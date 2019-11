Lewis Hamilton, abrigado en Austin; para el inglés, el frío fin de semana del Gran Premio de las Américas puede convertirse en el mejor del año. Fuente: AFP

Xavier Prieto Astigarraga 3 de noviembre de 2019 • 04:49

Un octavo puesto, apenas. Es lo máximo que le hace falta Lewis Hamilton para superar al argentino Juan Manuel Fangio en la lista de campeones mundiales de Fórmula 1. Pero el piloto inglés tiene muchas más posibilidades de conseguir su sexta coronal mundial hoy, en el Gran Premio de Estados Unidos, que tendrá lugar en Austin a partir de las 16.10 de Buenos Aires.

Hasta en caso de abandonar puede consagrarse otra vez Hamilton. Lo hará si Valtteri Bottas no consiguiere el triunfo. Sucede que el inglés lleva 74 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo y el finlandés necesita reducir la brecha a 51 como máximo, porque luego de esta 19ª fecha del campeonato quedarán dos carreras, es decir, 52 unidades en juego por cada piloto.

Por lo pronto, Bottas está bien perfilado como para obtener lo único que le sirve de su parte si aún pretende ser el campeón: la victoria. Largará primero en Austin, donde en la prueba de clasificación de este sábado marcó con su Mercedes el récord del Circuito de las Américas, 1m32s209/1000. Muy, muy cerca quedaron el Ferrari de Sebastian Vettel, a 12/1000, y el Red Bull de Max Verstappen, a 67. El otro auto italiano, a cargo de Charles Leclerc, se ubicó cuarto, a 108/1000. ¿Y Hamilton? Apenas quinto, aunque no lejos: 292/1000.

Valtteri Bottas es el único piloto que puede evitar una nueva coronación de Lewis Hamilton; si bien consiguió la pole position en Austin, la misión del finés es casi imposible. Fuente: AFP

"Todo estuvo bien. Simplemente, yo no estaba en forma hoy. Fue una de mis peores Q3 en mucho tiempo. No recordaba una tan mala como esta. Valtteri hizo un gran trabajo. El auto tenía velocidad como para ir por la pole y yo tenía buena sensación, pero luego lo perdí", admitió el británico, sincero como siempre. "Me he complicado un poco las cosas para la carrera. Trataré de convertir lo negativo en positivo", comentó, medido, tal su costumbre.

Ciertamente está un poco complicado para ganar, porque tiene cuatro muy buenos rivales por delante, pero no para cumplir el objetivo máximo de conquistar el sexto cetro. Partirá quinto y podrá perder hasta tres lugares... y siempre que triunfe Bottas, claro. El mayor riesgo estará en la propia largada, sobre todo por una primera curva de Austin que exige disminuir mucho la velocidad y que suele ser lugar de encontronazos.

Hamilton se impuso en cinco de las siete carreras desarrolladas en el trazado texano, que se incorporó a la categoría en 2012 y en el que nunca venció alguien que no hubiera partido en la primera fila. Pero con la quinta ubicación de ayer, el británico extendió a ocho su serie de grandes premios sin lograr pole positions (la de Alemania, a fines de julio, fue la última). Una racha casi opuesta a la que se le cortó a Ferrari con la mejor vuelta de Bottas: la escudería italiana llevaba seis competencias seguidas en el primer cajón de salida (en México, hace ocho días, lo heredó por una sanción a Verstappen).

Tan bueno fue el giro de Bottas a pesar de lo desparejo que está el asfalto -muchas ondulaciones que repercuten hasta en los físicos de los pilotos- que estableció el récord histórico del Circuito de las Américas (215,658 kilómetros por hora en los 5513 metros), al batir por 208/1000 el que había fijado Hamilton en 2018. Así le dio el escandinavo a Mercedes la 110ª pole de su historia, después de ausentarse en las prácticas de la mañana por un desperfecto en el motor.

En rigor, Bottas tiene casi capturado el título de subcampeón: posee 53 puntos de diferencia contra Leclerc, por lo cual, con solamente no terminar detrás del monegasco, se asegurará al menos el segundo puesto en el certamen. El joven de Ferrari, más bien, ha de estar pensando en finalizar en el podio del campeonato, mientras lo acechan su compañero Vettel, a 6 unidades, y Verstappen, a 16.

Todos, por supuesto, lejos del hombre que domina casi a placer los últimos años de la Fórmula 1. Con tanta amplitud que este domingo puede ponerse un paso delante del Quíntuple Juan Manuel Fangio en la historia y quedar a una estrella del alemán Michael Schumacher y sus siete cetros. Parece una mera cuestión de tiempo, de algo más tempranero que tardío.

Los tiempos de la prueba de clasificación

Q3

1. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 1:32,029

2. Sebastian Vettel (Alemania/Ferrari) 1:32,041

3. Max Verstappen (Países Bajos/Red Bull-Honda) 1:32,096

4. Charles Leclerc (Mónaco/Ferrari) 1:32,137

5. Lewis Hamilton (Inglaterra/Mercedes) 1:32,321

6. Alexander Albon (Tailandia/Red Bull-Honda) 1:32,548

7. Carlos Sainz (h., España/McLaren-Renault) 1:32,847

8. Lando Norris (Inglaterra/McLaren-Renault) 1:33,175

9. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1:33,488

10. Pierre Gasly (Francia/Toro Rosso-Honda) 1:33,601

Q2

1. Charles Leclerc (Mónaco/Ferrari) 1:32,760

2. Sebastian Vettel (Alemania/Ferrari) 1:32,782

3. Alexander Albon (Tailandia/Red Bull-Honda) 1:32,898

4. Lewis Hamilton (Inglaterra/Mercedes) 1:33,045

5. Max Verstappen (Países Bajos/Red Bull-Honda) 1:33,120

6. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 1:33,160

7. Lando Norris (Inglaterra/McLaren-Renault) 1:33,316

8. Carlos Sainz (h., España/McLaren-Renault) 1:33,422

9. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1:33,608

10. Pierre Gasly (Francia/Toro Rosso-Honda) 1:33,715

11. Nico Hülkenberg (Alemania/Renault) 1:33,815

12. Kevin Magnussen (Dinamarca/Haas-Ferrari) 1:33,979

13. Daniil Kvyat (Rusia/Toro Rosso-Honda) 1:33,989

14. Lance Stroll (Canadá/Racing Point-Mercedes) 1:34,100

15. Romain Grosjean (Francia/Haas-Ferrari) 1:34,158

Q1

1. Lando Norris (Inglaterra/McLaren-Renault) 1:33,353

2. Lewis Hamilton (Inglaterra/Mercedes) 1:33.454

3. Max Verstappen (Países Bajos/Red Bull-Honda) 1:33,549

4. Pierre Gasly (Francia/Toro Rosso-Honda) 1:33,556

5. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 1:33,750

6. Sebastian Vettel (Alemania/Ferrari) 1:33,766

7. Kevin Magnussen (Dinamarca/Haas-Ferrari) 1:33,812

8. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1:33,835

9. Carlos Sainz (h., España/McLaren-Renault) 1:33,916

10. Lance Stroll (Canadá/Racing Point-Mercedes) 1:33,921

11. Alexander Albon (Tailandia/Red Bull-Honda) 1:33,984

12. Charles Leclerc (Mónaco/Ferrari) 1:33,988

13. Nico Hülkenberg (Alemania/Renault) 1:34,092

14. Daniil Kvyat (Rusia/Toro Rosso-Honda) 1:34,138

15. Romain Grosjean (Fancia/Haas-Ferrari) 1:34,161

16. Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo-Ferrari) 1:34,226

17. Kimi Räikkönen (Flandia/Alfa Romeo-Ferrari) 1:34,369

18. George Russell (Inglaterra/Williams-Mercedes) 1:35,372

19. Sergio Pérez (México/Racing Point-Mercedes) 1:35,808

20. Robert Kubica (Polonia/Williams-Mercedes) 1:35,889