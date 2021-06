Fórmula 1. Verstappen y Hamilton, desencuentros en la batalla de los neumáticos

La rivalidad suma episodios. Cada capítulo de la temporada 2021 de la Fórmula 1 expone la competencia furiosa entre Mercedes y Red Bull Racing. A la batalla psicológica que lanzó la escudería de Milton Keynes con la contratación de ingenieros que trabajaron en los motores del equipo de origen alemán y el rumor de una salida a mitad de temporada de Valtteri Bottas, la respuesta desde la fábrica de Brackley fue sospechar acerca de la flexibilidad del alerón trasero de su enemigo. Ahora, antes del comienzo de la actividad en el circuito de Paul Ricard, donde desde hoy el Gran Circo desandará su séptima fecha del calendario, Lewis Hamilton y Max Verstappen expusieron contrapuntos respecto a las razones que provocaron los reventones de los neumáticos en el Gran Premio de Azerbaiyán, dos semanas atrás. La guerra está declarada y la paridad que enseña el campeonato, con tres victorias para cada conjunto, invita a pensar que serán los pequeños detalles los que definirán las coronas de Pilotos y de Constructores.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Pirelli, la empresa proveedora de neumáticos de la F.1, dictaminaron que la presión de las gomas fue el desencadenante de las explosiones de las ruedas traseras izquierdas de Verstappen y de Lance Stroll (Aston Martin) en el trazado callejero de Bakú. Al igual que en el circuito asiáticos, MadMax –lideraba la carrera a falta de seis giros- le apuntó a la fábrica italiana: “No puede culparnos por el fallo de sus neumáticos”, comentó el neerlandés. “Nos explicaron que no tienen herramientas de medición durante la carrera, pero les dimos las nuestras y la presión de los neumáticos estaban dentro de los límites que ellos establecieron. Si no son los correctos, no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. Simplemente seguimos las reglas”, comentó el puntero del campeonato.

Max Verstappen desciende del auto, después de protagonizar un accidente en la recta principal del circuito callejero de Bakú; Pirelli acusó a las escuderías de no respetar los valores de la presión de los neumáticos y el piloto neerlandés respondió con críticas al mensaje de la empresa italiana CLIVE ROSE - Getty Images Europe

“En Bakú subieron la presión de los entrenamientos del viernes al sábado, eso significa que algo no funcionó. Quizá no fue suficiente y ahora, seguramente, volveremos a subirla”, analizó Verstappen, que defendió en todo momento la legalidad de las acciones de Red Bull Racing e involucró a Aston Martin en la justificación: “Ellos tampoco hicieron nada malo, así que no pueden echarnos la culpa. Nosotros estamos encantados de ayudar, pero Pirelli debería mirarse a sí mismo”.

La victoria de Sergio Checo Pérez en Azerbaiyán le ofreció un respaldo al piloto mexicano, que sumó su segundo éxito en la F.1, el primero con Red Bull Racing. El triunfo emparejó en tres los festejos: la escuadra de Milton Keynes también celebró en Mónaco y en Imola, mientras que Mercedes lo hizo en Bahrein, Portugal y España, pero también resultó gravitante para que Verstappen se mantuviera en la cima del campeonato y el equipo en lo más alto del certamen de Constructores. La visita a Bakú fue un golpe para las Flechas de Plata, que terminaron con los dos autos fuera de los puntos: Bottas, 12do; Hamilton, 15to, tras el error en el relanzamiento, al accionar el “botón mágico”, que fue cubierto para la carrera en Francia.

Rueda a rueda, la batalla entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en el campeonato de la Fórmula 1; el el circuito de Paul Ricard, desandarán el séptimo episodio del calendario ANTONIN VINCENT - Antonin Vincent

En la rueda de prensa, Hamilton tuvo una mirada contraria a la de Verstappen, en referencia al motivo que desencadenó los accidentes en Bakú. El británico apoyó a Pirelli y solicitó a la FIA que agudice los chequeos en Paul Ricard. “No se controló cómo se usan los neumáticos, la presión ni la temperatura. Tenemos que hacerlo mejor y es muy bueno que se reglamenten nuevas directivas, pero también hay que actuar: debemos asegurarnos que sea igual para todos los autos de la parrilla”, resaltó el séptuple campeón del mundo, en alusión a los mensajes que ensayó tras la carrera en Barcelona, pero que no fueron escuchados.

“La seguridad siempre es la prioridad. Para mí y para el equipo, las reglas y las pautas sobre cómo operar con los neumáticos eran claras, por lo que me sorprendió mucho que debieran aclarar cómo se debe actuar: significa que los neumáticos no están funcionando con las presiones que señala el reglamento. Nosotros no tuvimos ningún problema, se hizo un gran trabajo y pienso que Pirelli no tiene la culpa de los accidentes”, deslizó Hamilton, que sin hacer nombres apunta otra vez al rival directo.

Lewis Hamilton recorre el circuito de Paul Ricard junto con su mascota, Roscoe; el piloto británico marcha segundo en el campeonato, a cuatro puntos del líder Max Verstappen Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

Desde el GP de Francia, la FIA impondrá nuevas medidas para eliminar esas ventajas que presumiblemente toman los equipos, que con astucia bucean en los puntos grises de los reglamentos para extraer el máximo potencial. El control de presión en frío de los neumáticos, una vez retirados de los autos, debería frenar las maniobras para eludir el sistema. Retirar las mantas de temperatura antes de tiempo es un truco que estará bajo observación; la jugada fue advertida por Hamilton en el GP de España. “Todos debíamos dejar las mantas puestas durante la clasificación, pero a Red Bull se le permitió quitarlas. Tenemos que asegurarnos que el cumplimiento sea de todos”, se quejó el británico, que igualmente marcó la pole y ganó la carrera en Montmeló. También las mantas deberán desconectarse físicamente, excepto durante el periodo permitido por Pirelli, y los indicadores de temperatura de todas las cajas de control que se utilicen deberán estar encendidos y a la vista.

Con Hamilton y Verstappen, Mercedes y Red Bull Racing le devolvieron la tensión a la Fórmula 1. Cada estación, un examen que deben rendir las mejores espadas, con el apoyo de los equipos. La batalla ya fue presentada y en Paul Ricard se espera un nuevo combate.