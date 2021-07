Fórmula 1. Un video analiza con números y detalles el choque, mientras Lewis Hamilton y Max Verstappen siguen disparando

Un diseñador gráfico recreó, en un video interactivo, el choque entre Lewis Hamilton y Max Verstappen ocurrido en el Gran Premio de Gran Bretaña, el último domingo. Con cámaras lentas, enfoques diferentes y una serie de párrafos explicativos, el video ayuda a comprender por qué ocurrió la colisión y sobre cuál de los dos pilotos pesa el mayor porcentaje de responsabilidad. Cabe recordar que los comisarios de la carrera aplicaron 10 segundos de penalización al piloto inglés, que los cumplió inmóvil en una parada en los boxes a pesar de lo cual el campeón mundial ganó la competencia.

Luego del accidente, miembros de Mercedes y Red Bull intercambiaron opiniones y acusaciones. “No voy a dejar que nada se interponga en mi camino”, aseveró Hamilton. Verstappen había agitado con un comentario desde un centro sanitario, donde se hacía un examen por el accidente. “Estando en el hospital vi sus celebraciones y me parecieron un comportamiento irrespetuoso y antideportivo”, lanzó el neerlandés, que había abandonado la competencia con su Red Bull muy dañado.

Del lado izquierdo el Red Bull del Verstappen quedó intacto; la mitad derecha, destrozada, implicará un costo grande de reparación.

Como un aporte para esclarecer los hechos, el canal de YouTube Crashalong publicó una reconstrucción animada de los hechos, cuya descripción anuncia una “comparación con la vuelta de clasificación y detalles del choque”. Según el análisis, Hamilton manejaba 15 kilómetros por hora más rápido que su adversario mientras lo perseguía. Y cuando el inglés, por el lado interno, igualó la posición del piloto de Red Bull, el video especifica: “Verstappen se mueve para defender el interior, pero deja 3,4 metros para el coche de dos metros de ancho de Lewis. A la entrada de la curva 9 están en paralelo y más cerca del medio de la pista en comparación con una vuelta normal”, examina el usuario. En una “vuelta normal” los coches estaban más a la izquierda, más cerca del borde externo de la pista, para tomar de forma más abierta –y veloz– la curva de altísima velocidad.

Con dificultades, y asistido por los auxiliares en Silverstone, Max Verstappen se baja del Red Bull; el neerlandés pasaría por un hospital para verificar que estaba bien.

“Teniendo en cuenta esto y que estaban cargados de combustible, ambos pilotos llegaron con mucha velocidad a la curva para mantenerse delante. Hamilton intentó retroceder, pero era demasiado tarde como para evitar el toque”, observa Crashalong.

Se puede interpretar que Hamilton intentó evitar el choque al desacelerar, pero los autos estaban muy próximos entre sí, y a semejante velocidad ya era imposible evitar el accidente: “El contacto rueda con rueda sacó el neumático trasero derecho de su llanta. Se añadió una barrera Tecpro a esta curva, pero Verstappen quedó a seis metros de ella. El coche pasó casi por completo por debajo de la barrera de neumáticos antes de rebotar y salir. El Registro de Información sobre Accidentes midió una deceleración de 51G”.

El videoanálisis

“Estaba completamente a su lado, y no me dejó espacio”, argumentó Hamilton, que culpó a Verstappen por la colisión. Su principal contrincante por la corona, y aún puntero del Mundial de pilotos, retrucó: “La penalidad no nos ayuda y no hace justicia con la peligrosa maniobra que Lewis hizo en la pista”.

LA NACION