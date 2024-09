Franco Colapinto afronta su primera práctica libre en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Escuchar

El piloto argentino Franco Colapinto gira con su Williams en el circuito de Singapur de la Fórmula 1. Lo hace en la primera de las dos sesiones de práctica del día en el trazado donde el domingo se correrá el Gran Premio de ese país. El corredor nacido en Pilar viene de su mejor actuación en la categoría reina, tras consegur el octavo puesto en el GP de Azerbaiyán, disputado la semana pasada. Obtuvo puntos en su segunda competencia a bordo del auto del histórico equipo inglés.

La agenda de Colapinto en Singapur marca que la primera sesión de prácticas se inició a las 6.30 (hora de la Argentina), mientras que la segunda comenzará a las 10 (hora de nuestro país). La actividad continuará este sábado, con la tercera tanda de práctica (desde las 6.39 de la Argentina). La clasificación está pautada para las 10 de la mañana. El domingo, el GP de Singapur se largará a las 9 (hora argentina).

¡A BORDO CON FRANCO! Colapinto y su primera vuelta en el complejo circuito del #SingaporeGP.



📺 Mirá la #Formula1 en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/kMZLeagNdG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2024

A los siete minutos de comenzada la tanda, y con gomas medias, Colapinto inició su primera vuelta rápida. No solo del fín de semana, sino de toda su carrera: nunca antes corrió en este circuito, ni en F3 ni en F2. Quedó a más de tres segundos de la punta, que en ese momento era de Lando Norris (McLaren). El registro no debería ser tomado en cuenta como parámetro: se trató, básicamente, de una toma de contacto con un trazado sumamente exigente en el que además no había todavía agarre. Y la temperatura trepaba hasta los 38 grados.

La novedad fue que Oscar Piastri (McLaren) se demoró casi 13 minutos en salir a la pista en el circuito de Marina Bay. Lo hizo tras superar problemas mecánicos en su vehículo. La señal internacional se quedó varios minutos con él en boxes: después de todo, se trata del piloto que viene de ganar la semana pasada en Azerbaiyán.

Franco Colapinto, en el circuito de Marina Bay (Singapur), sede del GP de ese país que se corre el domingo Vincent Thian - AP

En su segunda vuelta, Colapinto mejoró sus registros y quedó a dos segundos de la punta: Puso su Williams en el puesto 12, cuando apenas se habían disputado 15 minutos de la práctica. Un dato: la puesta a punto de los autos es vital para la carrera del domingo: el 75% de los ganadores aquí en SIngapur fueron los pilotos que se quedaron con la pole-position. Más tarde, Colapinto siguió avanzando: volvió a poner su Williams en el Top 10, quedó en el noveno lugar y por delante de su compañero de equipo, Alex Albon.

A 20 minutos de empezada la tanda, Colapinto metió un tiempazo con gomas medias: quedó quinto, señal de que sumar vueltas y kilómetros en un trazado que desconoce redundará en una gran mejora de los registros. Quedó a menos de medio segundo de Lando Norris, el más rápido en la primera tanda de práctica. Colapinto, además, quedó por arriba de su compañero de equipo, Alex Albon, quien tenía mejores en la suspensión (delantera y trasera). Son implementaciones técnicas nuevas en el auto, que serán puestas también en el auto del argentino en caso de que funcionen para el anglo-tailandés. Luego, Albon también mejoró y quedó cuarto: será una constante, más kilómetros, mejor tiempo.

Después de cuatro vueltas rápidas, apenas tres décimas de segundo separaban a los dos Williams: 1:33.543 para Albon y 1:33.856 para el argentino. Los dos autos fueron entonces al garage y la pista quedó prácticamente desierta cuando faltaba algo más de media hora para que terminara la primera práctica libre.

Noticia en desarrollo

