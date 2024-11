Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo: el minuto a minuto de la clasificación para la carrera sprint del GP de Qatar

14.58 Piastri, tercero

El piloto de McLaren zafa: hace el tercer mejor tiempo, por detrás de Norris y Russell.

14.57 McLaren, en los extremos

Mientras Norris pasa a Russell y hace la pole provisoria, Piastri necesita una vuelta rápida para no quedarse afuera.

14.56 Russell deja atrás a las Ferrari

El piloto de Mercedes hace un tiempazo y deja detrás suyo a Leclerc (segundo) y Sainz (tercero).

14.48 Inédito: Colapinto nunca había terminado una clasificación en el último puesto

El piloto argentino no pudo redondear un registro rápido que le permitiera acceder a la SQ2 y quedó afuera. Por primera vez desde su debut en Monza, terminó una clasificación en el último lugar.

14.46 Los otros eliminados

Sergio Pérez (Red Bull), Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Esteban Ocon (Alpine) y Zhou Guanyu (Sauber) también quedaron afuera de la segunda tanda clasificatoria de la carrera sprint.

14.43 Final de la clasificación para la sprint para Franco Colapinto: quedó último

El argentino terminó vigésimo en la clasificación para la carrera sprint. Nunca pudo meterse siquiera entre los primeros 15 de la tanda. Su compañero de equipo, Alex Albon, entró con lo justo a la segunda tanda: fue décimoquinto. Primero terminó Norris (McLaren), segundo fue Sainz (Ferrari) y tercero Russell (Mercedes).

14.40 Colapinto no mejora y está último

El Williams no muestra señales de mejora y el piloto argentino se mantiene al final de la grilla. Está a más de dos segundos de Lando Norris, el líder.

14.37 Bottas, la sorpresa

El piloto de Sauber hace un gran tiempo y escala hasta el sexto puesto de la clasificación. Colapinto está penúltimo, sólo por delante de Liam Lawson.

14.34 Primer tiempo de Colapinto

El argentino hace su primera vuelta rápida, que sin embargo está muy lejos de los registros de punta: 1:25.683, a casi dos segundos y medio del líder provisorio, Lando Norris (McLaren).

14.30 Se viene la clasificación para la carrera sprint

Serán tres tandas. SQ1 (12 minutos), SQ2 (10 minutos) y SQ3 (8 minutos). Las dos primeras, con neumáticos medios; la última, con blandos.

13.33 El reconocimiento de Colapinto a los mecánicos de Williams

“Muchas gracias a todos. Sé que trabajaron muy duro y hicieron mucho esfuerzo extra. Solo quería decirles perdón y gracias. Disfruté mucho estas últimas carreras… No la última, pero sí las anteriores. Gracias por su trabajo”, dijo Colapinto en un video difundido por el equipo Williams antes del comienzo de la actividad en el circuito de Lusail (Qatar).

13.30 La preparación de Colapinto para Qatar

“Me preparé bien. Descansé mucho después de Las Vegas. Yo por lo general mas de 9 horas no duermo. Aquí durante un par de días estaba durmiendo 11 o 12 horas. No sé si se me estaba acomodando el cerebro”, dijo el argentino ante los medios de comunicación, ya en el circuito qatarí. Y agregó, sobre el incidente en Las Vegas: “Estamos intentando ser agresivos y llegar al límite. Estamos en un momento en el que necesitamos sumar puntos y vamos por ello. La clasificación es un momento en el que hay que ir a por todas. Por desgracia, fue un poco demasiado”, recordó el piloto nacido en Pilar hace 21 años. Sobre la guía de James Vowles, su director de equipo en Williams, apuntó: “Siempre fue muy solidario y siempre sacó cosas muy positivas de los malos momentos. Y creo que está en él toda esa positividad”.

13.25 Las dificultades del circuito de Lusail

Esta edición del GP de Qatar se lleva adelante casi dos meses más tarde que en 2023. Así, la temperatura en Doha es casi otoñal (inferior a los 20 grados) y, sobre todo, hay mucho viento. Eso obliga a los pilotos a evaluar constantemente las condiciones de la pista y a regular las cargas de sus autos. Se trata de un desafío extra para Colapinto, que ya adelantó que su auto “no será el mejor” en el desierto qatarí: los arreglos tras el choque en la Q2 de Las Vegas lo dejaron sin la última actualización en la suspensión delantera, un adelanto del que sí dispone Albon, su compañero de equipo.

13.20 Colapinto, en la qualy de la carrera sprint

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la clasificación para la carrera sprint del GP de Qatar de Fórmula 1. Será la última competencia del año de estas características, ya que el próximo fin de semana, en Abu Dhabi, sólo habrá Gran Premio. El argentino Franco Colapinto culminó la única sesión de entrenamientos libres en el puesto 19, mientras que su compañero de equipo, el inglés Alex Albon hizo el noveno mejor tiempo. La clasificación para la competencia sprint comenzará a las 14.30 (hora de la Argentina), mientras que la carrera de esta modalidad se largará mañana sábado a partir de las 11 de la mañana de nuestro país.

