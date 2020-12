El piloto finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas, hizo la pole en el GP de Sakhir. Fuente: AFP

"Es bueno estar en la pole. No es mi mejor clasificación, pero estoy feliz de que haya sido suficiente", dijo el piloto finlandés Valteri Bottas, tras conseguir con su Mercedes el tiempo más rápido este sábado en el Gran Premio de Sakhir de Fórmula 1. Este domingo, en la carrera en la que está ausente el campeón, Lewis Hamilton, por estar afectado de coronavirus, Bottas saldrá adelante, acompañado en primera fila por su ocasional compañero, el debutante George Russell, que tomó el lugar de su compatriota británico en esta penúltima prueba de la temporada. Los separaron apenas 26 milésimas.

El holandés Max Verstappen, con Red Bull, se quedó con el tercer mejor registro y cuarto se clasificó el monegasco Charles Leclerc, en una nueva jornada donde las respuestas de su Ferrari y la de su compañero, el alemán Sebastian Vettel, fueron muy disímiles. El excampéon sigue sufriendo esta última etapa en la escudería italiana y no superó la Q2. Largará desde el decimotercer lugar.

Max Verstappen (Red Bull) quedó en el tercer puesto, detrás de los Mercedes. Fuente: Reuters

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), el ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri), el australiano Daniel Ricciardo (Renault) y el español Carlos Sáinz (McLaren) completaron los primeros ocho puestos, con siete marcas diferentes en esas cuatro filas de adelante.

"Me alegro de ver a George a mi lado", dijo Bottas, en conferencia de prensa. Russell no se mostró satisfecho del todo. "Es una pena haber perdido por tan poco la pole, pero si me hubieran dicho la semana pasada que estaría hoy clasificando segundo no lo hubiera creído", dijo, y proyectó: "El domingo será complicado, pero veré qué puedo hacer".

Más entusiasmado que ellos se mostró Verstappen. "Estoy contento de ser tercero. Traté de estar lo más cerca que pude, y creo que estaba un poco más cerca de lo normal por el diseño de la pista. Estaremos comenzando la carrera con neumáticos diferentes, así que será interesante. ¡Estoy deseando que llegue el momento!", comentó el piloto de Red Bull, que quedo a sólo 56/1000 de la pole.

El piloto de Mercedes, George Russell, fue segundo en la clasificación del Gran Premio de Sakhir. Fuente: AP

El brasileño Pietro Fittipaldi, nieto del bicampeón del mundo Emerson Fittipaldi y sustituto de Romain Grosjean en Haas, saldrá en el último lugar de la parrilla de salida en su debut en un Gran Premio, a los 24 años. Eso se debe a que, producto del accidente del francés la semana pasada en Bahréin, Pietro carga con una sanción luego de cambiar varios elementos de su grupo propulsor más allá del límite autorizado por monoplaza cada temporada. Fue, no obstante, fue el más lento de los 20 protagonistas.

