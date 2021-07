Fórmula 1. El temor de Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, tras las penalizaciones en Austria

“Rompió mi auto”, disparó Charles Leclerc por radio a sus ingenieros de Ferrari, luego de un insulto. “Este tipo es un idiota”. El destinatario era Sergio Checo Pérez, de Red Bull, que lo había obligado a una maniobra brusca para evitar una colisión mayor. El mexicano tuvo dos situaciones parecidas con el monegasco y acumuló 10 segundos de penalizaciones durante del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, el último fin de semana, en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg, donde volvió a arrasar Max Verstappen. Y Pérez, a su vez, fue víctima en el comienzo de la carrera de una acción similar por parte de Lando Norris, de McLaren, también penalizado. Lo que se dice un fin de semana de mano dura por parte de las autoridades.

Checo Pérez, tras tocarse con Lando Norris Formula 1 - Formula 1

Todo terminó, además de las sanciones, con pedido de disculpas... y acusaciones. “Tengo que pedir disculpas a Charles [Leclerc], esa no es mi forma de competir. No soy un piloto que hace ese tipo de cosas. Le dije todo lo que había pasado desde mi punto de vista, pero no es suficiente. No está bien cuando tienes este tipo de problemas, pero él ya sabe que no soy un piloto de este estilo y yo no me siento mal conmigo mismo”, reconoció Checo Pérez en palabras que publica Race Fans. Pero no tuvo la misma actitud hacia Norris. “Creo que estaba por delante y me echó fuera. No fue lo suficientemente limpio, fue más allá del límite y me arruinó la carrera. La próxima vez puede ser muy diferente”, dijo quien, de pelear por el segundo puesto con Norris en ese comienzo cayó al 10° puesto.

Christian Horner y Toto Wolff, los hombres fuertes de Red Bull y Mercedes Archivo

Los pilotos no quedaron conformes (hubo más sanciones y advertencias) y muchos ya palpitan lo que puede llegar a ocurrir en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, el 18 de julio. ¿Clima de guerra? No parece, pero el tema llegó a tal punto de que hasta Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, el equipo que viene dominando la temporada y sorprendiendo con sus avances a Mercedes y a Lewis Hamilton, trató de restarle dramatismo e incluso lanzó una comparación futbolera: “La Fórmula 1 tiene que evitar los piscinazos de los futbolistas”.

¿En qué se traduce eso? En que los pilotos no caigan en la tentación de “tirarse en el área”. Esto, haciendo un paralelismo con lo sucedido en la última carrera, equivale a no incurrir en maniobras que provoquen sanciones en sus rivales directos. Los casos puntuales fueron los de sobrepaso en las curvas y la tendencia lógica de los protagonistas que marchan delante en esa puja de ensanchar el radio de giro. Ello, con la clara intención de que el que busca el adelantamiento desacelere para evitar irse afuera. Cuando no existe esa desaceleración, sobrevienen el toque y los despistes, como sucedió. Peleas por la posición un tanto más riesgosas, sin dudas.

Uno de los toques de Pérez y Leclerc

Charles came off second-best in both his scuffles with Checo 💥#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/GmtbMIs7qa — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Para Horner, con esas actitudes y las sanciones se altera un principio básico de las últimas temporadas en la categoría: la de “dejar correr más a los pilotos” para darle un mayor atractivo al espectáculo. “Hay que evitar que los protagonistas crean que ese es el camino. No queremos, entiendo, un equivalente a cuando los futbolistas se tiran al suelo. Para mi, ninguno de los incidentes merecía una sanción. Ni los de Checo con Leclerc ni el de Norris con Checo. Tenemos que evitar esas sanciones”, afirmó uno de los cerebros detrás del suceso de Red Bull en 2021, al sitio Motorsport.

“Solemos hablar de estas cosas con frecuencia. Es difícil, son temas complicados para el director de carrera, pero los hechos que se dieron en Austria tal vez debieron verse como incidentes de carrera y no como acciones merecedoras de sanciones”, agregó Horner, parte interesada en la cuestión, pues su segundo piloto se vio involucrado en los tres casos.

Y fue más allá. “Lo que pasó fue un encadenamiento de situaciones. El incidente entre Checo y Lando es una acción de carrera. Vas por el exterior, te arriesgas... sobre todo cuando no estás por delante. Pero creo que la FIA, habiendo otorgado esa penalización a Norris, después se vio condicionada a aplicarla por un movimiento similar de Checo con Leclerc. A ver, estos chicos han competido en karting desde que eran niños, y saben que si vas por fuera tomas el riesgo, especialmente si no estás por delante. Considero que las sanciones fueron un poco duras y va un poco en contra del mensaje de ‘déjalos correr’ que hemos estado defendiendo los últimos años”.

Max Verstappen ganó cinco de las nueve carreras del año y es el líder del Campeonato de Fórmula 1 Darko Vojinovic - Pool AP

Con cinco victorias en nueva carreras, Max Verstappen (Red Bull) lidera el Campeonato Mundial de Conductores, con 182 puntos. Detrás se ubica, con 150, el heptacampeón mundial, Lewis Hamilton (Mercedes), ganador de tres carreras. Tercero, con 104, se ubica Sergio Checo Pérez (Red Bull), que se impuso en el GP restante. Lando Norris (McLaren), con tres terceros puestos y logrando puntos en todas las competencias, está en el 4° lugar, con 101, superando la línea de Valtteri Bottas (Mercedes), con 92 puntos y cinco podios, pero sin puntuar en tres carreras.

En el Campeonato Mundial de Constructores, cuyos últimos 7 títulos fueron para Mercedes, el puntero es Red Bull, con 286 puntos. Lo siguen Mercedes (242), McLaren (141) y Ferrari (122).

LA NACION