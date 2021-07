Fórmula 1. Max Verstappen inflama la polémica y Lewis Hamilton no se sale del eje

Una jornada agitada, como las que acostumbró a vivenciar la Fórmula 1 en la temporada 2021. Las esquirlas del estallido que provocó el polémico accidente que protagonizaron Lewis Hamilton y Max Verstappen en Silverstone llegaron a Hungaroring, donde desde el viernes el Gran Circo desandará dos tandas de entrenamientos libres de la undécima fecha del calendario. La resolución de la Federación Internacional del Automóvil de no imponer una nueva sanción al piloto británico, como solicitó Red Bull Racing (RBR), resultó el episodio menos crítico del día. La rueda de prensa enseñó el aumento de la rivalidad entre los dos candidatos a ganar la corona: el neerlandés mostró que el enojo por la colisión todavía lo envuelve, a pesar de que pasaron 12 días y de haber declarado que se alejaba del debate para enfocarse en el campeonato; el séptuple campeón del mundo, conocedor de las batallas psicológicas, exhibió serenidad.

Las nuevas pruebas que ofreció RBR no modificaron el escenario y Hamilton fue confirmado como ganador del Gran Premio de Gran Bretaña. La verborragia de Helmut Marko, solicitando un castigo más duro que los 10 segundos con los que penalizó Hamilton -el asesor de la escudería apuntó a una carrera de suspensión o al menos a un pase y siga por la calle de boxes-, ni las imágenes que ofreció el equipo de Milton Keynes revirtieron la sentencia de los comisarios deportivos. Mercedes esperó y replicó al solicitar que se deje de desprestigiar a la figura de su piloto estrella, aunque Verstappen se encargó de alimentar la controversia.

“Luché duro, me defendí duro, pero no fui agresivo . Si hubiera sido agresivo lo hubiera arrinconado contra el muro. Le dejé espacio a Lewis, me abrí para tomar la curva [Copse] y él entró por el interior e intentó transitarla a la misma velocidad, pero desde un ángulo en el que me iba a chocar. No podemos cambiar nada, no estoy contento con lo que pasó”, repasó la maniobra el puntero del campeonato. “No creo que la sanción fuera la correcta : además de dejar fuera al rival más directo, nuestros autos son los más rápidos y podríamos haber terminado con una diferencia de 40 segundos, respecto del resto. Por eso pedimos una sanción más dura”, subrayó acerca de la penalización.

Max Verstappen le apuntó a Mercedes por el festejo en Silverstone y se mostró contrariado con la penalización de la FIA a Lewis Hamilton FLORION GOGA - POOL

Pero no se limitó a la figura de Hamilton, apuntó a Mercedes por su comportamiento. “La falta de respeto es cuando alguien está en el hospital y otro está agitando la bandera como si no hubiera pasado nada, aunque empujó al rival contra el muro y provocó un impacto de 51G. Y también estuvo la reacción del equipo: así no se celebra la victoria, en especial por cómo la consiguieron. Eso es lo que encontré de irrespetuoso y en cierto modo demuestra cómo son [por Mercedes] realmente”, reforzó Verstappen, que admitió que Hamilton se comunicó cuando estaba en el hospital, a la espera de los resultados de los estudios médicos.

Ese estado de alerta que mantiene Verstappen se contrapone con la tranquilidad que expresa Hamilton, con experiencia en las batallas en la pista y también mediáticas desde su estreno en McLaren. Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Nico Rosberg fueron los contrincantes de jerarquía con los que rivalizó a partir de 2007. “En términos de la maniobra, repetiría el movimiento como en Silverstone. La volví a ver y a analizar y, desde mi experiencia, no lo cambiaría”, fue la respuesta del siete veces campeón, que se recuesta en sus “20 años en las pistas”. En el descargo, Hamilton evitó comparar lo que sucedió en le Curva 9 con Verstappen -en el primer giro- y con Charles Leclerc (Ferrari), en la vuelta N°50, superación que le posibilitó liderar el pelotón y ganar la carrera.

Lewis Hamilton llamó por teléfono a Max Verstappen, tras el accidente que protagonizaron en el Gran Premio de Gran Bretaña; el británico afirmó que repetiría la maniobra FLORION GOGA - POOL

“Nadie de nosotros quiere ver a otro piloto lesionado o dolorido, ni nadie quiere hacer daño en la pista. En Mercedes estamos concentrados solamente en este fin de semana. Llamé a Max después de la carrera para preguntar si estaba bien y le dejé en claro que de mi parte le tengo el mismo respeto, aunque quizás no sea recíproco”, el mensaje de Hamilton, que destacó el apoyo que recibió del paddock, tras los abusos racistas que recibió en Silverstone: “Cuando pasó en 2007 nadie dijo nada, por lo que me parece increíble ver el paso adelante que hemos dado. Debemos condenar esta clase de actitudes y no tolerarlas. Que la gente se percate de la lucha contra el racismo es uno de los objetivos”.

Ocho puntos separan a Verstappen y Hamilton en el campeonato de Pilotos y apenas cuatro a Red Bull Racing de Mercedes en el campeonato de Constructores. Con doce estaciones por delante, hay batallas aseguradas hasta el episodio final.

LA NACION