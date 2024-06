Fórmula 1: Mercedes corteja a Max Verstappen pero Red Bull se enoja por la intromisión

Escuchar

Hay un contrato. Y es de largo plazo, por muchos millones de euros. Pero hay también seres humanos en medio. Y los factores psicológicos son intrincados, múltiples. Decisivos, a veces.

A eso parece apelar Mercedes para seducir a Max Verstappen. ¿Quién querría dejar un equipo en el que todo fue bien en los últimos años y sigue estando bien en lo deportivo? Pues, existen más elementos que el dinero y los éxitos recientes. Y vienen sucediéndose señales, sutiles, desde la escudería germana para que el tricampeón mundial y puntero de la Fórmula 1 cambie de bando. De azul a plateado, a pesar de estar comprometido con Red Bull hasta 2028.

“Los mejores pilotos quieren conducir los mejores coches. Nuestro trabajo es crear el mejor paquete”, empezó sugiriendo Ola Källenius, el CEO de Mercedes-Benz, en una charla con Sky Sports. Un hombre no directamente vinculado con la escudería de Fórmula 1, pero que puede opinar desde su posición de jefe altísimo de la automotriz alemana. “Dos mil veintiséis es un nuevo comienzo, con nueva suerte y nuevas reglas. Eso supone una oportunidad para todos. ¿Quién sabe lo que pasará? Pero quedaría bien vestido de color plateado, ¿no?”, aludió a Verstappen, según lo cita Motorsport.com.

Ola Källenius es el CEO de Mercedes-Benz Group AG, la automotriz mundialmente prestigiosa; aun sin responsabilidades directas en el equipo de Fórmula 1, opinó sobre Verstappen: "Quedaría bien vestido de color plateado, ¿no?", sugirió. picture alliance - picture alliance

No es un ofrecimiento de contrato, no es una aseveración, pero sí otro eslabón en una cadena de referencias desde la casa de la estrella de tres puntas encerrada en un círculo al piloto que ha dominado la categoría reina en las últimas cuatro temporadas, incluida la actual. Resulta que Mercedes, la estructura de F. 1, perderá en 2025 a Lewis Hamilton, que a los 40 años se marchará a probar suerte en el equipo más emblemático, Ferrari. Y la estructura dirigida por Toto Wolff todavía no ha anunciado a su segundo piloto para el año próximo. El primero es George Russell, que está superando a su compañero heptacampeón en esta campaña (81 puntos contra 70), y el segundo sería Andrea Kimi Antonelli, que está compitiendo en Fórmula 2. Mercedes pareció cerrarle la puerta para el año próximo a un conductor importante, Carlos Sainz, que será desplazado por Hamilton en la Scuderia, cuando Wolff dijo que la prioridad era tener jóvenes, como Antonelli. Pero ciertamente no confirmó al chico italiano. ¿Se guarda un margen de espera por si logra convencer a Verstappen?

Por un lado, a principios del campeonato Jos, el padre del dominador actual de la categoría, amenazó mudar a su hijo a otro lado si Christian Horner no era desplazado de la cúpula de Red Bull luego de ser denunciado por tratamiento inapropiado a una empleada. La investigación interna no encontró culpas en el jerarquizado inglés y sí cuestionó a la trabajadora, por lo cual la postura del padre de Verstappen quedó debilitada. Sin embargo, la tensión está latente: la porción tailandesa que es copropietaria de la escuadra respalda a Horner, y la austríaca tiene reparos para con él. Para colmo, el auto, amo y señor de la Fórmula 1 en 2023 (21 triunfos en los 22 grandes premios), viene perdiendo supremacía. Es todavía el mejor, pero con cada vez menos diferencia. Ya anticipó en su momento Adrian Newey, el ingeniero genio que a fin de año se marchará de Red Bull, que los otros equipos se acercaban a los toros rojos y posiblemente los alcanzarían en 2025. Por ahora está cumpliéndose la predicción.

La salida de Lewis Hamilton de Mercedes en 2025 (rumbo a Ferrari) abrió un lugar en una de las escuadras más poderosas de la categoría, que le cerró la puerta a Carlos Sainz pero no pierde la esperanza por Verstappen. LARS BARON - Getty Images Europe

Por otra parte, la insinuación de Mercedes a MadMax no es nueva. El propio Wolff hizo hace un tiempo comentarios sobre Verstappen, que cayeron mal en Red Bull. “Hay tantos factores que influyen en la incorporación de un piloto... Está claro que cuando desde el punto de vista más racional se puede decir que el coche más rápido está en manos del piloto más rápido. Para –digamos– mentes simples, ésa puede ser una única razón por la que se queda donde está. Pero tal vez hay más profundidad en personas que consideran otros factores, también, y creo que Max tiene esa profundidad”, sugirió el austríaco, que además de jefe es parcialmente dueño de la escudería germana. “En ese sentido, ¿vamos a convencerlo? No creo que sea cuestión de convencerlo. Creo que Max conoce el automovilismo mejor que nadie y tomará las decisiones que sean buenas para él. Él es el que va a desencadenar la caída de algunas fichas de dominó. Todo el mundo está a la espera de lo que haga”, añadió, ya refiriéndose explícitamente al neerlandés. Pareció desactivar especulaciones cuando concedió un “si yo fuera Max, me quedaría en Red Bull en 2025″. Sin embargo, duró poco la pax declarativa: “Pero no soy Max. Está en el coche más rápido, pero hay otros factores”.

Horner, que no la pasó bien al principio de la temporada entre la denuncia de la empleada y los ataques de Jos Verstappen, sumó el frente Mercedes a las amenazas contra él. Y no se quedó sin respuesta ante el cortejo de su colega Wolff, que dominó la categoría con ocho coronas sucesivas de constructores (2014 a 2021). “[Vertappen] Tiene contrato hasta fines de 2028. La cuestión es cómo se siente en el equipo, la relación que tiene y la forma en que está actuando. Y no creo que los problemas de Toto sean sus pilotos. Creo que probablemente tiene otros elementos en los que necesita centrarse en lugar de hacerlo en pilotos que no están disponibles”, atacó Christian a su competidor a fines de abril. Y tuvo más: “En China superamos la cantidad de carreras que Mercedes ha ganado en la era moderna. Así que el equipo está en el momento correcto. ¿Por qué demonios querría alguien dejar este equipo? Mercedes es el tercero, por detrás de sus clientes [McLaren, pero no Aston Martin ni Williams, a los cuales provee de motores] en este momento. Así que pensaría que su tiempo [el de Wolff] estaría mejor empleado si se ocupara del equipo más que del mercado de pilotos”, fustigó Horner.

Toto Wolff, jefe y accionista del equipo Mercedes F1, habla públicamente sobre Verstappen y Christian Horner, mandamás de la escuadra Red Bull, lo reprocha: "Tiene otros elementos en los que necesita centrarse en lugar de hacerlo en pilotos que no están disponibles", expresó el inglés. Red Bull

El disgusto de Red Bull es más ostensible que la seducción de Mercedes a su piloto. También dirigió dardos a la contra Oliver Mintzlaff, el director general de Red Bull. “Entiendo la presión que Toto Wolff y tal vez otros equipos tienen después de años de estar detrás. Pero creo que Toto Wolff debería concentrarse en sus propios desafíos. Ya ha tenido suficiente de eso. Y se trata de una cuestión de respeto hablar del personal de otros equipos. Eso no está bien”, disparó Mintzlaff desde la superioridad de la escuadra austríaca de los últimos años.

Pero el directivo dice no temer por lo que haga Verstappen, su piloto estelar. “No me preocupa en absoluto que esté considerando una mudanza. Max es un corredor de pura sangre y quiere ganar cada carrera, cada prueba de clasificación y cada sesión de entrenamiento. Esto nos conecta. Eso está en su ADN y en nuestro ADN. Y encuentra las condiciones perfectas para esto con nosotros. Hemos creado una configuración única, hemos construido el mejor coche de la Fórmula 1″, sostuvo Mintzlaff en mayo. Muy confiado, al parecer: “Max todavía tiene un contrato a largo plazo y no ha dicho ni una palabra de que no quiera cumplirlo. Max es un tipo leal. Y Red Bull es una gran marca con la que puede identificarse. Así que hay muchas razones para quedarse, y ninguna en contra”.

Horner y Verstappen tienen un largo vínculo en la categoría, sin signos de resquebrajamiento entre sí pese a las diatribas de Jos, el padre del piloto, contra el jefe de la escuadra; ¿qué pensará Max para 2025 y más allá? Asanka Brendon Ratnayake - AP

Eso ocurrió en mayo. En junio, Mercedes está mejor que en ese momento. Y en las palabras se presentó pretendidamente atractivo para Verstappen. Más sugestivo. “El nuevo alerón delantero ha mejorado significativamente el equilibrio aerodinámico. Y ahora podemos volver a luchar. Cuando uno tiene temporadas en las que las cosas no van tan bien como antes, se sienta un poco frustrado ante el televisor. Pero el equipo siempre ha trabajado duro y el coche es cada vez mejor. ¿Quién sabe? Si logramos dar el siguiente paso, quizás volvamos a estar ahí”, destacó Källenius, el CEO de Mercedes-Benz, la empresa más que centenaria. La presión por Verstappen ya aparece desde más arriba que el propio equipo de Fórmula 1.

LA NACION