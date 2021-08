Fórmula 1: en los Países Bajos se calienta el clima contra Lewis Hamilton y preparan un recibimiento hostil

Es curioso cómo la pasiones pueden actuar cuando se trata de deportes. Hay determinadas actitudes que resultan extrañas. Sin embargo, en el retorno de la Fórmula 1 a los Países Bajos, tras 36 años, que representará la realización del Gran Premio en el mítico circuito de Zandovoort, los fanáticos del local Max Verstappen anunciaron que está pensando en recibir a Lewis Hamilton, el principal rival en la lucha por la corona de la F1, de una manera muy particular: a “tomatazos”.

Esta iniciativa tomó fuerza a partir de las declaraciones del piloto neerlandés Richard Verschoor, que compite en la Fórmula 3: “Básicamente, me está diciendo que me una al grupo y que le tire tomates a Lewis . Le contesté que eso es absolutamente ridículo y que a gente con esas actitudes no se les puede llamar fanáticos”.

Toda esta rivalidad entre Verstappen y Hamilton comenzó a tomar temperatura entre los fans tras el incidente que protagonizaron en el Gran Premio de Gran Bretaña , el múltiple campeón recibió insultos a en las redes sociales . El maltrato para Hamilton fue tan grande que la Federación Internacional del Automóvil y el equipo Mercedes reprobaron públicamente lo sucedido contra el piloto británico.

Lewis Hamilton celebra tras ganar el GP de Silverstone, la carrera de la polémica por su accidente con Max Verstappen LARS BARON - AFP

En las últimas competencias, la rivalidad entre ambos pilotos se amplificó tanto que, tras el Gran Premio de Hungría, parte del público abucheó a Hamilton mientras hablaba sobre el resultado obtenido en la carrera en la que finalizó en el tercer lugar, después de remontar desde el último puesto y porque fue la excluido Sebastian Vettel. “Aprecio el gran apoyo que tengo aquí. Sinceramente, nunca me he sentido tan bien con los abucheos. En todo caso, me anima. Así que realmente no me importa ”, dijo Hamilton.

El accidente en Silverstone, el origen de la furia neerlandesa

Para tratar de calmar las aguas y evitar cualquier escándalo en medio del GP de Holanda, el ex piloto Jan Lammers, ex piloto de F.1 y ahora director deportivo del evento, les pidió a sus compatriotas tranquilidad y que traten al piloto británico con el respeto que se merece: “El deporte debe confraternizar y no debemos meternos en situaciones incómodas o desagradables como sucede en el fútbol… Es lógico que todos tengan sus preferencias, pero hagámoslo de forma civilizada y afrontándolo. Podemos hacerlo de tal manera que sorprendamos a Hamilton con nuestra deportividad y hospitalidad ”, aseguró.

Max Verstappen, antes del Gran Premio de Hungría Florion Goga - Pool Reuters

Y continuó: “ Estamos hablando de un siete veces Campeón del Mundo que se puede comparar a un Lionel Messi o Cristiano Ronaldo . Hay que recibirlo con grandes aplausos y no saldar la cuenta por un solo incidente”, culminó Lammers.

