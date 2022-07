Fórmula 1. Hamilton-Verstappen: de las batallas en las pistas a los duelos dialécticos

La veloz curva de Copse, en Silverstone, fue el escenario de dos maniobras que serán registros históricos de la Fórmula 1. Lewis Hamilton resultó protagonista de ambas y tuvieron un desenlace totalmente opuesto: en 2021, el duelo con Max Verstappen terminó con el neerlandés estrellado contra las barreras de contención y una polémica que todavía ofrece esquirlas; el reciente fin de semana, Charles Leclerc se presentó como contendiente del británico y el final del espectacular movimiento provocó el aplauso, después de que los dos pilotos pulsearon por la posición, pero sin superar los límites. Después de treparse al tercer escalón del podio, en la rueda de prensa el séptuple campeón del mundo destacó el comportamiento del monegasco y reavivó el duelo con MadMax, que devolvió con ironía el mensaje en la previa del Gran Premio de Austria, en Spielberg.

El rescate de Max Verstappen en Silverstone, luego del espectacular accidente que el neerlandés protagonizó con Lewis Hamilton en la curva Copse

“Creo que es bastante bueno que a los 37 años todavía pueda aprender a acertar el vértice de la curva. Está aprendiendo, así que eso es positivo. También es bueno para los pilotos más jóvenes saber que todavía se puede aprender a esa edad”, manifestó Verstappen, con una sonrisa burlona, en relación a la maniobra que protagonizó con Hamilton el año pasado y que terminó con el neerlandés hospitalizado, mientras el británico celebraba la victoria, tras rehacerse del golpe.

“Se puede ver con claridad en las imágenes que fue diferente en comparación de lo que sucedió en la carrera de 2021: creo que hasta Charles [Leclerc] le dio menos espacio del que le di yo, así que eso lo dice todo”, concluyó el actual puntero del Mundial de Pilotos.

Las observaciones de Verstappen replican las declaraciones que ensayó Hamilton, cinco días atrás. “Leclerc fue muy respetuoso. Me puse a la par, pero se mantuvo y sólo trazó una línea más ancha y prácticamente la mantuvo. Esa es realmente una gran forma de correr y así es como deberían ser las carreras. En un mundo perfecto eso es lo que habría ocurrido en el intento con Verstappen, pero es un momento diferente, un lugar diferente y un piloto diferente”, apuntó el británico, que tuvo en Imola el primer episodio desafiante con el neerlandés en la temporada pasada, que se definió con la polémica en Abu Dhabi.

Hamilton and Leclerc battling for position around Copse corner#BritishGP #F1 pic.twitter.com/J1DOuQa4gB — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

En la carrera del último fin de semana, en el regreso del Gran Circo a Silverstone, Verstappen recibió la reprobación de los fanáticos británicos: los abucheos fueron una constante para el monarca, al extremo que Hamilton demostró su desacuerdo con la actitud. “Creo que somos mejores que eso. Diría que no necesitamos abuchear. Nuestros fans sienten emociones, altibajos, pero definitivamente no estoy de acuerdo con los abucheos”, advirtió el piloto de Mercedes, que en 2021 recibió el mismo trato en el GP de Hungría, la estación siguiente del calendario, luego del accidente en Copse.

Por entonces, desde la escudería de Brackley apuntaron a Red Bull Racing de generar un clima enrarecido: “Sinceramente, nunca me sentaron tan bien los abucheos. En todo caso, me motivan, así que no me importa”, descargó en la entrevista, después de marcar la pole en Hungaroring.

La maniobra entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en la reciente visita a Silverstone provocó un nuevo contrapunto entre el británico y Max Verstappen, actores de una maniobra al límite en 2021 en el Gran Premio de Gran Bretaña CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Red Bull Ring, circuito propiedad del empresario austríaco-croata Dietrich Mateschitz –dueño del 49% del paquete accionario del equipo de Milton Keynes- será el segundo escenario en donde la F.1 desarrollará una Carrera Sprint en la temporada, luego del estreno en Imola. Con la reglamentación que entró en vigencia en el actual curso, los rendimientos de los autos de Verstappen y Hamilton no encuentran un punto de equilibrio: descubrir cómo controlar el porspoising se presentó como una fórmula oculta para las Flechas de Plata, que lograron una performance auspiciosa en Silverstone, aunque los pronósticos no son alentadores para la cita austríaca que comenzará hoy, con una práctica y la clasificación para la Carrera Sprint. MadMax ganó cuatro veces en el circuito, las dos últimas de manera consecutiva, en 2021, cuando el circuito fue sede de los GP´s de Estiria y de Austria.