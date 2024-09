Franco Colapinto en Bakú: qué pilotos de Fórmula 1 lo apoyaron, cómo modificó el asiento y por qué dejará las redes sociales

Escuchar

El Gran Premio de la Fórmula 1 en Bakú, Azerbaiyán, ofrecerá otro show de alta tensión entre los pilotos de punta, pero en especial, para los argentinos, será la segunda prueba de alta exigencia para Franco Colapinto. El piloto de Williams llegó al circuito y sorprendió a todos con un video en el que les enseñó a sus compañeros de la escudería cómo debe tomarse un mate. Pero además, en la conferencia de prensa que realizó con la cuenta oficial de la categoría contó detalles de cómo respondieron algunos pilotos tras su primera carrera en Italia y brindó detalles de los cambios que, entiende, debe realizar para elevar su rendimiento en las próximas competencias.

Colapinto ahora enfrenta un desafío diferente en el circuito urbano de Bakú, una pista de seis kilómetros con muchas curvas cerradas, aunque también con una importante zona de recta que permite adelantamientos. Sin embargo, el piloto de 21 confía en que su preparación en el simulador y las prácticas libres del viernes y el sábado serán suficientes para estar en ritmo y ser competitivo en clasificación y carrera. “ El objetivo es ir avanzando poco a poco. Creo que es muy parecido a Monza. En Monza no conocía el coche, ahora no conozco la pista, así que es una cosa que aprender. Estuve en muchos circuitos callejeros, pero espero haber trabajado lo suficiente en el simulador para estar en el ritmo rápido ”.

Y agregó: “ La realidad es que no conozco las próximas siete pistas, y sabemos que va a ser duro, y era parte del riesgo, y también va a ser una gran experiencia conocer estas últimas siete carreras del año en las que no he corrido. Así que sé que va a ser duro, pero estoy trabajando mucho y haciendo mucha preparación para estar listo ”.

El argentino además contó de algunas modificaciones que le realizaron a su monoplaza, ya que tras el Gran Premio en Italia había manifestado que había sentido muy duro el asiento y que eso le generó muchos dolores corporales: “ Necesito hacer cambios en mi cuerpo. El asiento del auto es tan rígido que no creo que se haya adaptado completamente a mi cuerpo. Mejoramos el asiento, así que es una muy buena noticia ”.

Oliver Bearman, piloto británico de Haas, también fue parte de la conferencia de prensa en la que habló Colapinto ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Colapinto repasó también lo que vivió durante su fin de semana de debut en la F1 en Monza y la importancia del apoyo que recibió de parte de todo el equipo Williams y del resto de los pilotos. “Recibí mucha información de todos los miembros del equipo. Y fueron de gran ayuda. Fueron muy, muy útiles. Y me ayudaron procesar todo un poco más rápido, para hacer el proceso de aprendizaje más rápido. Y creo que parte del buen rendimiento que tuve en Monza se debió a mis ingenieros, a los mecánicos, a la cálida bienvenida que todos han dado al equipo . Alex también ha sido de gran ayuda, me ha apoyado mucho. Y, sí, estoy muy feliz de estar en este equipo”.

Además el argentino contó qué otros pilotos le brindaron su apoyo: “ Lando (Norris) fue el primero que me mandó un mensaje en cuanto se supo que iba a correr para la Fórmula 1. Fue muy bueno para mí, él es muy amable. Incluso, antes de la carrera en Monza, Charles (Leclerc), Lando y Alex (Albon) me dieron varios consejos ”.

Es un momento muy especial en la carrera de Colapinto, por eso su alegría se advierte en cada acción. Uno de los canales en los que más mostró la felicidad por su desembarco en la Fórmula 1 fue en las redes sociales un lugar en el que el argentino siempre se mantuvo muy activo. Sin embargo, eso se modificará: “ Los fans argentinos son increíbles. No todos los pilotos interactúan con los fans, pero a mí me gusta hacerlo. Pero a partir de ahora será mi community manager quien lo gestione. Ya estoy eliminando todas las redes sociales, así que probablemente ya no esté activo . Mi administrador de la comunidad me ayudará a lidiar un poco más con eso”.

