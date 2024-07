Fórmula 1: McLaren dominó la accidentada clasificación del Gran Premio de Hungría y Red Bull quedó en estado de frustración

Escuchar

En un asfalto cambiante por las esporádicas lluvias, la clasificación para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 se extendió más allá de lo habitual este sábado, en medio de estrategias que mutaban y banderas rojas que flamearon por los accidentes del mexicano Sergio Pérez y el japonés Yuki Tsunoda. En ese contexto festejó McLaren, que se quedó con la primera fila por completo para la carrera de este domingo, y quedó frustrado Red Bull, que vio pronto destruido a uno de sus autos; en el medio, la impotencia del neerlandés Max Verstappen, que cerró su última vuelta con un golpe al volante.

El británico Lando Norris consiguió la pole por segunda vez en la temporada y su compañero, el australiano Oscar Piastri, marcó el segundo mejor tiempo, para darle a la escudería un 1-2 en la qualy que no conseguía desde hacía más de una década. Pasaron, en rigor, 12 años desde que lo lograra la escudería en 2012 en Brasil, con Lewis Hamilton y Jenson Button.

El británico Lando Norris llevó a su McLaren a la pole del Gran Premio de Hungría; estará al frente de la grilla el domingo Denes Erdos - AP

“Estoy realmente contento, no ha sido una clasificación nada fácil. Hemos conseguido terminar arriba. Necesitamos mucha más confianza; eso es lo que nos ha faltado en las últimas semanas. Pero tenemos un buen auto”, analizó Norris, que en el campeonato de pilotos marcha segundo, a 84 puntos de Verstappen, que largará desde el tercer puesto y se quedó con gusto a poco en un circuito donde venció los dos últimos años. “Todo el fin de semana hemos estado por detrás de ellos. Hemos estado muy cerca, pero detrás, y espero que el auto vaya bien en la carrera. Me gusta la competición, pero me encantaría estar primero, no lo voy a negar”, dijo el tricampeón.

Norris refrendó el dominio que había mostrado en dos de las tres sesiones libres en Hungaroring en una clasificación que sufrió una interrupción abrupta por el golpe de Tsunoda, con Racing Bulls, que ya no dejó margen para nuevos intentos. El japonés no sufrió consecuencias físicas, pero su máquina resultó seriamente afectada en plena vuelta lanzada, tal como le había sucedido en la Q1 a Pérez, que no pudo domar al Red Bull en la pista húmeda y terminó impactando contra un muro.

El accidente de Tsunoda

A los McLaren los separaron 22/1000. Verstappen quedó a 46/1000 de Norris y saldrá desde la segunda fila, al lado del español Carlos Sainz (Ferrari). El monegasco Charles Leclerc partirá del quinto lugar de la parrilla, flanqueado por Hamilton, que será su compañero de equipo en la próxima temporada y con ocho festejos es el piloto con más victorias en el Gran Premio de Hungría, donde la última la logró en 2020.

El inglés viene de ganar en Silverstone, donde celebró su primer triunfo después de más de dos años y refrendó la mejoría de Mercedes, que había festejado previamente en Austria con su compatriota George Russell. Pero este sábado, en cambio, el séptuple campeón no llegó a dar pelea. Sobre todo cuando el equipo quedó con un sólo auto para intentarlo: Russell quedó eliminado en el primer corte clasificatorio junto con Pérez, cuyo accidente obligó a interrumpir la velocidad.

El accidente de Sergio Pérez

La pole tendría un gran valor en Hungaroring, ya que resulta particularmente importante en un trazado con muy pocas opciones de sobrepaso. No obstante, Hamilton fue el último que cantó victoria en este circuito partiendo en punta (en 2020), ya que al año siguiente no pudo repetir largando desde la pole (la victoria se la llevó el francés Esteban Ocon, con Alpine), escenario que se repitió el año pasado, cuando el británico movió desde la posición de privilegio, pero el triunfo fue para Verstappen.

El neerlandés también había celebrado en 2022 partiendo desde el 10° puesto de una grilla que encabezó Russell y mañana desde el tercer casillero intentará reencontrarse con la victoria que se le niega desde que ganó el Gran Premio de España, antes de que Mercedes dominara en las dos siguientes citas. McLaren, que este año celebró con Norris en Miami, tratará de romper con esa lógica para confirmarse como la segunda fuerza que pretende interrumpir la hegemonía de Verstappen.

Lo mejor de la clasificación del GP de Hungría

En cuanto a Pérez, su chasis quedó muy dañado y podría tener que salir el domingo desde los boxes si su equipo se ve obligado a reemplazar el auto antes de la carrera, prevista a 70 vueltas en el circuito de 4,381 kilómetros.

