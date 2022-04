Fórmula 1: la dura frase de Helmut Marko sobre Lewis Hamilton, en otro capítulo verbal de Red Bull vs. Mercedes

Lewis Hamilton está pasando por su peor momento en la Fórmula 1 en muchos años. Aquel sobrepaso de Max Verstappen en la controvertida última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi, que le hizo perder la corona en diciembre; el largo silencio mediático de una figura siempre extrovertida en las redes, que hizo dudar seriamente de que continuara en la categoría en esta temporada; el pésimo comienzo de Mercedes y propio en el Mundial de 2022. Y en el Gran Premio de Emilia Romaña, la afrenta: ceder una vuelta ante el puntero de la carrera. Que no era otro que... Verstappen.

El piloto inglés resultó apenas 13º en el autódromo Enzo y Dino Ferrari y ya cree que no será el campeón este año. Y quedan 18 fechas... Para colmo, se hace leña del árbol caído. Una alta figura de Red Bull pareció mofarse de Hamilton luego de que MadMax le hiciera un giro de diferencia en Imola, con una superación que el propio Lewis hizo muy ostensible bajando demasiado la velocidad en la recta principal para dejar pasar a su archirrival. “Bueno, le sacamos una vuelta de ventaja”, disfrutó Helmut Marko, asesor deportivo de la escudería austríaca.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, propuso contagiar a los pilotos como Verstappen para "hacerlos inmunes" al coronavirus

Que fue más allá: “¡Quizás esté pensando en que debería haber parado el año pasado!”, pareció cargar al británico, aludiendo a esa intriga que hubo entre el cierre de 2021 y el comienzo de 2022 sobre si Hamilton participaría en este campeonato, a pesar del contrato firmado con Mercedes –casi a último momento, como viene siendo común en él–. Esas dudas fueron alimentadas por el propio silencio del siete veces campeón, que desapareció de Twitter e Instagram por un tiempo inusualmente largo.

Marko, ex piloto de Fórmula 1 (1971-1972, sin puntos), es una de las máximas personalidades de Red Bull fuera de la pista, y está entre aquéllos a quienes los pilotos saludan especialmente en el parque cerrado cuando consiguen un podio, casi en un acto de pleitesía. Su lengua es movediza y no teme a repercusiones fuertes. Incluso cuando omite decir alguna cosa... “Leclerc aún no tiene el título, está todo muy apretado. Si seguimos provocando que Ferrari llegue al límite, las cosas no siempre le irán bien. Con nuestras actualizaciones, si el equilibrio es correcto, los neumáticos no hacen graining y demás, Max puede sacar todo del coche. Pero aún hay que mejorar”, comentó el austríaco de 79 años. Aludió al error de Charles Leclerc, el puntero del certamen, que lo hizo despistar a su Ferrari en Imola y perder 7 puntos (de tercero pasó a terminar sexto), y se refirió a Verstappen, pero... no a Sergio Pérez, el otro piloto de Red Bull. Checo verá concluirse su contrato este año, hay cierta impaciencia en México sobre su futuro y la consideración de Marko por él no parece ser muy alta.

Compacto de la carrera de Imola, con el sobrepaso de Verstappen al rezagado Hamilton

Tanto pegaron las palabras del asesor deportivo del equipo de Milton Keynes sobre Hamilton que salió a responderle otro ex piloto, que no tiene más vínculo con el inglés que su nacionalidad. “Es un golpe bajo, típico de Helmut Marko y de Red Bull”, disparó Johnny Herbert, activo en la Fórmula 1 entre 1989 y 2000. “El año pasado, la batalla entre Max y Lewis, y por supuesto entre Red Bull y Mercedes, se definió en el final de una forma que –lo sabemos– no estuvo bien. Pero la persona que dominó esa última parte de la temporada fue Lewis Hamilton. Mostró que estaba encendido al final del año pasado”, expresó el ex compañero de Michael Schumacher en Benetton.

La pirotecnia cruzada pareció iniciarse del lado de Red Bull pero desde un personaje externo a la escuadra: Jos Verstappen. El papá del campeón. “Sinceramente, disfruté viendo a Max doblar a Hamilton, después de todo lo que sucedió el año pasado. Hamilton realmente lo pasó mal, mientras que su compañero de equipo, [George] Russell, parecía más equilibrado. No es habitual la oportunidad de doblar a un Mercedes”, manifestó el también ex corredor (1994-2003), contemporáneo de Herbert.

Hamilton, Christian Horner y Max Verstappen, el 12 de diciembre, el día en que comenzaron las penurias del piloto de Mercedes: el neerlandés lo superó inesperadamente, se coronó en Abu Dhabi y festeja en el podio.

Sí fue más prudente alguien que ha tenido algunos cortocircuitos con Mercedes. Christian Horner, el máximo jefe de Red Bull, esta vez valoró a Hamilton y auguró que se recuperará: “Obviamente, ha tenido un fin de semana horrible, pero sigue siendo un siete veces campeón del mundo, así que no ha olvidado cómo manejar en las últimas cuatro carreras”, dijo el director. “En algún momento resolverá sus problemas y se convertirá en un factor importante en el campeonato. No tengo ninguna duda”, aseveró Horner, responsable mayor de un equipo que rinde cada vez más y parece destinado a disputar la corona de constructores de 2022 mano a mano con Ferrari.