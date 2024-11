Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1: un comienzo prudente, como para reconocer el terreno

Tres imitadores de Elvis Presley, bailarinas y un clásico cartel de Las Vegas para recibir a los pilotos en su entrada al circuito. Hasta una chaqueta de regalo a cada uno. Las luces, los juegos de azar, los personajes que circundan el circo de la Fórmula 1 y un poco más allá pueden ser distractivos en Las Vegas. Y no conocer el circuito callejero, una dificultad adicional. Máxime, si está fría el pavimento. Todo eso era condicionante para Franco Colapinto, un novato en la ciudad de las apuestas, donde este jueves local, esta madrugada de viernes en Argentina, se desarrolló la práctica inicial del Gran Premio de Las Vegas.

Y no fue inmaculada la actuación de Colapinto. Por un lado, recibió una bandera blanca y negra, de advertencia, por parte de los comisarios de pista, por haber pisado una línea blanca en el ingreso a la calle de boxes. En defensa del bonaerense cabe mencionar una queja de George Russell, piloto de Mercedes, que pocas vueltas después dijo por radio: “La entrada a los boxes es imposible de ver”. Por otra parte, el muchacho del auto 43 cometió un pequeño derrape, algo que no sería un problema inquietante de no ser por dos situaciones: el circuito, como todo urbano, tiene muros, y Williams viene de ver despedazados sus dos coches en Brasil. Llegó casi sobre la hora a tenerlos listos para esta tercera fecha del año en Estados Unidos, la 21 del Campeonato Mundial.

Franco Colapinto circuló con cuidado en Las Vegas, durante la sesión inaugural de ensayos de la 21ª fecha del Mundial de Fórmula 1; llevó intacto su Williams de regreso a los boxes. CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero en general anduvo prudente el chico de Pilar. Como debía hacerlo, después de romper dos veces el auto en el GP de San Pablo. Williams no da más de gastar dinero y esfuerzo en reconstruir coches y no había, no lo hay, margen para una reparación más de cierta magnitud. Colapinto fue cuidadoso y concluyó 17º en la primera tanda de ensayos, con una progresión marcada de mejora, aunque casi siempre en la discreción de los puestos de retaguardia.

El error en la entrada a los boxes

Un atenuante para Colapinto: la pista estaba muy fría. Al principio de la tanda andaba apenas por los 16 grados, y los espectadores padecían 14 en las tribunas. A pesar de la hora de rodaje de los 20 vehículos, al final hacía aun menos temperatura: 15° sobre el asfalto y 13,7° fuera de él. Registros inusuales para la Fórmula 1. Consecuencia de la decisión de correr de noche en un desierto, y en otoño, para captar más audiencia estadounidense.

La patinada de Colapinto en Las Vegas

Pista fría, pista resbalosa. Y más si el asfalto es nuevo: los 6201 metros del trazado callejero fueron repavimentados para este año (hubo problemas en 2023), y eso requiere muchas vueltas de los autos como que los neumáticos vayan engomando el suelo. Además, había una generosa cantidad de polvo sobre la cinta gris. Frío, piso nuevo y tierra suelta: malísima combinación para que tuvieran sujeción los coches. “Estoy como manejando sobre suelo mojado”, graficó Liam Lawson, juvenil de Racing Bulls, en diálogo con su box.

En ese contexto, con sumo cuidado para no dañar el FW46 reparado casi con lo justo –en tiempo y en dinero– por la escudería, debía moverse Colapinto. No tenía plafón para pasos en falso. Y salvo ese pequeño derrape –la pared cercana causó cierto susto–, no cometió errores el argentino en la primera hora de acción en Las Vegas. Es más: tomó sus recaudos. Dio más de un giro giros de instalación, antes de emprender uno rápido. Como para reconocer el terreno y calentar el caucho. En rigor, otros pilotos hicieron lo mismo; no era cuestión de estropear un coche apenas en los entrenamientos inaugurales del fin de semana.

En Las Vegas la Fórmula 1 corre este riesgo: que las luces y los atractivos eclipsen a la competencia deportiva; allí, pequeño, circula el Ferrari de Charles Leclerc en medio de las moles iluminadas y los colores. CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así y todo, durante un rato Franco fue el dueño del registro de la velocidad de punta más alta, con 337 kilómetros por hora, producto de la larguísima recta opuesta. Después fue superada, con, por ejemplo, los 347 km/h de Fernando Alonso en su Aston Martin. Y a pesar de lo patinoso que estaba el trazado, los tiempos de vuelta fueron mucho mejores que los de la primera tanda de ensayos de 2023, casi 6% más bajos. A bordo de su Mercedes, Lewis Hamilton dominó con 1m35s1/1000, escoltado por su compañero Russell a 396/1000. Otro inglés, pero de McLaren, Lando Norris, se ubicó tercero, lejos, a 953/1000. Ya Charles Leclerc, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull, estuvieron a poco más de un segundo, cuarto y quinto en la tabla.

Los resultados de la primera sesión de prácticas

Muy calmo fue lo de Colapinto al principio. En su primera toma de tiempos anduvo por el 1m58s; después mejoró abruptamente, a 1m50s, y dio otro salto grande, a 1m42s, y otro, a 1m39s. Ya con gomas más blandas, a partir de entonces los progresos sí fueron graduales, hasta el defenitivo 1m38s24/1000, bastante lejos de Hamilton, a 3s23/1000. Salvo una primera figuración en una octava posición, cuando muchos colegas todavía no tenían resgistros todavía, el argentino navegó por el fondo en la tanda, no más allá del 16º puesto. Terminó 17º. Nada preocupante, tratándose de ensayos y en la condición de extremo cuidado que debía tener.

LA NACION