Fórmula 1: Max Verstappen y Lewis Hamilton se alistan para el primer match point

Un escenario desconocido y la primera oportunidad de que la Fórmula 1 corone al campeón 2021. El estreno del circuito de Jeddah, en Arabia Saudita, en la anteúltima estación del calendario es el espacio para una nueva batalla entre Max Verstappen (Red Bull Racing) y Lewis Hamilton (Mercedes). Un duelo entre dos, que el neerlandés pretende finiquitar el fin de semana: el piloto de Hasselt anhela ganar el primer título, con lo que rompería con la hegemonía que impone Mercedes desde 2014, escudería que celebró seis campeonatos que llevaron la firma del británico y uno de Nico Rosberg. “La experiencia no marcará la diferencia”, atacó MadMax, que cuenta con una ventaja de ocho puntos sobre el séptuple campeón. “Estoy más relajado que nunca”, retrucó la mejor espada de Mercedes, que habló del “insomnio” que padecía en su primer campeonato, en lo que pudo sonar como un mensaje de presión a su contrincante.

Las cuentas para la definición no son sencillas, aunque en Milton Keynes y en Brackley las memorizan. Si Verstappen gana y obtiene el punto extra de la vuelta más rápida y Hamilton finaliza sexto, el Gran Circo tendrá a su monarca número 34 de la historia. También lo hará si el líder del campeonato vence sin el bonus por el giro más breve y el británico arriba séptimo, también sin el adicional, u octavo o más atrás. El abanico de posibilidades se completa con los siguientes escenarios: si MadMax culmina segundo, suma la unidad de la vuelta más veloz y el dueño de siete coronas termina décimo, habrá festejo naranja, y lo mismo si el neerlandés es segundo sin récord de giro y Hamilton no puntúa. Todas las combinaciones quedarán destrozadas si el piloto de Mercedes triunfa en Jeddah, lo que llevaría a una definición de alta tensión en Abu Dhabi, en particular si además se adueña de la vuelta más rápida: el campeón vigente obligará a Verstappen a clasificarse segundo en Arabia para que al menos queden igualados en la tabla.

Verstappen relativizó el valor de la experiencia en situaciones como la que él desanda en el Fórmula 1; el piloto de Red Bull Racing tendrá en Arabia la primera oportunidad de consagrarse campeón. HASSAN AMMAR - POOL

“Luchar con Lewis, en general, siempre fue bueno para la Fórmula 1. Él pasó de ser un joven piloto a estabilizarse como un múltiple campeón del mundo y eso es muy emocionante. Pero no importa contra quién está uno batallando, ni que tenga mi edad o no; sabré que los dos somos grandes pilotos. No creo que la experiencia marque una gran diferencia, porque en caso de ser así se habría comprobado durante toda la temporada. Yo voy a intentar disfrutar de las dos últimas carreras y no importa dónde terminaremos, porque tuvimos un gran año como equipo. En 2020 era tercero en casi todas las carreras; fue una temporada aburrida. No era la forma en la que uno quiere competir”, repasó Verstappen sobre el desafío que de consagrarse campeón en su séptima temporada en la categoría.

Las estrategias se exponen en la pista, en los garajes y también en el juego psicológico que sostienen los protagonistas, un reto que incluye a los pilotos, los jefes de escudería, los ingenieros y los mecánicos. Hamilton duplica en temporadas a Verstappen en la F. 1 y con mensajes intenta presionar: “Estoy más relajado que nunca. Recuerdo cómo fue mi primer campeonato, incluso el segundo y el tercero; las noches de insomnio. Estoy más seguro de mí mismo y más aplicado. Sé que no puedo cambiar nada del pasado; todo lo que puedo hacer es prepararme al máximo para lo que me espera”, reveló quien llega en alza, tras las victorias en Brasil y Qatar.

Hamilton recordó el insomnio que sufría en los días de sus primeras conquistas en la Fórmula 1; el piloto de Mercedes pretende estirar la definición a la próxima cita, en Abu Dhabi. HASSAN AMMAR - POOL

Por otra parte, el británico tomó posición respecto a las normas que rigen en Arabia Saudita para con la comunidad LGBTQ+, un día después de que Qatar expusiera que sería tolerante con los miembros involucrados en el Mundial pero que no permitiría muestras públicas. “Si alguien quiere tomarse un tiempo y leer cuáles son las leyes para la comunidad LGBTQ+, es terrorífico. Hay muchos cambios que necesitamos hacer, tenemos que concientizar a la gente. Diría que no me siento cómodo en Arabia Saudita, pero no es mi elección estar aquí: la Fórmula 1 eligió este destino”, comentó en la rueda de prensa de la Federación Internacional del Automóvil, en Jeddah. En tanto, Sebastian Vettel (Aston Martin) organizó una carrera de karting sólo para mujeres, integrantes de un sexo que recibió el permiso para conducir en el país hace tres años.

Hamilton calificó como "terroríficas" las leyes saudíes para con el movimiento LGTBQ+; "no es mi elección estar aquí: la Fórmula 1 eligió este destino", se justificó. Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

Las dos tandas de entrenamientos de este viernes abrirán desafío entre Verstappen y Hamilton en Jeddah, el circuito callejero de alta velocidad que estrena la Fórmula 1 y en que las incógnitas se develarán recién cuando los autos estén en la pista.