que cortó el aire en el circuito de Spa Francorchamps y que dejó en el segundo lugar al siete veces campeón del mundo y que le permitió al más joven del equipo sumar su tercera victoria en la Fórmula 1 y la segunda en esta temporada. Pero también ofreció un buen espectáculo Oscar Piastri, que se sumó a la batalla en el cierre de la prueba, cerró la carrera en el tercer lugar y volvió a subirse al podio después de haber ganado en en el GP de Hungría.

El Gran Premio de Bélgica resultó una apasionante juego de estrategias en las que Mercedes administró mejor los compuestos con Russell y Hamilton, para dejar atrás a McLaren, con Piastri, a Ferrari que se prendió en la lucha por las primeras plazas, con Charles Leclerc que cerró en el cuarto lugar, y con Red Bull desesperado porque se quedó afuera del podio, ya que Max Verstappen, finalizó quinto. Aunque claro, el campeón del mundo, logró quedar por delante de sus perseguidor en el campeonato, Lando Norris, y estiró todavía más su diferencia: 265 a 189 puntos.

Esta fecha resultó una impresionante masterclass de George Russell, porque aguantó 33 vueltas con un neumático duro y una estrategia que ideó él mismo en medio de la carrera. Es que el británico se la jugó por una sola parada y después soportó todos los ataques de su compañero Hamilton, que tuvo un plan de carrera con dos detenciones.

“ Es un resultado increíble, ni pensaba esta victoria en la reunión de estrategia esta mañana. El coche y los neumáticos se han sentido muy bien, y he preferido hacer una parada. Es la mejor forma de entrar al receso de verano. Había ritmo, el monoplaza era muy bueno. Son tres victorias en seis carreras. Es magnífico todo el trabajo que se hizo ”, dijo Russell, que este año también se impuso en el Gran Premio de Austria.

Con un gesto de tranquilidad, pero algo frustrado por no haber podido imponerse en la carrera, Lewis Hamilton, expresó sus sensaciones: “ Felicitaciones para George y al equipo. El viernes fue desastroso, hicimos cambios y era difícil saber cómo íbamos a ir, pero ha ido fantástico. Intentaba acercarme a Russell, pero ha hecho un gran trabajo alargando esos neumáticos. Yo tenía vida, pero desafortunadamente el equipo me ha llamado a ‘boxes’. No creo que pueda optar al campeonato ”.

George Russell celebró su tercera victoria en la Fórmula 1. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) Geert Vanden Wijngaert - AP

Fue una tarde perfecta para Mercedes con este 1-2, ya que no disfrutaba de una coronación de esta categoría desde el Gran Premio de San Pablo en 2022, cuando Russell logró su primera victoria en la Fórmula 1 y Hamilton entró en el segundo lugar. Y el GP de España 2023 fue la última vez que los dos Mercedes estuvieron juntos en el podio: en aquella carrera, Hamilton fue segundo y Russell ocupó el tercer escalón.

La actividad de la Fórmula 1 se reanudará el 25 de agosto próximo cuando el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoorr, y con una temporada que parece tendrá muchas más emociones.

El Mercedes de George Russell aceleró a fondo Geert Vanden Wijngaert - AP

LA NACION