Fórmula 1: Max Verstappen respondió con una dura frase a las críticas que recibió por su choque con Lando Norris en el Gran Premio de Austria

Escuchar

Max Verstappen deja todo. En el circuito y ante los micrófonos. Del mismo modo en que el neerlandés acelera a fondo en las pruebas de clasificación y en los carreras de Fórmula 1, no se guarda nada cuando es abordado por la prensa. Y el tricampeón fue contundente con una frase escatológica para salir al cruce de las críticas luego de su choque con Lando Norris en el Gran Premio de Austria, del domingo pasado.

El accidente entre Verstappen y el británico parece haber quedado atrás, ya que ambos pilotos se manifestaron sobre lo acontecido el día siguiente a la competencia, apaciguando los ánimos y enfriando el conflicto. Pero, ahora, con mucha más calma y algunos días más de relajación, atendieron a los medios de comunicación y todo indica que se pusieron de acuerdo para sostener sin fisuras su relación de amistad, según recrea Motorsport.

En lo previo al Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará este fin de semana en Silverstone, el número 1 de Red Bull confió que habían mantenido una conversación pacífica una vez que había pasado tiempo suficiente como para dejar atrás la frustración del toque que los relegó de la definición de la carrera en Austria y les sirvió la victoria a George Russell y Mercedes. “No voy a comparar pilotos porque eso no tiene ningún sentido. Para mí lo único que me importaba era mantener mi relación con Lando, porque somos grandes amigos”, enfatizó el líder del campeonato.

El toque entre Verstappen y Norris en el GP de Austria

Verstappen 💥 Norris



Incredible scenes at the Red Bull Ring 😵#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YvD0dg2TUH — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

“Después de la carrera dije «tenemos que dejar que las cosas se enfríen porque las emociones están a flor de piel», y hablamos el lunes. Llegamos a la conclusión de que disfrutamos de nuestra batalla, pero miramos el incidente. Fue un pequeño toque tan tonto que tuvo grandes consecuencias para los dos, y un poco más para él por cómo evolucionó el pinchazo”, recordó Verstappen, que tras pasar por los boxes y ser penalizado culminó en el quinto puesto. En cambio, el McLaren llegó con mucho esfuerzo hasta los pits y abandonó.

“Nos gusta competir duro; lo hemos hecho durante muchos años. No sólo en la Fórmula 1; también en las carreras en recta, en las que nos divertimos mucho juntos. Y estas cosas tienen que continuar, porque es lo que nos gusta hacer, y creo que es genial para la Fórmula 1 también”, rescató Max. Y amplió: “Estamos de acuerdo en el 99% de todo. Siempre le dije a Lando «cuando vas por movimientos en el interior, el exterior, podés confiar en mí. No estoy allí para tratar de echarte fuera del camino». Lo mismo al revés. Hablamos de eso también”.

El toque entre Max Verstappen y Lando Norris en el último tramo del GP de Austria; el neerlandés terminó quinto, el inglés abandonó y George Russell sacó provecho y le dio el triunfo a Mercedes.

“Sentí que lo que hice no fue nada exagerado y, al igual que cuando se diseña el auto, uno intenta ir al límite de las normas. Tal vez encuentres algunas zonas grises aquí y allá, como con el vehículo. Es lo mismo cuando uno corre. De lo contrario nunca será un piloto de primera y nunca tendrá éxito en la vida”, aseguró el neerlandés.

Y en el momento en el que se le preguntó si las críticas que había recibido eran merecidas, Verstappen fue contundente: “Me importan una m... Me voy a casa, vivo mi vida y, como ya dije, lo único que me importa es mi relación con Lando. No estoy de acuerdo con una penalización de diez segundos, pero de nuevo: para mí, lo único que era muy importante de ese fin de semana era mi relación con Lando”.

Norris y Verstappen hablan antes de la carrera en el Red Bull Ring; la siguiente charla entre ellos fue en privado, tras la adrenalina por el choque que echó a perder sus actuaciones cuando se encaminaban a terminar primero y segundo. Agencia AFP - AFP

Previamente, Norris había sostenido: “Revisé todo, repasamos cosas y digamos que no voy a cambiar lo que hice. Estaba luchando y eso es lo que queremos: luchar. No queremos quejarnos, no queremos que las cosas terminen como terminaron, tanto por parte de Max como por la mía. Así es la vida a veces. Estamos luchando, los dos queremos ganar y vamos a llevarlo al límite. Vamos a tener más peleas juntos”.

LA NACION