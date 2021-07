Fórmula 1. En el escritorio: Red Bull pidió revisar la sanción a Lewis Hamilton

Con nuevas pruebas, Red Bull Racing (RBR) pretende modificar el veredicto de los comisarios deportivos, después del polémico accidente que protagonizaron Lewis Hamilton y Max Verstappen en Silverstone. La presentación del equipo de Milton Keynes resulta otro episodio en la batalla que se desató con Mercedes, una pelea en la que está en juego la corona de Constructores y el campeonato de Pilotos. Las evidencias que ofrecerá la estructura que dirige Christian Horner serán analizadas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la meta de los británicos es exigir una sanción más severa, luego de los diez segundos de penalización que recibió el séptuple campeón del mundo en el Gran Premio de Gran Bretaña. No es la primera vez que RBR apela a la protesta: lo hizo el año pasado en la clasificación del GP de Austria y logró retrasar a Hamilton tres puestos en la grilla.

El verborrágico Helmut Marko, asesor de RBR y quien maneja con mano de hierro la academia de pilotos de la escudería, hizo el anuncio. “El jueves [por hoy] se presentarán los nuevos hechos y esperamos que den lugar a una revisión, porque sostenemos que la sanción fue demasiada leve. Nuestra opinión se demostrará con imágenes, con nuevas pruebas, la que no puedo revelar. Esperemos que se lo sancione con un drive through [un pase y siga por los boxes] o con una carrera de suspensión. Estamos satisfechos de que se haya reabierto el caso, ahora veremos cómo actúan frente al material que presentamos”, mencionó Marko, que se recuesta en el artículo 14 del Código Deportivo Internacional, que establece el derecho a una revisión. Si la FIA castiga con un drive through, Hamilton -ganador del GP de Gran Bretaña- caería al tercer puesto, por detrás de su compañero Valtteri Bottas; el triunfo pasaría a las manos de Charles Leclerc (Ferrari).

La batalla de la primera vuelta entre Lewis Hamilton y Max Verstappen terminó con el accidente en Copse; Red Bull Racing pide una sanción de una carrera de suspensión para el piloto británico

La resolución llegará después de una videoconferencia en la que las partes están invitadas a presentar testimonios y pruebas. En las entrañas de RBR desean repetir ante los comisarios deportivos la victoria de Austria 2020, cuando en la Q3 Hamilton no desaceleró ante la aparición de banderas amarillas. Las redes sociales, con la publicación de videos tomados por aficionados, fueron la llave de aquel reclamo. Verstappen podría aparecer entre los que aporten datos exclusivos, aunque el neerlandés no está interesado en involucrarse en el revuelo mediático. “Sé lo que pasó, estaba en el auto. El equipo puede ocuparse de ensayar el reclamo oficial y de la investigación del accidente, de mi parte quiero enfocarme en la carrera y ganar el domingo”, reflexionó el puntero del campeonato y que el fin de semana pasado participó de las 24 Horas de Spa, una prueba de iRacing. El propósito de ensayar en la competencia virtual fue evaluar la reacción del cuerpo al pasar tantas horas sentado.

Otros tiempos: Max Verstappen y Lewis Hamilton dialogan en el Gran Premio de España; el fin de semana, en el circuito de Hungaroring, se observará si la relación entre el neerlandés y el británico se resquebrajó, tras el accidente en Silverstone

Sin molestias corporales que lo atribulen, la recuperación del motor Honda es otra noticia aliviadora para RBR. Los daños del RB16B ascendieron a 1.800.000 dólares, aseguró Horner, que esperaba las novedades del director técnico de Honda F.1, Toyoharu Tanabe, quien determinó enviar el motor a Japón para investigar su alguno de los seis elementos principales debían ser reemplazado, lo que dejaba a Verstappen al borde de una penalización en la grilla. “Puede utilizarse y si no hay más dificultades o problemas técnicos, terminaremos la temporada sin recurrir a un cuarto impulsor, por lo que evitaríamos una sanción”, aseguró Marko. ¿Las partes que fueron revisadas? El motor V6, de 1.6 litros limitado a 15.000rpm; el turbocompresor, dos sistemas de recuperación de energía híbrida -MGU-K y MGU-H-, la batería para almacenar energía y la centralita electrónica.

De Jos a Max, antecedentes en la F.1

De modo indirecto, Jos Verstappen, padre de Max, estuvo involucrado en una revisión que ensayó la F.1 en el pasado. El circuito de Interlagos, en San Pablo, el escenario de la maniobra; la vuelta 34, el eje del incidente del Gran Premio de Brasil de 1994, con el que empezó la temporada. Verstappen (Benetton, compañero de Michael Schumacher) y Eddie Irvine -Jordan- se encontraron con el rezagado Eric Bernard (Ligier). Un movimiento brusco del irlandés Irvine provocó que el piloto neerlandés bajara dos neumáticos al pasto y que el auto se volviera indómito; la colisión arrastró a los tres -el Benetton dio un par de giros en el aire- y también a Martin Brundle -McLaren-, que marchaba unos metros más adelante. La FIA castigó con 100 mil dólares de multa y una carrera de suspensión a Irvine y aunque Benetton no apeló la sentencia, lo hizo Jordan con el objetivo de alivianarla. La jugada del díscolo y extrovertido Eddie Jordan fue catastrófica: se mantuvo el monto de la multa y el piloto recibió tres fechas de suspensión.

Uno de los reclamos más famosos de la F.1 fue en 1976, cuando Niki Lauda (Ferrari) y James Hunt (McLaren) expresaban dos modos diferentes de manejar, sentir y vivir. El británico ganó con una ventaja de 30 segundos el GP de España, pero fue descalificado porque su auto era 1,5cm más ancho; el éxito recayó en Lauda, pero en McLaren no abandonaron la batalla. Apelaron la sanción y dos meses más tarde, Hunt fue restituido como vencedor de aquella competencia que se desarrolló en el circuito de Jarama. El resultado influyó en el título, ya que Hunt ganó la corona por apenas un punto de diferencia sobre Lauda.

Michael Schumacher, Eddie Irvine y Mika Hakkinen conforman un trencito en el Gran Premio de Malasia 1999; las dos Ferrari fueron desclasificadas y más tarde volvieron a ser reposicionadas, tras la apelación de la Scuderia

En el GP de Malasia 1999, las Ferrari de Michael Schumacher e Irvine -primero y segundo de la carrera- fueron penalizadas: los comisarios encontraron una infracción en los bargeboards y decretaron la descalificación. El éxito pasó a manos de Mika Hakkinen (McLaren), aunque el reclamo de la Scuderia torció el brazo a la FIA y a los autos de Maranello fueron reclasificados y extendieron la definición hasta la carrera en Japón. Sin embargo, la devolución no fue suficiente para que Irvine doblegara a Hakkinen, monarca por dos unidades de diferencia.