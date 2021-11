Fórmula 1. La segunda juventud de Fernando Alonso y el plan 2022 con Alpine

Con 40 años, Fernando Alonso celebró en el podio en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Tercero, detrás de Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull Racing), las espadas que batallan por la corona, el festejo toma relieve por múltiples aristas: resultó la mejor posición en la temporada, significó el número 98 de su brillante trayectoria y rompió una racha de siete años, tres meses y 25 días sin mezclarse entre los mejores. Una inyección de espíritu para Alpine Renault, una señal que el asturiano forjó durante las 20 estaciones que cumplió el calendario en el circuito de Losail y un indicio de lo que estuvo promocionando, de modo incógnito, desde hace un mes: El Plan.

El carácter y la clase de Alonso es incombustible. También la ambición: mantiene el apetito de sus inicios, el mismo que enseñó tras el bicampeonato de 2005 y 2006 y llevó a Ferrari, aunque en la Scuderia -como en McLaren- los resultados dibujaron una curva descendente al extremo que el ovetense se despidió de la F.1 en el GP de Abu Dhabi 2018. Lo hizo con un “hasta luego”, entendiendo que todavía tenía páginas en blanco que rellenar. Volvió y desde su arribo perfiló el rumbo del equipo con la meta de repetir victorias y pelear por un título. “Es difícil predecir lo que sucederá en los próximos años, pero sí, me encantaría estar en la pelea con ellos [por Hamilton y Verstappen]. El equipo que diseñe un buen auto el próximo año, que va a ser un reinicio para todos, no como este que fue una continuación de la última campaña… En 2022 todos tendrán las mismas cartas, por lo que debemos jugarlas de manera más inteligente: depende de nosotros hacer un auto rápido. Si estamos en esa posición, me siento fuerte, me siento listo para la batalla. Volví para intentar ser campeón una vez más y el 2022 nos ofrece una buena oportunidad”, relató, exultante Alonso, que tuvo en Esteban Ocon -su compañero de garaje- un escudero fiel que le ayudó a treparse al podio.

El francés detuvo por algunas curvas la remontada que ejecutaba Sergio Checo Pérez (Red Bull Racing), una devolución de gentilezas -a menor escala-, después de la batalla que Alonso le ofreció a Hamilton durante 11 giros en el GP de Hungría, donde Ocon festejó su primer triunfo en la F.1. “Que se defienda como un león”, le pidió el español a su ingeniero, en referencia a la tarea que debía desarrollar su compañero ante el ataque del mexicano. El asturiano era consciente que un rápido avance complicaría su llegada al podio. “Lo que hacemos en la pista es producto de lo que se vive en el garaje”, explicó Ocon, y en el box, como en la fábrica, la presencia de Alonso es una guía.

En el Gran Premio de Qatar, Fernando Alonso (Alpine Renault) logró su mejor desempeño en la temporada; el asturiano marcha décimo en el Mundial de Pilotos, con 77 puntos Darko Bandic - AP

Alpine es un proyecto casi personal de Luca De Meo, el CEO del Grupo Renault. La crisis provocó desajustes y también provocó cambios: Laurent Rossi reemplazó a Cyril Abiteboul como director general y Marcin Budkowski asumió como director ejecutivo en la estructura de F.1. Las versiones sobre la salida de Davide Brivio, que completa la cúpula de mando, es prácticamente un hecho; el rol quedará en manos de Otmar Szafnauer, actual jefe de Aston Martin. Antes, Remi Taffin, máximo responsable del departamento de motores, se marchó por falta de respaldo económico. El rompecabezas se construye con una única meta: ser competitivos en 2022. A ese objetivo lo apuntan 300 ingenieros -parecen poco en comparación de los 1000 que emplea Mercedes-, aunque Alpine demostró con hechos que la F.1 es el plan. Por esa razón, se dio de baja del HyperCar para las tradicionales 24 Horas de Le Mans de 2023, año en que la carrera cumplirá su centésima aventura.

El festejo de Fernando Alonso en el podio, junto con Lewis Hamilton; del británico fue compañero y rival en McLaren y en el Gran Premio de Hungría de esta temporada mantuvieron una espectacular batalla durante 11 vueltas Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

De Meo es también quien hizo contacto con Alonso, el que lo convenció un año antes del reestreno en que se sume al proyecto. En ese entonces, el asturiano se mantuvo activo lejos de la F.1. El talento lo hizo destacarse en categorías tan dispares como el WEC (Mundial de Resistencia), donde ganó en Daytona, las legendarias 24 Horas de Le Mans y se coronó campeón; las 500 Millas de Indianápolis y el Rally Dakar. Cuando escuchó la propuesta firme de Alpine entendió que era el momento de apurar el retorno y archivar aquel “hasta luego” que ensayó en Abu Dhabi. El cambio de reglamento para 2022, la oportunidad de modificar el orden establecido de la grilla. La experiencia del asturiano, que además se involucra en los detalles durante las visitas a Enstone y Viry-Chatillon, las sedes del equipo, agitan la esperanza. Alonso y Renault hicieron historia en el pasado, y la escudería que pretende regresar a las batallas por las victorias, completar podios. El español demostró que quiere mantenerse en la elite de la F.1, un deseo que reflejó con la gestión de los neumáticos, la brillantez conductiva en la partida y la defensa sobre Verstappen en las primeras curvas de Doha, la ventaja que el conjunto logró sobre Alpha Tauri para establecerse como el quinto equipo en el Mundial de Constructores…

En el GP de Qatar, Alonso sepultó la marca de siete años sin podios. La nueva meta será desterrar la última victoria, del 12 de mayo de 2013, en el GP de España, y encadenar el primer eslabón de un sueño gigante: un nuevo Mundial de Pilotos.